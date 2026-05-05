Del 6 al 9 de mayo
Chollazos de marca: este miércoles vuelve el mayor festival de ‘outlets’ de Europa a una hora de Barcelona
Se avecinan cuatro días de chollazos de marca. Rec.0 concentrará en Igualada unas 60 ‘pop-up stores’ con descuentos de más de 100 grandes marcas como Nike, Adidas o Levi’s
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Aquí cualquiera puede ir de ‘shopping’ nivel ‘Pretty woman’. Se avistarán gangas hasta donde alcanza la vista: kilómetro y medio de excedentes de 'stock'. De Nike a Levi’s. Más de un centenar de grandes marcas con descuentos. Chollazos que ponen los pelos de punta a los tiktokeros. “Planazo a 1 hora de Barcelona”, insisten por redes a lo mantra en cada edición. “El mercado de ropa cara más barato”, lo llaman. Se hace viral en menos lo que se tarda en decir “que me lo quitan de las manos”. Es el mayor festival de ‘outlets’ de Europa: este miércoles, 6 de mayo, se instalará en Igualada el Rec.0. Hasta el 9. Un festín de compras que ni con la tarjeta ‘black’ del emérito.
Es un clásico: montan dos ‘súper outlets’ al año desde 2009. Macro festival de ‘pop-up stores’ de moda en el carismático barrio del Rec de Igualada. "Una de las zonas con pasado industrial más antiguas de Catalunya -hace hincapié la organización-, con tenerías que datan del siglo XVIII". Esta edición intercalarán por el barrio unas 60 'pop-up stores'. Más de cien marcas de ‘stock’, tanto internacionales (Adidas, Nike, Levi’s) como catalanas (Castañer, Brownie, Sita Murt, Simorra, Textura, Beatriz Furest). Y mucho, mucho deporte y montaña (Buff, Salewa o Häglofs).
Esta será su 30ª edición. El festival estrenará nuevo circuito para "descubrir rincones, patios y espacios singulares del barrio", adelantan. También inauguran nuevo espacio de creadores y artesanos de Catalunya: 080_La Galeria, la han bautizado. Incluirán piezas de diseño, muebles y artesanía contemporánea. "El objetivo -destacan- es mostrar la vitalidad del tejido creativo catalán y ofrecer al visitante una experiencia en la que conviven moda, oficio, objeto y singularidad".
Siguen ampliando el macroespacio infantil (el Petit Rec), con una quincena de marcas, como Tous, Lotïekids o Boboli, además de actividades y talleres para niños. También crece la ‘pop-up’ La Pell del Rec, muestrario de artesanos que aún trabajan la piel 'in situ' en el barrio.
La moda sostenible se concentra en Rec imperdible, en la primera planta del Museu/Cal Boyer. Aquí se desplegarán una veintena de marcas de km 0, con nuevas incorporaciones como La Mur Line, Anna Povo, Camila CTG o la diseñadora catalana Roser Marcé. Habrá mercado de intercambio de ropa, taller de zurcido creativo y hasta crearán bolsos de mano a partir de una cuerda de escalada (a cargo de Females’Energy).
Pero el Rec.0, sobre todo, se ha convertido en una pasarela de moda de proximidad. El 80% de las marcas que participan -destacan- “son del territorio catalán”. "El festival -justifican- se convierte así en una fotografía muy precisa del momento creativo de la moda catalana".
Una veintena de actividades gratuitas
Entre compra y compra, habrá unos 40 puntos gastro para repostar (30 'food trucks' y 7 'pop-up' restaurants) y una veintena de actividades gratuitas. Conciertos, magia, sesiones de DJ, micro abierto de poesía, danza urbana, charlas, visitas guiadas. Actuará el DJ Miqui Puig, el bailarín de danza urbana Lil Kinja e incluso habrá radio en directo: el día 9 se instalará en el festival 'Els teloners' de 'Versió Rac 1'.
¿Cuándo?
- Del 6 al 9 de mayo. Las 'pop-ups' abren a las 10h y cierran a las 21h. El circuito gastronómico abre de 9h a 23h.
¿Qué marcas puedes encontrar?
- Esta es la lista completa y el mapa del circuito donde buscarlas.
Actividades
- Entre las paraditas te toparás con escenarios, espectáculos, talleres, arte y más. Aquí tienes la agenda completa.
¿Dónde comer?
- Consulta los más de 40 puntos de restauración.
Cómo llegar
- La organización recomienda utilizar el aparcamiento gratuito de la zona del Campus Universitario y desplazarse con el servicio de autobús lanzadera, también gratuito. Aquí puedes consultar el mapa.
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