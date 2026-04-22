El templo viral de máquinas de peluches y arcade donde “sí o sí te llevas premio” inaugura sede a 15 minutos de Barcelona

Se te pondrá cara de los alienígenas de ‘Toy Story’. Aquí se rinde culto al gancho como los marcianitos de la película. Es HiClaw, una tienda íntegramente dedicada a máquinas de juegos con premios de peluche. Imán tiktokero que ha triunfado desde su llegada a Catalunya: en tan solo ocho meses han abierto tres sucursales. Y este sábado, amplían la flota con la inauguración de la cuarta tienda. Esta vez, en el Centre Comercial Màgic Badalona (Concòrdia, 1).

La apertura de Badalona será a partir de las 11 de la mañana. Habrá premios y regalos para los primeros peregrinos digitales que crucen las puertas. Además, tendrán a su mascota ─un oso de peluche XXL tamaño humano─ repartiendo fichas de juego por el centro comercial. Este estreno se da ni un mes después del anterior, en el Centre Comercial Ànecblau (avenida del Canal Olímpic, 24, Castelldefels). “Hay muchísimo interés en estos juegos”, afirma Paula Córdoba, responsable de las tiendas.

Máquinas de peluches en el HiClaw de Baricentro, la primera sede. / HiClaw

Lo que diferencia este templo viral de otros locales con máquinas similares es que aquí te llevas premios cuquis solo por jugar. “Sí o sí ganas”, promete Paula con afán de croupier. No lo dice para impulsar la ludopatía, al revés: quiere que todos salgan de sus locales con buen sabor de boca. Por eso, aunque no te lleves un peluche en una partida, siempre conseguirás tickets, que al final puedes intercambiar por todo tipo de productos, como llaveros, muñecos y coleccionables de ‘Pokémon’ o ‘One Piece’, entre otros. Nada de hacer de tragaperras y acabar con el bolsillo vacío. Aquí volverás a casa con premio garantizado.

Máquina de peluches gigantes. / HiClaw

Las máquinas del local no son solo las típicas del gancho, también las hay de bolas y puntería, las de cortar el hilo hasta que caiga el premio o incluso las de correr: como la típica máquina arcade de baile, pero con un sensor que detecta tus pasos, así que cuanto más rápido vayas, más puntuación ganas y mejores premios te llevas. Perfecto por si necesitas motivación extra para hacer cardio y llegar con tipín a la temporada de playa. ¿Más deporte y peluches? En el HiClaw de Barcelona (SOM Multiespai, avenida de Rio de Janeiro, 42), el más grande, cuentan con Move, el recreativo que popularmente reconocerás como “el suelo es lava”.

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Circuito estilo Super Mario en el HiJump Park de Badalona. / Zowy Voeten / EPC

Es normal que en estos locales, además de máquinas de ganchos y puntería, hayan apostado por juegos que requieren chándal. Al final, la cabra tira al monte, y tras HiClaw están los creadores de los clubes de saltos HiJump, otra meca viral que arrancó 2026 cargada de novedades: han añadido el instagrameable circuito de Super Mario en todas sus sedes, un juego de plataformas y saltos que se realiza en 2D, a lo Nintendo, alrededor de las paredes del local. Lo puedes probar en el de Badalona, por si vas este sábado a la inauguración: así haces doblete.