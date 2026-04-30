Cómo llegar a una increíble cascada natural a solo 20 minutos de Barcelona

Descubre este salto de agua enmarcado en una escenografía digna de Tolkien. Y para visitarlo no hace falta pegarse horas de coche para subir hasta el Pirineo. Se esconde a tan solo 20 minutos de Barcelona, en el Baix Llobregat. Paraíso apto para domingueros, y sin que pique en el bolsillo en tiempos de gasolina a precio Ormuz. Es uno de los muchos saltos de agua que se pueden encontrar en la región, bañada de rieras y riachuelos. Esta, eso sí, es completamente natural. Nada de salir de presas ni embalses, el equivalente al bótox de las cascadas (por si eres un purista ambiental).

Se trata de la cascada de la Font de les Rovires, ubicada en los alrededores de Pallejà. “Un tesoro del área metropolitana, cuesta creer que un sitio tan bonito esté tan cerca de grandes ciudades”, cuenta Enric Llinares, guía que se esconde tras el pseudónimo del Sherpa de Collserola y uno de los últimos en recomendar este paisaje en redes.

La Font de les Rovires es un secreto a voces −en Instagram incluso ya cuenta con una etiqueta con la ubicación−. Aun así, está lejos de la masificación que invade otros parajes de la zona (especialmente cerca de Montserrat). No, no te dará ‘flashbacks’ del Portal de l’Àngel en Navidades. Todavía sigue siendo una caminata tranquila.

Torrent dels Bufadors, en la ruta de la Font de les Rovires de Pallejà. / Enric Llinares (@sherpadecollserola)

Debido a su afluencia es fácil encontrar rutas 'online' para descubrir la cascada y sus alrededores. Por ejemplo, Llinares propone tres opciones: la corta, un paseo de 2,6 kilómetros que se hace en menos de una hora, para ir a ver el agua y poco más, la mediana, que se alarga hasta los 4,20 km y pasa por la Font de la Teula, y la larga, la más recomendable: casi 9 kilómetros llenos de ríos, bosques, verde y paisajes envidiables (incluye una fotogénica poza, el Gorg de la Mola).

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Llinares atestigua que las cascadas son una estrella digital. Es subir un Reel de una ruta con agua y le caen más ‘likes’ que a Alba Carrillo cada vez que le suelta un rapapolvo a un facha. Otra recomendación que triunfó en sus canales: los saltos de agua de Centelles, a 45 minutos de Barcelona. Una ruta muy accesible para familias, con una naturaleza envidiable. Llinares también tiene versión corta, intermedia y larga. Esta última, “una excursión de 10”, promete.