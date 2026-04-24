Fiestas para chuparse los dedos
¿Con churros o con ostras? Dónde ir de tardeo gastro en Barcelona
Es la moda que triunfa globalmente: eventos 0,0. ‘Sober parties’, las han bautizado más allá del Atlántico. En Barcelona hay muchas opciones (con o sin alcohol, tranquilo, no hace falta que renuncies a tu cañita). Fiestas para chuparse los dedos
El templo viral de máquinas de peluches y arcade donde “sí o sí te llevas premio” inaugura sede a 15 minutos de Barcelona
Un mosso se disfraza de Rosalía para sacarle una confesión a un sospechoso
Cambia el cubata por una taza de chocolate caliente. Aquí mezclan ‘djs’ con churros. Son las churraves, un plan gastro-festivo. Raves con churros y porras. Ocio diurno y sin resaca. Las organiza Moja (plaza Gal·la Placídia, 4), especializados en churros saludables: producto artesano, sin exceso de aceite y con salsas donde mojar con opciones veganas, naturales y sin abusar de azúcares artificiales. ‘Make churros better’, se lee en su eslógan.
Este sábado, de 17 hasta las 23 h, organizan su cuarta churrave. La primera fue hace un año, para su inauguración. Desde entonces, han ido montando estos tardeos donde se mezclan churros, porras, cafés de especialidad, helados y ‘dj’. Una fiesta 0,0, en línea con lo que se lleva ahora: eventos sobrios. ‘Sober parties’ las llaman internacionalmente. El fenómeno de masas de 2026, apuntaba la revista 'Vogue'.
En Barcelona, estos planes sobrios toman muchas formas. Están las ‘coffee rave’, por ejemplo. Eso sí, están cotizadísimas. Se maneja una lista de espera de 2.500 personas. ¿El reclamo? Un plan matutino para salir de fiesta y estar en casa para la comida. Baile sin comprometer todo el fin de semana. Otra opción de tardeo es la propuesta de Fonik (Tamarit, 104), que este sábado estará inaugurando el local con un ‘dj set’ de vinilos y una barra de café de especialidad y helado de autor, una combinación que repetirán cada fin de semana.
¿Que no quieres renunciar a una copita? Pásate por Ostras Thierry (París, 190). Cuentan con un catálogo de ostras galardonadas −el producto es de Huîtres Poget, la mejor ostra francesa en el Concurso General Agrícola de Paris−. Las puedes probar en sus ‘happy hour’, las ‘oyster hour’, que se celebran de martes a jueves de 16 a 18 h. Cada semana cuentan con una propuesta diferente −desde 'pack' de ostra con copa hasta docena a precio reducido−. Atento a sus ‘stories’ de Instagram: ahí van anunciando en qué consiste la ‘oyster hour’ de la semana.
Otro plan donde tampoco escatiman en copas sobre la barra es Churros con chocolate, el tardeo de los domingos de Apolo (que, ojo, se alarga hasta la madrugada, por si al día siguiente no te importa ir de empalme a trabajar). Su nombre ya lo dice todo: en esta fiesta pop, en cuanto abren las puertas, se reparten bandejas de churros con chocolate para sus feligreses. “Algo que no faltará nunca”, promete Puy, una de los fundadores.
Dos recomendaciones más para la agenda gastro-festiva del fin de semana: vuelve el All Those Food Market al Moll de la Fusta (25 y 26 de abril), el mercado dedicado a la comida que tendrá propuestas de chefs en formato 'street-food' mientras hay 'djs' en directo. Y a un tiro de metro de Barcelona, del 24 al 26, edición especial del What the foc, el Festival de la Barbacoa, en el parque de la Granvia de Hospitalet (Salvador Espriu, 59), que se celebra en el marco de las Festes de Primavera de L’Hospitalet. Tres días de tardeo gastro. Música, ‘djs’ y, por supuesto, brasas con producto kilómetro cero del Llobregat. Ya sabes dónde salir de fiesta es sinónimo de chuparse los dedos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
- Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
- Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
- Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
- La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense