Compras callejeras
Con vinilos y hasta ‘cheesecakes’ a 0,99 €: ruta por los quioscos más originales de Barcelona
Compra a pie de calle. Y no solo el diario o el coleccionable del domingo, ahora los quioscos venden ‘smoothies’, ‘cheesecakes’, alfajores argentinos o pasteles a menos de un euro
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Durante muchos años estuvieron en peligro de extinción, pero parece que han encontrado su lugar. Eso sí, reinventándose más que Elsa Pataki, ya sea renunciando a su esencia y convirtiéndose en una paradita de 'souvenirs' rendida a las demandas del turismo de masas, o encontrando un nicho de mercado. Son los quioscos, emblemáticos establecimientos que marcaban el paisaje urbano de Barcelona y que, tras muchas batallas por sobrevivir, han encontrado diferentes formas de hacerlo.
Por ejemplo, los News&Coffee o los GoodNews, que nacieron en tiempos pandémicos (del coronavirus, no del hantavirus), y que ya llevan un lustro recuperando quioscos cerrados por toda la ciudad para convertirlos en templos de parada obligatoria matutina. ‘Influencers’ cafeteros antes de que la ciudad se llenase de cafés de especialidad que han sabido ir adaptándose a las modas −en algunos quioscos hasta encontrarás ‘smoothies’ y ‘matcha’−. Con el mismo espíritu nació en 2022 Barukh Coffee (Gran Via de les Corts Catalanes, 464): café de especialidad y revistas de culto a pie de calle.
Otro quiosco emblemático de Barcelona es el Odd Kiosk (València, 222). Aquí tienes cafés, el periódico del día, cuadros de artistas ‘queer’ y revistas que ponen el foco en la diversidad. Es el primer quiosco del mundo especializado en historias LGTBI. Al igual que GoodNews, empezaron en la cuarentena y no han perdido fuelle. Se han convertido en un ‘hub queer’ icónico barcelonés, involucrado en (e impulsores de) decenas de planes culturales por toda la ciudad.
Estos son casos de éxito, claro. Los hay que apostaron por nuevos formatos y acabaron, igualmente, bajando la persiana. Es el caso de Lost Format, quiosco especializado en cultura analógica y vinilos en Sant Antoni que echó el cierre en 2025. Eso sí, rápidamente tomó el relevo La Crema (Marquès de Campo Sagrado, 13-15), que ahora no solo vende vinilos, sino también láminas de ilustradores locales, cómics y libros. Un gustazo cultural.
El formato quiosquero sigue bien vivo, y en 2026 hay varios que se han renovado con propuestas muy nicho. Por ejemplo, El Kiosco Argento (Consell de Cent, 151), un quiosco que desde enero es parada obligatoria para la diáspora argentina. En sus estantes se pueden encontrar muchísimos productos exportados del país, desde alfajores hasta yerba mate.
Otra inauguración reciente: ‘cheesecake’ a menos de un euro. La cadena Cake-Me abrió hace dos meses su sede frente a la Monumental (Gran Via de les Corts Catalanes, 743) para ofrecer sus postres ‘low-cost’. Pasteles de queso a partir de 0,99€ (precio estándar, luego cada ‘topping’ tiene un precio añadido). Por supuesto, también hay café donde mojar el postre.
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