Entrena en el Apolo con DJ en vivo: así son las discotecas del ‘fitness’ de Barcelona

Entras en la discoteca en mallas sin que el portero te suelte que hay fiesta privada. Pareces más perdido que Ábalos haciendo la declaración de la renta. Hoy toca hacerse hueco en el Apolo con pesas y sentadillas. Es una sesión discotequera que deja agujetas en vez de resaca. “El primer club de fitness de música electrónica”, resumen sus dos ideólogas. Juxta, lo han llamado. Entrenan con DJ en vivo, luces de neón y coreografías de gimnasio a ritmo de trance y techno. Es la tendencia que viene: “Discotecas del fitness”.

Mallas y mancuernas en la pista de baile de la sala Apolo, este miércoles. / Ferran Nadeu / EPC

Juxta Club. Se pronuncia “yaxta”. Viene de “juxtaposition” (yuxtaposición en inglés). “Estamos fusionando dos mundos diferentes –explican Costanza y Giulia -: el del deporte y el de la música electrónica”. Distintos, quizá, pero con los mismos sudores. “Yo he hecho hasta 30 kilómetros al día en un festival –se ríe Costanza-. Simplemente el hecho de bailar es una forma de hacer deporte”.

Costanza Randaccio y Giulia Bocci son treinteañeras, italianas, adictas al deporte y a la música electrónica. Costanza compitió hasta los 15 en natación. Su pareja es el DJ Quest. ¿Por qué no –pensaron un día- tener en las sesiones 'fitness' música de calidad seleccionada por un DJ? Y se llevaron las pesas a la discoteca. “Un club es mágico –apuntan-. Hay un sonido y una calidad de luces que nunca podrás reproducir en un gimnasio”.

Sesión 'fitness' con luces de neón en el Apolo. / Ferran Nadeu / EPC

Hoy pincha DJ ValaV ante 80 discotequeros en mallas. Eso quiere decir que sudas la gota gorda con vaivén techno, house, progressive y psytrance. No sabes si ponerte a estirar o a bailar a lo ‘rave’ de ‘Sirat’. Acabas botando más que Laporta en Luz de Gas.

En el escenario, tres ‘coaches’ con aura de 'rock stars' más entregados que Rocky subiendo escaleras. “No es solo un entreno”, promete Nicole Tozzo. “Es buscar lo mejor de los dos mundos del entretenimiento”, añade Lucho Prutschi. ‘Jumping jacks’ al ‘beat’ de la música.

Los tres 'coaches' en el escenario dándolo todo. / Ferran Nadeu / EPC

Hace exactamente dos años que se estrenó Juxta en el Apolo. Cada dos o tres meses ofrecen una “experiencia de dos horas” para 80-85 personas (‘workout’ de una hora y otra más de fiesta ‘wellness’ con DJ, pizzas, cócteles y vino, 30€). Dos veces al mes montan entreno en otra meca barcelonesa de la electrónica, Laut (45 minutos, 20€, 16-18 personas). Este año han añadido también sesiones de ‘running’ (una al mes). Carreras urbanas de 5 km con 'mixes' exclusivos de DJs internacionales. La música se lleva puesta con cascos inalámbricos.

“Muy interesante”, resopla el DJ tras la sesión. Es su primera vez pinchando entre mancuernas. “Es otro tipo de energía –apunta-, más motivadora”. ‘Fitness’ con sensación de club. “El formato es innovador –insisten las organizadoras -: primero se crea la música. No es como en cualquier otro entreno, donde es simplemente un fondo musical”. El DJ idea un ‘mix’ y el entrenador construye la sesión ‘fit’ al ritmo de la música. “Es más como una coreografía”, explican. “Una coreografía de 'fitness' que está totalmente conectada con la música”. House, trance, techno, progresive. Incluyen todo tipo de géneros de electrónica.

Un momento del entreno disco del miércoles. / Ferran Nadeu / EPC

“Es diferente”, resoplan con la lengua fuera las discotequeras ‘fitness’ (hay mayoría femenina). “Curioso”. “Divertido”. “Una nueva forma de entender el ‘fitness’”, resume uno de los pocos hombres en la pista de baile. “Está estudiado científicamente”, dice Costanza. Y te manda un par de investigaciones: escuchar tu música favorita mientras haces ejercicio –han demostrado, sí- “contribuye a mejorar el rendimiento”.

“La idea sería hacer sesiones cada día”, adelantan Costanza y Giulia. “De momento, la respuesta es muy positiva-. Todas acaban con ‘sold out’”. Su proyecto a largo plazo: “Crear nuestra propia discoteca del fitness”. La misma atmósfera de club –sonido y luces disco- pero con vestuarios y duchas.

Fiestas ‘healthy’

Es lo que se lleva ahora: salir de fiesta sudando y en zapatillas. Hace apenas un mes que se reunieron 900 ‘runners’ de marcha (literal) en la discoteca Sutton. Y aún había 100 personas más en lista de espera. La fiesta ‘healthy’ incluía 5 kilómetros de trote por la Diagonal y dos horas de ‘recovery’ social con bailoteo en mallas, ríos de Redbulls y hasta brindis con champán 0,0.

Así es la noche más runner de Barcelona: 900 corredores de marcha (literal) en la discoteca Sutton / Manu Mitru

“La sociedad está cambiando”, garantiza Nicole Douglas Aranda. Es la fundadora de Gravity Run, el club detrás de estas fiestas de masas. “Cada vez son más los jóvenes que escogen no beber alcohol -añade-, hacer deporte, que priorizan tener una vida saludable”.

Ya incluso se montan en Barcelona Spa Raves: con DJ set y saxo en vivo. Inner Flow reunió el mes pasado a 100 personas bailoteando en chanclas y bañador entre vapores de sauna, piscinas termales y música en directo. Sesiones disco en las que uno acaba de vuelta y media en un jacuzzi.

Spa Raves: fiestas en bañador con sauna, jacuzzis y DJ / MARC ASENSIO CLUPÉS

Es la nueva palabra favorita de los ‘influencers’. El ocio se está apropiando de las saunas. “Nosotros vamos a traer a tocar a una chelista”, anuncian Enric Gabarró y Jake Wright, fundadores de Ilo Studios. Es la sauna más grande de Barcelona. El primer centro que combina ‘breathwork’ con calor y frío extremos. Lo llaman “social wellness”. Ofrece sauna + respiración guiada + baños de hielo, todo en uno. Ahora han añadido “social sauna”: 90 minutos de calores con música electrónica. Cada viernes, de 20 a 21.30. En breve también los sábados.

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“Estamos acostumbrados a conocer gente a través de cervezas –reniega Enric-. No, yo quiero conocer gente a través de prácticas saludables”. Están programando más planes culturales en bañador. “Queremos traer djs, cuartetos de cuerda. Ya estamos hablando con pintores para hacer ‘live painting’”.