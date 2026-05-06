16 y 17 de mayo
Así será el macrosalón recreativo de los años 80 y 90 de L’Hospitalet
Aquí se viaja 40 años atrás en menos de lo que se tarda en decir “Chanquete ha muerto”. Vuelve RetroBarcelona, "el mayor salón recreativo de Europa", anuncian. 8.000 metros cuadrados de videojuegos 'vintage' que ponen la nostalgia de punta
Chollazos de marca: este miércoles vuelve el mayor festival de ‘outlets’ de Europa a una hora de Barcelona
Tendrás que reprimirte los grititos ochenteros de “alucina, vecina”. Aquí se viaja 40 años atrás en menos de lo que se tarda en decir “Chanquete ha muerto”. Será el paraíso de cualquier exniño de EGB. "El mayor salón recreativo de Europa", se autoproclaman. 8.000 metros cuadrados de videojuegos que ponen la nostalgia de punta. Del Tetris al Street Fighter. El recinto de La Farga de L’ Hospitalet se convertirá los próximos 16 y 17 de mayo en un macrosalón recreativo con más de 150 arcades con las que flipar en colores como se hacía en los 80.
Es la feria anual de la asociación cultural RetroBarcelona. Esta undécima edición prevé superar los 7.500 asistentes del año pasado. Ocupará 2.000 metros cuadrados más que la anterior. En total, 400 puestos de juego entre arcades, videoconsolas, ordenadores, recreativas, pinballs, futbolines, billares. También habrá charlas, mesas redondas, torneos de clásicos como Tetris, Mario Kart o Street Fighter. Y "el mayor mercadillo 'gaming' retro de toda España", destaca la organización. Se repartirán por el salón más de 40 expositores comerciales.
¿El objetivo? “Traer esa experiencia de los 80 y 90 con máquinas originales”, resume Carles Garcia, el presidente de RetroBarcelona. “A mí me llena de orgullo cuando veo a un padre o a una madre que le explica a su hijo: ‘Esto es con lo que yo jugaba de pequeño’”. La feria -destaca- busca no solo entretener, sino divulgar y preservar la historia del videojuego".
El cartel de este año -obra de Jennifer Giner- rinde homenaje "a los 40 años de dos de las sagas más importantes de los videojuegos, -anuncian-: The Legend of Zelda y Metroid, con guiño incluido a Antoni Gaudí (en el 100º aniversario de su fallecimiento) con el Parc Güell como telón de fondo". Las invitadas estrella serán dos compositoras icónicas de bandas sonoras de videojuego: las japonesas Michiru Yamane (saga Castlevania) y Yoko Shimomura (Street Fighter II, Final Fantasy XV). Será su primera visita a Barcelona. Entre autógrafo y autógrafo, darán una conferencia e interpretarán alguna de sus piezas en vivo.
Datos prácticos:
Sábado y domingo, 16 y 17 de mayo, de 10 a 20 h en La Farga de L’ Hospitalet. Entradas a la venta aquí. Precio: 18 € por día. Entrada gratuita para menores de 5 años acompañados de un adulto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Descubierto en la Vall de Núria el yacimiento prehistórico de alta montaña más importante documentado en los Pirineos: 'Pudo ser un campamento minero
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- La víctima del crimen de Esplugues, una mujer 'risueña' que llegó hace un año de China y era socia de un restaurante en Barcelona
- El requisito de la Seguridad Social que permite jubilarte a los 61 con 33 años cotizados (y que muchos desconocen)
- Muere ahorcada la hija de Peter Falk, el mítico Colombo, a los 60 años
- El asesino de la mujer de Esplugues ya fue detenido en Burgos por atrincherarse con piedras en el castillo