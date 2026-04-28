'Trekking' VIP
Este domingo puedes visitar el bosque de El Prat que solo abre 8 veces al año
Así puedes pasearte este 3 de mayo por un paisaje más mediterráneo que el de los anuncios de Estrella Damm
Estos son los museos que puedes visitar gratis este primer domingo de mes en Barcelona
Es uno de los secretos mejor guardados de la costa catalana. Un bosque recubierto por altas vallas y puertas de seguridad de aeropuerto. Ni que fuera el bosque prohibido de Harry Potter. Pero aquí no se esconden centauros, ni grifos, ni otras criaturas mitológicas. Aquí, toda la fauna y flora es puramente mediterránea. ¿Quieres visitarlo? Solo tienes ocho oportunidades en todo el año. Y sí, estás de suerte: este domingo, 3 de mayo , es una de ellas.
Se trata de la pineda de Can Camins (carretera de la Platja, km 4,63, El Prat de Llobregat), una de las pocas zonas de Catalunya donde todavía se puede encontrar —“con un estado de conservación excepcionalmente bueno”, como asegura el ayuntamiento— un tipo de bosque que solo aparece en las depresiones tras las dunas. Un paisaje más mediterráneo que los anuncios de Estrella Damm, y tan delicado que el acceso libre está vetado.
¿La única forma de visitarlo? Los tours guiados gratuitos que se realizan el primer domingo de cada mes, excepto en enero, febrero, julio y agosto. Eso sí, estate ahí a primera hora de la mañana. Las visitas empiezan a las 11, no se pueden reservar con antelación, y solo se admiten a los 50 primeros en llegar al centro de información turística Porta del Delta, frente a la entrada de la pineda. Un plan muy exclusivo.
La visita dura una hora y media, durante la cual se explica la flora de este jardín amurallado —consistente mayoritariamente de pinos, orquídeas y hongos— y, con un poco de suerte, también habrá avistamientos de su fauna —pájaros como el carbonero o el carpintero—. Así que mantén los ojos más abiertos que paseando por la Rambla.
¿Propuesta para acabar de redondear el día? Ve hasta allí en bicicleta. Se puede combinar con la senda circular que conecta el delta del Llobregat, pasando por la desembocadura del río, la playa de El Prat, la Torre de la Ricarda y el mirador de aviones de El Prat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Una nueva técnica convierte a las células en fármacos y España está apunto de aplicarla frente a la artrosis de rodilla
- Comprobar si mi número de la Grossa de Sant Jordi 2026 tiene premio
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- El Hospital 12 de Octubre de Madrid recluta al primer paciente español en un ensayo con Vorasidenib, un fármaco que busca cronificar un tipo de tumor cerebral grave
- El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
- Una jueza investiga a tres profesoras de un colegio de Barcelona acusadas de acceder al móvil de un menor sin permiso paterno