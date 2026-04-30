La agenda
Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes
Actividades y planes de ocio para la semana del 27 de abril al 3 mayo
Ruta por la Barcelona que no sale en las guías: redescubre Sant Martí de Provençals
La actualidad del mañana en Barcelona de El Mundo Today
Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.
Croiss&Fest
El mejor cruasán de la ciudad
Este fin de semana se celebra un 'battle royale' dulcísimo. Ocho obradores de referencia se enfrentarán por el título de "cruasán supremo" de la ciudad en el Croiss&Fest. En este festival gratuito (para residentes en Catalunya) la mejor bollería se enfrentará a batallas campales dignas del cásting de ‘Enredados’ de Girona. Por supuesto, también habrá música y actividades para pasar el día.
Dónde: Poble Espanyol (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).
Cuándo: del 1 al 3 de mayo.
Mercadillos de este fin de semana
Para los fans del vintage
¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: este domingo, día 3, Two Market vuelve con su Todo a 1€ a L'Ovella Negra (Zamora, 78). Además, están
El Flea organiza otra edición de su mercadillo litoral. El domingo, de 11 a 20 h, Port Flea en el Moll Mestral del Port Olímpic. En total, 150 paradas de vintage y diseño local se intercalarán con puestos de ‘food truck’ y sesiones de ‘dj’. Llénate el estómago y el armario.
Vuelve la Fira Internacional del Disc de Barcelona, con su 40ª edición. Tres días, del 1 al 3 de mayo, llenarán la Estació del Nord (Nàpols, 42) con más de 160 stands de vinilos, CDs y mucha más mercancía musical.
El magnate francés de lo verde, Plantes pour tous, aterriza este fin de semana en Barcelona con su Gran Venta de Plantas. De viernes a domingo en el Espacio 88 (Pamplona, 88) despliegan todos los productos que los han convertido en la multinacional favorita de los 'plantfluencers': plantas a precios reducidos (a partir de 0.99, y sin subir demasiado), terrarios, macramé, jardineras y todo lo que necesites para "una casa verde sin arruinarte", matizan.
Y como es primer finde mes, hora de Palo Market Fest, el mercadillo de diseño, marcas locales y tesoros escondidos. Sábado y domingo, en Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30).
Primer domingo de mes
Puertas abiertas en los museos de Barcelona
Arranca un nuevo mes, así que ya sabes lo que significa: hora de ir al museo gratis. Este domingo, equipamientos de la ciudad como el Museo Picasso, el Museo Blau, el Palau Güell, el MNAC, el Museo del Diseño o el CCCB están de puertas abiertas. Aquí tienes la lista completa.
Feria de Abril de Catalunya
Cultura andaluza en Barcelona
Arranca la 53ª Feria de Abril de Catalunya, que este año coincidirá de pleno con el puente de mayo. Esta edición volverá a ser de entrada libre y gratuita tras el polémico cobro de acceso del año pasado. El evento de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC) volverá a llenar el Fòrum de casetas, música y gastronomía andaluza durante diez días.
Dónde: parque del Fòrum.
Cuándo: hasta el 3 de mayo.
Walpurgis
Feria de brujas de Terrassa
Este fin de semana, una horda de Nostradamus inundará Terrassa con paraditas de esoterismo y magia. Es Walpurgis, “la fira de bruixes”, un festival con una quincena de ediciones a sus espaldas que pone el foco en la tradición, el folklore, la creatividad y la artesanía. En total, cuatro días con actividades de cultura popular, espectáculos de magia, literatura fantástica y más.
Dónde: rambla de Francesc Macià (Terrassa).
Cuándo: del 30 de abril al 3 de mayo.
Festival Gargar
Festival de murales y arte rural
Penelles (a una hora y media de Barcelona) vuelve a organizar su famoso festival de murales y arte rural, el Gargar. Este certamen lleva una década pintando de arte urbano las paredes de este pueblo para revitalizarlo. Por eso, el municipio se llenará de actividades culturales parelelas mientras artistas bañan de color nuevas casas y muros.
Cuándo: del 1 al 3 de mayo.
Permagel
El 'best-seller' de Eva Baltasar sobre el escenario
'Permagel', el primer libro de la trilogía de Eva Baltasar que tantos ejemplares vende cada Sant Jordi, explora con humor negro, cinismo y honestidad brutal temas que van desde el suicidio hasta el deseo lésbico. Ahora, está en Barcelona en formato teatral. Una adaptación a cargo de la multipremiada Victoria Szpunberg y coproducida por Dagoll Dagom y Barc.
Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).
Cuándo: hasta el 3 de mayo.
Hora Bruixa
Vuelven las brujas de Macbeth
Las icónicas brujas del 'Macbeth' de Shakespeare, pero reimaginadas como una banda punk femenina, se convierten en narradoras de la historia de los movimientos de resistencia liderados por mujeres —desde Salem hasta el #MeToo—. Es 'Hora Bruixa', un concierto teatralizado de carácter feminista que pone en valor la memoria de las mujeres combativas.
Dónde: Tantarantana (de les Flors, 22).
Cuándo: del 29 de abril al 17 de mayo.
Exposición sobre mitología catalana
Una muestra itinerante
El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.
Dónde: Biblioteca La Fraternitat (Felícia Fuster i Viladecans, 8).
Cuándo: hasta el 29 de abril.
La Presència
Un thriller-comedia
50.000 espectadores, una primera temporada en La Villarroel con el cartel del 'sold-out' y una gira con una treintena de teatros de catalanes. Estos son algunos de los logros que ha conseguido 'La Presència', este exitoso 'thriller' cargado de intriga familiar, adrenalina y y humor, que ahora vuelve a Barcelona en una reposición.
Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).
Cuándo: hasta el 3 de mayo.
Èdip & Antígona
Dos clásicos con Carlota Subirós
Carlota Subirós —después de arrasar con la adaptación de 'La plaça del Diamant' de Rodoreda— vuelve al TNC para unir en una obra las tres grandes tragedias de Sófocles: 'Edipo rey', 'Edipo en Colono' y 'Antígona'. 'Èdip & Antígona' es una historia que, en medio de la violencia, cuenta con la voz de Antígona a favor de la piedad y la dignidad.
Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).
Cuándo: hasta el 31 de mayo.
Termoshow
Ciencia que quema
Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.
Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).
Cuándo: hasta el 21 de junio.
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
Matisse, a fondo
Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.
Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Cuándo: hasta el 16 de agosto.
Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?
Una exposición de otro planeta
Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.
Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).
Cuándo: hasta el 30 de agosto.
Como una danza de estorninos
30 años de MACBA
'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.
Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).
Cuándo: hasta el 28 de septiembre.
Gaudí, l'Atelier du divin
Realidad virtual en la Catedral
'Gaudí, l'Atelier du divin' es la nueva experiencia inmersiva en aterrizar a Barcelona. Lo hace en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo (narrados a través de 'la voz del maestro), que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.
Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).
Luminiscence
Un mapeado monumental
Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.
Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).
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