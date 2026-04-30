Planes 'last minute' para el puente de mayo en Barcelona (y cercanías)

¿Te organizas los planes con más antelación que Leonor haciendo la matrícula universitaria? Entonces no sigas leyendo. Este artículo es para los despistados que están siempre haciéndolo todo a última hora, con más prisas que Trump huyendo de la cena de corresponsales. Aquí tienes una lista con planes ‘last-minute’ para el puente de mayo, tanto por si te quedas en Barcelona ciudad como por si tienes ganas de comerte media mañana de atascos entre la C-58 y la C-33. Apunta.

1. Picoteo y música

Propuestas para chuparse los dedos

En el Poble Espanyol (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 13) el puente del trabajador tendrá un sabor dulce. Del 1 al 3 de mayo, ocho obradores de referencia se enfrentarán por el título de "cruasán supremo" de la ciudad. Vuelve el Croiss&Fest, festival gratuito (para residentes en Catalunya) donde la mejor bollería se enfrentará a batallas campales dignas del cásting de ‘Enredados’ de Girona. Por supuesto, también habrá música y actividades para pasar el día.

Uno de los muchos puestos de cruasanes del anterior Croiss&Fest. / Julieta Feroz

Siguiente parada: en el Fòrum sigue instalada la Feria de Abril. En esta 53ª edición vuelve la entrada gratuita al recinto, así que puedes reservarte los euros para gastártelos en rebujito y pescaíto en los cientos de casetas con música y gastronomía andaluza. Tienes hasta el domingo para pasarte.

Sevillanas en la Feria de Abril de Barcelona de 2026. / MANU MITRU / EPC

¿Más planes donde se mezcla música y comida? El Flea organiza otra edición de su mercadillo litoral. El domingo, de 11 a 20 h, Port Flea en el Moll Mestral del Port Olímpic. En total, 150 paradas de vintage y diseño local se intercalarán con puestos de ‘food truck’ y sesiones de ‘dj’. Llénate el estómago y el armario.

2. Terraceo secreto

Aprovecha los rayos del sol

El sol de estas últimas semanas lo ha dejado claro: está inaugurada la temporada de terraceo. Barcelona está llena de oasis verdes donde tomarse una caña. Y algunos mejor escondidos que la identidad de M. Rajoy. Aquí va una retahíla de recomendaciones, y sin tener que esperar un lustro a que te lo revelen en los tribunales.

Patio de la cervecería La Barcelonesa. / MANU MITRU / EPC

En el número 77 del paseo de Sant Joan está La Barcelonesa, un jardín verde con una fuente con los poderes de Cristo (o casi): convierte el agua en cerveza. En el centro está Alice Secret Garden (Pau Claris, 90), una jungla repleta de objetos de fantasía. En el Raval, otra terraza mítica: el Decameron (Elisabets, 6), el jardín de la librería la Central. Y en Montjuïc, la Font del Gat (paseo Santa Madrona, 28), espacio recuperado por el Grup Confiteria.

La terraza de la Font del Gat en su inauguración. / Ricard Cugat / EPC

Otra opción, los jardines de hoteles. Porque sí, es hora de reclamar estos espacios para los locales y no dejarlos solo a merced de los guiris. Por ejemplo, tienes el del Hotel Alma (Mallorca, 269-271), el Hotel Petit Palace Boqueria Garden (Boqueria, 10), que hace de entrada a los jardines de la Casa Ignacio Puig, la terraza del Sintonia (Rosselló, 249) o el patio de Mercer Barcelona (Lledó, 7). Rincones de tranquilidad donde perderse con un libro y aprovechar el festivo para desconectar.

3. Planes para desconectar

Tendencias ‘welness’

¿Que lo que buscas es desconectar? Estás de suerte. No dejan de aparecer nuevas tendencias ‘welness’ con la rapidez que antes salían experiencias inmersivas. Las tienes de todo tipo e importadas de todos los países. Como la propuesta de Par (Enric Granados, 85): una ‘banya’ comunal, las saunas rusas tradicionales. Es la primera de España, es decir, el único lugar de la península donde someterse al ‘parenie’, un ritual eslavo de calor intenso y ráfagas aromáticas. Una sesión aquí te deja como una visita al padre Karras. Te sacan hasta “los demonios”, prometen.

En la 'banya' comunal de Par con sábana y gorro de fieltro de lana. / Par

Igual de fuerte está pegando la tradición escandinava. En Barcelona acaba de abrir Ilo Studios (Bailén, 56), un local de “social wellness”, como ellos lo llaman. Combinan baños de hielo con sauna a 95 grados. Ojo, es la más grande de Barcelona: caben 30 personas.

Cascada de agua en la peluquería Mi Momento. / Marc Asensio Clupes / EPC

Otra tendencia ‘welness’ importada, eso sí, esta de Japón, son los ‘head spa’. Aquí te hacen tratamientos en el cuero cabelludo que te aclaran hasta las ideas. Desde limpieza capilar hasta masajes craneales intensos. Uno de los principales reclamos −y lo que más triunfa en redes− son las cascadas de agua. Tecnología asiática con un aro que te masajea a chorro. Los pioneros en Barcelona son Mi Momento (Verdi, 49) y Le Manicure Còrsega (Còrsega, 249).

Hidromasaje sin agua en el Mind Oasis de Rituals. / ELISENDA PONS / EPC

En pleno centro de Barcelona está el Mind Oasis de Rituals (paseo de Gràcia, 6), que en 2024 aterrizó como el primer spa inmersivo de España. Su propuesta: tecnología punta de masajes. Con dos modalidades, el hidromasaje sin agua y el masaje mental. Suenan a película de Spielberg, pero se trata de experiencias sensoriales 360º programadas para relajar tu cuerpo. Cuidado con no dormirte, que pasa.

4. Excursiones rápidas

Escapadas de un día

¿Necesitas darle un respiro al Eixample? Pásate el puente fuera de la ciudad. Hay una agenda con planes interesantes más allá de Barcelona: en Penelles (a una hora y media de la capital) organizan, del 1 al 3 de mayo, su famoso festival de murales y arte rural, el Gargar. Este certamen lleva una década pintando de arte urbano las paredes de este pueblo. El municipio se llenará de actividades culturales mientras artistas bañan de color nuevas casas y muros.

Creación de un mural en Penelles. / Festival Gargar

Más cerca de Barcelona está Caldes de Montbui, en el Vallès, un municipio con mucho metraje en Instagram: gracias a sus aguas termales tiene spas, centros de relajación, baños termales públicos (con entradas a menos de 10 euros) y una fuente con agua a 74 °C. No solo eso, sus fans también defienden sus calles adoquinadas, las ruinas romanas y sus edificios históricos muy fotográficos. Además, este fin de semana está de celebración, con la recuperada tradición del Aplec de Sant Sebastià 2026, que dejará una agenda llena de cultura popular para llenar el día.

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Atardecer con vistas al Maresme desde el Panoràmic de Montgat. / @viupanoramic

¿Otra excursión para llenar ‘stories’? Ya ha abierto el Panoràmic (Carretera Bateries, s/n, Montgat), el bar con las vistas más famosas del Maresme. Este mirador con barra −a unos 20 minutos de Barcelona− está situado en una colina sobre la ciudad costera. Perfecto para sacar panorámicas del atardecer. A la misma distancia −sobre la media hora−, aunque en dirección opuesta, tienes la última recomendación: el bosque más VIP de Catalunya. Solo abre 8 veces al año. Es la pineda de Can Camins (carretera de la Platja, km 4,63, El Prat de Llobregat), un ecosistema mediterráneo único que este domingo estará de puertas abiertas.