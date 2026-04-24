¿Con churros o con ostras? Dónde ir de tardeo gastro en Barcelona

Cambia el cubata por una taza de chocolate caliente. Aquí mezclan ‘djs’ con churros. Son las churraves, un plan gastro-festivo. Raves con churros y porras. Ocio diurno y sin resaca. Las organiza Moja (plaza Gal·la Placídia, 4), especializados en churros saludables: producto artesano, sin exceso de aceite y con salsas donde mojar con opciones veganas, naturales y sin abusar de azúcares artificiales. ‘Make churros better’, se lee en su eslógan.

Este sábado, de 17 hasta las 23 h, organizan su cuarta churrave. La primera fue hace un año, para su inauguración. Desde entonces, han ido montando estos tardeos donde se mezclan churros, porras, cafés de especialidad, helados y ‘dj’. Una fiesta 0,0, en línea con lo que se lleva ahora: eventos sobrios. ‘Sober parties’ las llaman internacionalmente. El fenómeno de masas de 2026, apuntaba la revista 'Vogue'.

El local de Moja, a rebosar con el público de la primera churave. / Moja

En Barcelona, estos planes sobrios toman muchas formas. Están las ‘coffee rave’, por ejemplo. Eso sí, están cotizadísimas. Se maneja una lista de espera de 2.500 personas. ¿El reclamo? Un plan matutino para salir de fiesta y estar en casa para la comida. Baile sin comprometer todo el fin de semana. Otra opción de tardeo es la propuesta de Fonik (Tamarit, 104), que este sábado estará inaugurando el local con un ‘dj set’ de vinilos y una barra de café de especialidad y helado de autor, una combinación que repetirán cada fin de semana.

Gente disfrutando en una 'coffee rave' en Barcelona. / Barcelona Coffee Rave

¿Que no quieres renunciar a una copita? Pásate por Ostras Thierry (París, 190). Cuentan con un catálogo de ostras galardonadas −el producto es de Huîtres Poget, la mejor ostra francesa en el Concurso General Agrícola de Paris−. Las puedes probar en sus ‘happy hour’, las ‘oyster hour’, que se celebran de martes a jueves de 16 a 18 h. Cada semana cuentan con una propuesta diferente −desde 'pack' de ostra con copa hasta docena a precio reducido−. Atento a sus ‘stories’ de Instagram: ahí van anunciando en qué consiste la ‘oyster hour’ de la semana.

Copas en la barra de Ostras Thierry. / Isolda Delgado Mora

Otro plan donde tampoco escatiman en copas sobre la barra es Churros con chocolate, el tardeo de los domingos de Apolo (que, ojo, se alarga hasta la madrugada, por si al día siguiente no te importa ir de empalme a trabajar). Su nombre ya lo dice todo: en esta fiesta pop, en cuanto abren las puertas, se reparten bandejas de churros con chocolate para sus feligreses. “Algo que no faltará nunca”, promete Puy, una de los fundadores.

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Dos recomendaciones más para la agenda gastro-festiva del fin de semana: vuelve el All Those Food Market al Moll de la Fusta (25 y 26 de abril), el mercado dedicado a la comida que tendrá propuestas de chefs en formato 'street-food' mientras hay 'djs' en directo. Y a un tiro de metro de Barcelona, del 24 al 26, edición especial del What the foc, el Festival de la Barbacoa, en el parque de la Granvia de Hospitalet (Salvador Espriu, 59), que se celebra en el marco de las Festes de Primavera de L’Hospitalet. Tres días de tardeo gastro. Música, ‘djs’ y, por supuesto, brasas con producto kilómetro cero del Llobregat. Ya sabes dónde salir de fiesta es sinónimo de chuparse los dedos.