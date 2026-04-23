La ‘love cam’ de Sant Jordi: TMB instala cámaras del amor en el metro de Barcelona

Una pareja posa frente al fotógrafo. “¿Cuántos Sant Jordi lleváis juntos?”, pregunta el periodista Uri Mora, uno de los dinamizadores de la jornada. “Muchos”, bromean. 40 años emparejados, añaden. Cogen ‘atrezzo’ con mensajes de amor, se dan un fuerte abrazo y sonríen tras un “luííííís”. Siguiente pareja, aunque esta vez algo menos ortodoxa: un hombre y su perro. Le pega un achuchón mientras salen los ‘flashes’. Se oye un “oooh” −así, con entonación cursi hollywoodiense− en las masas que se esperan su turno para convertirse en los protagonistas de la ‘love cam’ que, un año más, TMB vuelve a habilitar para Sant Jordi.

Instalación fotográfica de TMB con una 'love cam' para Sant Jordi. / Marc Asensio Clupés / EPC

Estará todo el día −de 10 a 13 h y de 15.30 a 18 h− en el vestíbulo de la L5 en Diagonal. Alerta a los que tengáis el corazón roto: no paséis por ahí o saldréis del metro con Tinder descargado y un “hola, cuánto tiempo” en los DM de vuestro ex. Esta acción, inspirada en las ‘kiss cam’ típicas de la Super Bowl americana, importa el formato en versión transporte público. Las fotos que irá tomando el fotógrafo saldrán directamente en las marquesinas, pantallas y redes del metro barcelonés. Prepárate para un aluvión de miradas de pasión que ni en el ‘Orgullo y prejuicio’ de Keira Knightley.

Un beso en la 'love cam' del vestíbulo de Diagonal. / Marc Asensio Clupés / EPC

Otro beso de pareja frente a la cámara. Siguiente. Esta vez, los modelos amateur son madre e hijo. Se dan un abrazo bien fuerte mientras él carga un libro y ella una rosa. Sí, también puedes posar para hacer gala del amor maternofilial. “Es un espacio con mensajes de amor y amistad”, añaden desde TMB. Una forma de celebrar todos los tipos de amor más allá del romántico, sin importar que el “te quiero” se lo lleve tu mejor amigo, hermano, primo o tu perro, por supuesto.

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Cola con rosas para posar en la 'love cam' de TMB. / Marc Asensio Clupés / EPC

No es la única acción de TMB para el día de las rosas de Catalunya. Aprovechando que Sant Jordi es uno de los días con mayor uso del transporte público en Barcelona (en 2025 se registró la cifra récord de 2,61 millones de validaciones) estarán repartiendo alrededor de la línea de metro y bus el nuevo título de transporte: la T-estimo. No, no es un título real, así que este punto de libro no te llevará muy lejos. Eso sí (alerta cursi): seguro que donde seguro que podrás validarla será en el corazón de ese ser querido a quien se la regales.