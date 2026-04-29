Estos son los mejores conciertos de mayo en Barcelona

En junio ya tocará destacar festivales con solera, pero este mes aún podemos hablar, sobre todo, de conciertos propios de un puñado de artistas populares y algunos otros dignos de reivindicación. Aquí algunas propuestas para salpicar la agenda de momentos musicales fuera de casa.

1. Eros Ramazzotti

· Palau Sant Jordi, sábado 2, 21.00 h.

El perenne astro italiano vuelve a Barcelona, donde siempre es bien recibido, con una gira mundial llamada 'Una historia importante', como el disco que lanzó en noviembre con temas nuevos y piezas antiguas renovadas; una de ellas, 'L'aurora', esta vez en alianza con Alicia Keys. En el concierto sonarán, además de la propia 'Una historia importante', canciones tan populares como 'Una emoción para siempre', 'Si bastasen un par de canciones' o 'Cosas de la vida'. Tras el éxito de convocatoria, Eros ha sumado otra fecha barcelonesa a su agenda: 27 de abril de 2027.

2. El Último De La Fila

· Estadi Olímpic Lluís Companys, domingo 3 y jueves 7, 20.30 h.

El Estadi Olímpic abre temporada con dos conciertos de la gira que reúne sobre los escenarios a Manolo García y Quimi Portet. Según explicó el primero en la presentación del ' tour en Madrid , se plantean el regreso como un encuentro entre amigos, "unas risas, un poco de alegría y unos guitarrazos bien dados". Esos colegas incluyen a un puñado de músicos históricos del grupo: Ángel Celada (batería), Antonio Fidel (bajo), Juan Carlos González (percusión y teclados), Josep Lluís Pérez (guitarra eléctrica) y Pedro Javier González (guitarra flamenca).

3. Ólöf Arnalds

· Antiga Fàbrica Estrella Damm, martes 5, 19.00 h.

La cantante folk islandesa, prima del no menos talentoso Ólafur Arnalds, regresa a los escenarios internacionales para presentar 'Spíra' (2025), su primer disco desde los ya lejanos días de 'Palme' (2014). Cantado solamente en islandés y de arreglos sutiles, sin grandes florituras, supone para Arnalds un reencuentro con sus orígenes. Ojalá ofrezca una actuación tan mágica como la del BAM del 2017, exhibición de delicadeza y sensibilidad, pero con toques de humor también: "Este el único solo de guitarra del concierto", avisó a mitad de 'Crazy car'.

4. La Plazuela

· Sant Jordi Club, viernes 8, 21.00 h.

La mezcla de flamenco, funk y electrónica de baile del dúo granadino ha ganado ambición, sin perder desparpajo, en un segundo álbum, 'Lugar Nº0 (D.L.Y.)' (2025), sobre lo importante de aceptar y aprehender los cambios sin perder la honestidad ni la perspectiva. Buscando ingredientes novedosos, recurren a una banda de Semana Santa en 'Si miro patrás' y, en un ejercicio de sorprendente cosmopolitismo, suman trazas de city pop japonés, jazz, drum'n'bass o salsa.

5. Eric Clapton

· Palau Sant Jordi, domingo 10, 21.00 h.

Tras 22 años de espera, la icónica guitarra de Clapton vuelve a sonar en vivo en Barcelona. Y con ella, la batería de Sonny Emory (ex Earth, Wind & Fire) o los teclados de Chris Stainton (colaborador de The Who en 'Quadrophenia' y 'Tommy'). En el repertorio no faltarán clásicos como 'Layla', su famosa versión del 'Cocaine' de J. J. Cale o la emotiva 'Tears in heaven', uno de los modos que encontró Clapton de lidiar con el duelo por la muerte accidental de su hijo Conor.

6. Jenny Hval

· CaixaForum, domingo 10, 19.00 h.

En los primeros meses de la pandemia del covid-19, esta música y escritora noruega se agarró a los perfumes, que le apasionan desde adolescente, como reemplazo de la experiencia sensorial de la música en directo. El álbum 'Iris Silver Mist' (2025) se llama así en homenaje a una fragancia de la marca Serge Lutens que, según Hval, es un poco como estar "cerca de fantasmas". Lo efímero y lo sobrenatural mandan en canciones escurridizas, sin estructuras convencionales, cargadas de la magia habitual en su autora.

7. Bad Bunny

· Estadi Olímpic Lluís Companys, viernes 22 y sábado 23, 20.00 h.

Desde hace ya un tiempo, cada año es 'el año de Bad Bunny'. En 2022, 'Un verano sin ti' fue el disco más 'streameado'; pero es que también lo fue al año siguiente. En 2025, Benito Antonio se consagró como mayor astro global con 'Debí tirar más fotos' (2025), álbum inspirado en los sonidos tradicionales y ritmos de su Puerto Rico natal… y el más 'streameado' del año. 2026 tampoco ha empezado mal para él: su actuación en la Super Bowl batió récords de audiencia; su último disco ha sido el primero totalmente en español en ser reconocido con el Grammy a álbum del año. El mundo es suyo y nos deja vivir en él.

8. Madison Beer

· Sant Jordi Club, martes 26, 20.30 h.

Descubierta y lanzada por Justin Bieber, esta cantante neoyorquina es una especie de aglutinación de tendencias y artistas clave del pop de los últimos años. En ella se reúnen la sensualidad arrastrada de Lana Del Rey, las juguetonas piruetas vocales de Ariana Grande o la melancólica oscuridad de Billie Eilish. Ha logrado sus mejores puestos en listas hasta la fecha con 'locket', un álbum marcado a nivel lírico por la codependencia emocional. Lo presenta con Isabel LaRosa y Lulu Simon (hija de Paul Simon y Edie Brickell, para más señas) como teloneras.

9. Marta del Grandi

· Club Sauvage, viernes 29, 21.00 h.

Nuestra apuesta más alternativa del mes es esta reivindicable cantante y compositora italiana con igual pasión por las melodías claras y la experimentación suave. Su parte pop se impone en el reciente 'Dream life' (2026), una reflexión sobre ese momento en la vida en que los sueños de infancia y adolescencia se empiezan a diluir y debemos lidiar con la realidad adulta. Atención a canciones como la jazz 'You could perhaps' o esa especie de cruce de Radiohead con Feist llamado 'Shoe shaped cloud'.

10. La Pegatina

· Poble Espanyol, viernes 29, 21.00 h.

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