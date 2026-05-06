Planes en Barcelona llenos de flores: desde un concurso de rosas hasta centros florales con tarot

Hora de empezar a mirar secadoras en Wallapop. Las previsiones apuntan que tender la ropa se va a convertir en deporte de riesgo. Así se moja hasta Juanma Moreno. Con tanta lluvia, Barcelona está plagada de flores. Al mal tiempo, buena cara, que diría alguien cuyos planes no se cancelaron a golpe de borrasca. Apunta, esta es la ruta para disfrutar de la Barcelona más primaveral.

Hace apenas unas semanas que la ciudad estaba inundada de rosas por Sant Jordi, pero parece que los barceloneses todavía quieren más. Nueva avalancha floral: esta vez, en el parque de Cervantes (avenida Diagonal, 706). Este fin de semana −del 8 al 10 de mayo− se celebra la 26ª edición del Concurso Internacional de Rosas Nuevas, un certamen en el cual compiten nuevas variedades de rosas de todo el mundo para ver cuál encandila a un jurado de expertos y, por supuesto, a la ciudadanía de Barcelona.

Rosales en flor en el parque de Cervantes. / Jordi Otix / EPC

Alerta viral: los ‘influencers’ han descubierto el árbol Cercis siliquastrum. Sí, el árbol del amor, famoso por su floración rosa. “El rincón perfecto para las fotos de primavera”, prometían en Instagram las polacas Orda Twins, mientras se grababan hace una semana en la calle Tarragona, en los árboles rosados a los pies de la Dona i ocell de Miró. No es el único lugar donde encontrar esta especie, también abunda en las calles de Les Torres (Nou Barris), Xiflé y Nació (Camp de l’Arpa), Onze de Setembre (Sant Andreu) y Fastenrath (Carmel) o en los parques Turó del Putxet y Monterols (Putxet i el Farró) y Poeta Eduard Marquina (Sant Gervasi-Galvany). Eso sí, corre, que están en los últimos días de floración.

También son un punto de peregrinaje primaveral las floristerías. Una de las más fotogénicas es Flores Navarro (València, 320), local inconfundible ya que llena de flores toda la calle. Una pequeña selva urbana conocida no solo por su extenso catálogo y sus años de experiencia, sino también por su servicio de venta de flores las 24 h. Perfecto por si te peleas con tu pareja de madrugada y necesitas llevarle un ramillete como control de daños. ¿Otra recomendación con tirón viral? By Musho (Paseo de Maragall, 66) ‘influencer’ floral cuyos ramos cuentan con miles de seguidores en redes.

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Uno de los ramos virales de By Musho. / Jordi Cotrina / EPC

Última recomendación: conoce a Dafne, la persona tras Intutition Tarot. Es experta en tirar las cartas en los lugares más insospechados. Sí, incluso lo ha llegado a hacer en alta mar. Para celebrar la llegada de la primavera, hace unas semanas se unió a GIGI Botanic Curators y Matilda Market (Mallorca, 323) en una sesión de centros de mesa florales y tarot. ¿Quieres más de sus planes? No hace falta que leas el futuro para averiguar la próxima fecha: sigue su agenda en Instagram.