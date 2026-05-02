Planes con tablero
La fiebre del ajedrez en Barcelona: clubes, torneos e incluso un bar ambientado en el deporte de moda
Acaba de arrancar un circuito internacional de ajedrez en Catalunya. Decenas de municipios se rinden al culto a este deporte. ¿Quieres sentirte como un peón más? Aquí tienes la ruta perfecta para unirte a esta moda
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Déjate de ‘crossfit’. Ahora el deporte que está de moda te hará estrujar músculos diminutos: los de fruncir el ceño. En pleno ‘boom’ de lo analógico y los juegos de mesa, el ajedrez vuelve a estar de moda. Un pico que no se veía desde el exitazo de ‘Gambito de Dama’. Por fin un deporte que no te hará sudar. Barcelona no se queda atrás con esta tendencia y se ha llenado de planes a lo 1950: en blanco y negro. Sí, por los colores del tablero.
Este puente, Barcelona ha dado la bienvenida al XXII Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs, una iniciativa promovida por la Federació Catalana d’Escacs con prestigio internacional y que atrae a jugadores de todo el mundo a tierras catalanas. Un evento que, del 1 de mayo al 13 de septiembre, llenará una veintena de municipios con 27 torneos y cientos de partidas. Prevén que, tras romper récords el año pasado, el circuito de 2026 ayudará a consolidar Catalunya y Barcelona como una de las capitales de este deporte.
Eso sí, está pensado para jugadores de primer nivel. ¿Necesitas refrescar la memoria? ¿No recuerdas si el caballo se movía en L o en W? Entonces vuelve a la escuela. Barcelona cuenta con varios clubes de ajedrez, con espacio tanto para profesionales como para novatos con ánimo de aprender: el Club d’Escacs Torrenegra (València 410), el Club d’Escacs Barcelona (Julià Portet, 5) o el Club d’Escacs Sant Martí (Selva de Mar, 215).
¿Buscando más lugares donde se rinda culto al ajedrez? Pásate por Bar 64 (paseo de Sant Joan, 23), el mejor sitio donde ir a ahogar las penas tras un jaque mate. Abrió sus puertas este mes de marzo con una propuesta muy innovadora: es el primer bar ambientado en ajedrez de Barcelona.
Más allá de los tableros, omnipresentes en el bar, está plagado de referencias a este deporte. Desde su nombre −64, como los cuadrados que componen el tablero− hasta una carta de coctelería con bebidas bautizadas con movimientos clásicos y leyendas ajedrecistas. Prepárate para que un gambito de dama te deje KO (así se llama su combinado a base de vodka y con sabores de feta y tomate).
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