‘Whale watching’ en Barcelona: barcos en los que ir a avistar ballenas

Se te pone rictus de documental de La 2 en cuanto zarpas del Port Olímpic de Barcelona. Lo primero que te enseñan en este barco es a reconocer un soplo de ballena en el horizonte. "Puede parecer la nube de un barco", te empiezan a descubrir truquillos marineros. Así que agarras los prismáticos en guardia y empiezas a practicar balleno a lo Dory en ‘Buscando a Nemo’. Hace tres años, llegaron a grabar una ballena a menos de una milla del Hotel Vela. Desde este barco las han visto incluso saltar.

Mar a la Vista/ Henirk Wergeland

Ballenas en el Mediterráneo, sí. Acaba de empezar la temporada: de abril a junio, la costa catalana, especialmente la del Garraf, se convierte en una autopista de rorcuales. Es el segundo animal más grande del mundo, solo por detrás de la ballena azul. Pueden superar los 20 metros. De Barcelona, Badalona, Port Ginesta y Mataró salen a buscar cetáceos cuatro embarcaciones que admiten tripulantes neófitos.

Aviso para navegantes: no todos los barcos pueden salir a observar ballenas. Se necesita la autorización previa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hay una normativa que regula la navegación con estos animales: no te puedes acercar a menos de 60 metros, nunca cruzarse en su rumbo, se prohíben los ruidos fuertes e incluso se recomienda no hablar durante el avistamiento. Aunque eso es fácil: uno se queda mudo.

1. Mar a la vista

'Ría de Ferrol', se lee en el casco. Es un velero de madera de esos que crujen con nostalgia: data de 1949. El primer barco tradicional que embarca a turistas en Barcelona para avistar ballenas. ‘Mar a la vista’, se llama el proyecto. “Ocio sostenible”, resume el capitán. ¿Su meta? “Crear conciencia a través de la experiencia directa con ellas”. Ya han avistado una quincena de ballenas este abril, detalla.

Un rorcual avistado desde el 'Ría de Ferrol' en 2024. / Mar a la vista

Son travesías de 7, 8 horas de ‘whale watching’ con una bióloga desde el Port Olímpic de Barcelona. Acaban de estrenar su sexta temporada de avistamientos. No solo de rorcuales. Tienen una pizarra con 8 cetáceos dibujados. Las 8 especies que viven en el Mediterráneo: rorcual común, cachalote, delfín mular, listado y común, calderón gris y común y zifio de cuvier. Hasta finales de mayo, saldrán todos los días que les permita el mar. Ya tienen completos varios fines de semana.

Nirvana, a pie de timón junto a Sergi en el 'Ría de Ferrol'. / Zowy Voeten / EPC

Lo mismo te lo encuentras a pie de timón que encaramado a un palo del barco con prismáticos. Sergi Rodríguez lleva 12 años navegando con una perrita marinera: Nirvana. Es la que se pasea por el barco con mirada resabiada de Capitán Pescanova. “Le encanta ver saltar a los delfines en la proa”, dice el capitán con tono paternal. En esta última salida se toparon con un grupo de 150.

Ya habrán navegado juntos 18.500 millas. La adoptó en Cerdeña durante su periplo de cinco años en kayak por el Mediterráneo. La odisea ha dado para un documental: salió en ‘Pets’, una oda a las mascotas que se estrenó el año pasado en Disney+.

2. Diabla negra

Así se llama una nueva embarcación que admite este año tripulantes para otear fauna marina. El capitán es el autor del vídeo viral de la diabla negra que el año pasado se convirtió en una celebridad mundial. Era la primera vez que se avistaba al mismísimo rape abisal de ‘Buscando a Nemo’ hecho escamas a plena luz del día. Apareció en Tenerife enseñando más dientes que la Pantoja en sus buenos tiempos. El vídeo de TikTok supera los 128 millones de visualizaciones.

David Jara, se llama este fotógrafo viral. Es divulgador de fauna marina y médico de familia. Veterano explorador marino. Tiene vídeos en el móvil que pondrían los pelos de punta al tiburón de Spielberg. “Tengo mil historias locas”, asiente. Hace una década que empezó a hacer salidas pelágicas con la Associació Cetàcea. Lleva 4 años embarcándose él solo con el permiso del ministerio. “Ahora me lanzo a nivel profesional para hacer las salidas abiertas al público”, anuncia.

El explorador y divulgador marino David Jara, al timón. / D.J.

Pelagik Expeditions, ha bautizado a su empresa. Tiene apenas un mes de vida. Aún no ha lanzado la web, pero se le puede contactar vía Instagram. Él sale de Badalona. Este mes ha visto rorcuales prácticamente todos los días que ha embarcado, pone los dientes largos. “Ayer pillé a dos defecando”, se ríe. “Bastante espectacular”, promete. “El otro día vimos centenares de delfines listados, probablemente había más de 200 o 300 individuos. Fue una locura”. Hace dos años ya se hizo viral otro de sus vídeos marinos: se topó con un grupo de 8 cachalotes con una cría delante de Badalona.

Secuencia captada por David Jara de una cría de cachalote saltando. / David Jara

3. Depana

Asociación ecologista con más de un millar de socios. “Todos voluntarios”, puntualiza David Rodès. Es el responsable de navegación de la entidad. Capitán, geólogo, librero. Cuando no está navegando, está rodeado de libros antiguos en la Llibrería Rodés (Banys Nous, 8).

Hará ya 15 años que empezó a capitanear las travesías marítimas de Depana. “Lo planteamos como una alternativa a los delfinarios”, apunta. Suelen hacer una salida al mes todo el año (excepto agosto, diciembre y enero). Salen desde Port Ginesta y Mataró. “El objetivo es la concienciación sobre la conservación y el conocimiento de los cetáceos”, apunta el capitán. Ya tienen todo el semestre lleno con lista de espera.

El pasado domingo, por cierto, tuvieron un avistamiento inaudito: dos zifios de Cuvier. "Es difícil verlos -relata David aún emocionado-, porque es el animal que más profundo puede sumergirse (3.000 metros) y también el que más tiempo aguanta sin respirar" (más de tres horas).

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4. Cetàcea

Otra entidad sin ánimo de lucro con la que embarcarse a otear aletas es la Associació Cetàcea. Desarrollan proyectos de investigación. Es posible participar en las salidas de muestreo de sus proyectos por la costa del Garraf.