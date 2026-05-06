Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Concurso Internacional de Rosas Nuevas

Planes con flores

Vuelve el concurso más floral de Barcelona: el Concurso Internacional de Rosas Nuevas. Este fin de semana será la 26ª edición del certamen, que puntúa a través de un jurado internacional los mejores ejemplares de nuevas variedades de rosas. Después del concurso, las rosas se podrán seguir visitando en la rosaleda del parque. ¿Te parecen pocas flores? Aquí tienes más planes floridos para dar la bienvenida a la primavera barcelonesa. ¿Que todavía necesitas más flores, dices? Pues coge el coche: este sábado Girona estrena su Temps de flors.

Dónde: parque de Cervantes (avenida Diagonal, 706).

Cuándo: del 8 al 10 de mayo.

Fontada Mundial

100 años de Mundial Bar y La Font del Gat

El Grup Confiteria (sí, el grupo coctelero que recupera y revitaliza espacios históricos de la ciudad) organiza la Fontada Mundial, una fiesta de cumpleaños para el centenario de dos de sus bares: Mundial Bar y La Font del Gat. La fiesta empezará en el Mundial Bar e irá desfilando, con música, copas y hasta un 'capgròs', por Bar Muy Buenas, La Confiteria y acabará en La Font del Gat, donde habrá una comilona popular.

Dónde: Mundial Bar (plaza Sant Agustí Vell, 1), Bar Muy Buenas (Carme, 63), La Confiteria (Sant Pau, 128) y La Font del Gat (paseo de Santa Madrona, 28).

Cuándo: 9 de mayo.

Poblenou Open Day

Puertas abiertas creativas

Vuelve el Poblenou Open Day, las puertas abiertas de los espacios creativos del Poblenou. En total, más de cuarenta locales han programado doce horas ininterrumpidas de exposiciones, arte, diseño, fotografía, danza, música en vivo, DJ, charlas, workshops, talleres, visitas guiadas y gastronomía.

Cuándo: 9 de mayo.

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando chollos? Del 6 al 9, vuelve el mayor festival de ‘outlets’ de Europa a una hora de Barcelona. Rec.0 concentrará en Igualada unas 60 ‘pop-up stores’ con descuentos de más de 100 grandes marcas como Nike, Adidas o Levi’s.

¿Quieres algo más cerca? En Barcelona, Two Market, reyes de los mercadillos, se suman al Open Day Poblenou con sus tres tiendas de vintage abiertas, en Àvila, 78, Pere IV, 93, y Pere IV, 117. Además, se pasarán el domingo, día 10, en un Todo a 2€ en Nau Bostik (Ferran Turné, 11). Ojo, a partir de las 15 h se convierte en un Todo a 1€.

También domingo, el Flea llenará la Estació de França de vintage. 40 paraditas en el espacio gastronómico (avenida del Marquès de l'Argentera, 6-8).

Residu Zero organiza un evento solidario a favor de Sant Joan de Déu para la investigación del cáncer pediátrico, con chocolatada y mercadillo. Sábado, 9 de mayo.

Para los cazadores de reliquias vintage deportivas: 'pop-up' de ropa futbolera noventera en honor del Clásico. Del 8 al 10 de mayo, en Real Vintage Football (Pintor Fortuny, 30).

Saliendo de Barcelona, Lleida acoge el Jaleo Vintage. Mercadillo de entrada gratuita con decenas de marcas... y todo a 10 euros. Un mercadillo lleno de gangas, del 8 al 10 de mayo, en Hotel Real Lleida (avenida de Blondel, 24, Lleida).

Italia Republik Festival

Intercambio de cultura italiana

Vuelve el Italia Republik Festival al puerto de Barcelona. Un festival que hace escaparate para la cultura italiana con conciertos, gastronomía e intercambio cultural. Tres días con una decena de planes para todos los públicos (y sí, entrada gratuita).

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).

Cuándo: del 8 al 10 de mayo.

Tallers Oberts Bcn

Puertas abiertas en talleres

Durante dos semanas, Tallers Oberts Bcn abrirá las puertas de 71 talleres de creación para mostrar el arte, la artesanía y el diseño local. Dos fines de semana consecutivos llenos de actividades culturales en todos los distritos de la ciudad.

Cuándo: 9 y 10 de mayo y 16 y 17 de mayo.

Taller de Eia ceràmica, uno de los espacios que abren puertas en Tallers Oberts Bcn. / Xevi Montero

Luminiscence

Un mapeado monumental

Últimos días para pasarse por la sede barcelonesa de Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha conseguido más de un millón de espectadores. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en esta experiencia multisensorial.

Dónde: Moll de la Fusta.

Cuándo: hasta el 17 de mayo.

‘Luminiscence’, un espectáculo inmersivo de luz y música en Santa Maria del Pi. / ZOWY VOETEN

Hora Bruixa

Vuelven las brujas de Macbeth

Las icónicas brujas del 'Macbeth' de Shakespeare, pero reimaginadas como una banda punk femenina, se convierten en narradoras de la historia de los movimientos de resistencia liderados por mujeres —desde Salem hasta el #MeToo—. Es 'Hora Bruixa', un concierto teatralizado de carácter feminista que pone en valor la memoria de las mujeres combativas.

Dónde: Tantarantana (de les Flors, 22).

Cuándo: hasta el 17 de mayo.

Èdip & Antígona

Dos clásicos con Carlota Subirós

Carlota Subirós —después de arrasar con la adaptación de 'La plaça del Diamant' de Rodoreda— vuelve al TNC para unir en una obra las tres grandes tragedias de Sófocles: 'Edipo rey', 'Edipo en Colono' y 'Antígona'. 'Èdip & Antígona' es una historia que, en medio de la violencia, cuenta con la voz de Antígona a favor de la piedad y la dignidad.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 31 de mayo.

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 21 de junio.

Permagel

El 'best-seller' de Eva Baltasar sobre el escenario

'Permagel', el primer libro de la trilogía de Eva Baltasar que tantos ejemplares vende cada Sant Jordi, explora con humor negro, cinismo y honestidad brutal temas que van desde el suicidio hasta el deseo lésbico. Ahora, está en Barcelona en formato teatral. Una adaptación a cargo de la multipremiada Victoria Szpunberg y coproducida por Dagoll Dagom y Barc.

Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).

Cuándo: hasta el 28 de junio.

La actriz Maria Rodríguez Soto durante el pase de 'Permagel' en el Espai Texas. / Nico Tomás / ACN

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.

Dónde: Biblioteca Juan Marsé (Murtra, 135).

Cuándo: hasta el 10 de julio.

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de agosto.

Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?

Una exposición de otro planeta

Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El laberinto plástico que se alza en una de las salas de 'Como una danza de estorninos'. / JORDI OTIX

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Noticias relacionadas

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).