Los mejores tardeos en chiringuitos en primera línea de playa en Barcelona

Las predicciones apuntan que el calor ya ha vuelto para quedarse (con permiso de las lluvias que se esperan este fin de semana). Por eso, chiringuitos y ‘beach clubs’ se están permitiendo cortar la cinta inaugural, ya que dan por estrenada la temporada de tardeos playeros. Ocio diurno en primera línea de playa. Lo mejor para llegar al verano más moreno que Victoria Federica en la feria de abril en Sevilla.

En Barcelona, el lugar indiscutible de tardeos con sabor a verano es el Sea Sea Club (Port Esportiu, 14P, Barcelona). Aquí se baila alrededor de una piscina entre tumbonas, palmeras y ráfagas con olor a mar. Sus eventos son ciclos de música muy curada −este sábado, día 2, tienen a Folamour pinchando− donde suena desde electrónica hasta reggaetón. Normalmente empiezan al mediodía, a partir de las 15.30 h. Perfecto para bailar a pleno sol.

Fiesta nocturna en el Sea Sea Club de Barcelona. / @seaseaclub.bcn

No son los únicos especialistas de tardeos veraniegos. Si quieres estar en buenas manos, puedes confiar a ciegas en El Paripé. Son profesionales de pasárselo bien. Montan eventos de masas, incluido el tardeo más grande de la historia. En su calendario ya han empezado con los planes ‘open air’ en primera línea de playa. Por ejemplo, han organizado sesiones en La Daurada (Moll de Ponent, Vilanova i la Geltrú) o en el Casanova Beach Club (paseo Marítimo, 297, Castelldefels), donde tienen programada una sesión fija cada domingo.

Otra opción, también en Castelldefels, es el Péndulo Beach Club (Ribera de Sant Pere, 1, Castelldefels), ubicado en el paseo marítimo que recorta su larga y amplia costa. Aquí, si vienes entre semana, te encontrarás con un restaurante moderno con buenos arroces y pescados, pero si te presentas un domingo, te encontrarás un fiestón. De 17.30 a 23 h, levantan todo el mobiliario y convierten tanto la terraza como la zona de restauración en una gran pista de baile. Por supuesto, cuentan con una amplísima carta de cócteles para adobar el plan.

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Wet Deck Summer Series, en la terraza del hotel W. / W Barcelona

¿Que quieres más propuestas? Las habrá: el calendario de tardeos del litoral barcelonés está ya muy nutrido, pero en los próximos meses arrancarán más ciclos de tardeos. Por ejemplo, ten en tu radar los clubes Bastian Beach (paseo del Mare Nostrum, 14, Barcelona) y Wet Deck del hotel W Barcelona (plaza dels Vents, 1), que en junio volverán con sus fiestas diurnas alrededor de sus piscinas en primera línea de playa.