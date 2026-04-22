Ruta por la Barcelona que no sale en las guías: redescubre el barrio de La Marina

De los pocos barrios de Barcelona donde todavía hay más menús del día que guiris. Inaudito. Un espejismo preolímpico en la masificada capital catalana. Así es La Marina, la zona que abarca principalmente los barrios de La Marina de Port y La Marina del Prat Vermell. ¿No los sabes situar en el mapa? Están al sur de Montjuïc, entre la Fira Barcelona Gran Vía, el puerto y Zona Franca. Sí, totalmente fuera del recorrido turístico. Pero eso no quiere decir que no tenga joyas para visitar.

Se encargarán de enseñarlas al público los responsables del festival 48h Open House Barcelona que, para la Capital mundial de la Arquitectura, título que en 2026 ostenta Barcelona, han inaugurado Open Barri, breves ciclos focalizados en barrios de la ciudad. En la edición de primavera −hasta el 26 de abril− harán rutas y actividades en esta zona, una oportunidad para conocer en detalle todo lo que ofrece.

Tumbas del cementerio de Montjuïc. / Ángel García / Delegaciones

¿Qué deberías tener en el radar? Para empezar, la cara litoral de Montjuïc. Abrirán las puertas del cementerio (para visitar los monumentos más espectaculares del recinto), la colección de carrozas fúnebres del cementerio y el Fossar de la Pedrera (espacio de memoria vinculado a la represión franquista). También en la costa, aunque en la Zona Franca, abrirán las puertas del faro del Llobregat, construcción histórica de 1852, actualmente uno de los faros en funcionamiento más antiguos.

El faro del Llobregat, visto desde las oficinas del ZAL. / ALBERT BERTRAN / EPC

Otro ‘must’ son los conjuntos de viviendas. Está el conjunto de edificios para los trabajadores de la Seat (Foneria, 24), los de Estrelles Altes (Mare de Déu del Port, 397), o los barrios Plus Ultra, el Polvorí, Can Clos y la Colònia Bausili, que mezclan grandes edificios y casas unifamiliares centenarias y que son un reflejo de la evolución de este área que tan importante ha sido para la industria de la ciudad.

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Ventanas en una vivienda del barrio Plus Ultra, en La Marina. / Antonio Navarro Wijkmark / 48H Open House Barcelona

Última recomendación, la Torre Ponent, del conjunto de oficinas Porta Firal (paseo de la Zona Franca, 107). Este complejo de cuatro edificios creados en los 2000, en pleno 'boom' económico del barrio, destaca por su base estrecha (en forma de pirámide al revés), una interesantísima propuesta arquitectónica para crear espacios públicos singulares a los pies de las torres. Ya tienes plan para este fin de semana y el próximo: conectar con zonas de Barcelona que todavía no conocías.