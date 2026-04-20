VÍDEO | Avistan un tiburón en el Port Olímpic de Barcelona

Fue la comidilla dominguera de los barcos que entraban y salían del Port Olímpic de Barcelona. Una aleta de tiburón se avistó ayer por el puerto sin la inquietante banda sonora de Spielberg. Era un tiburón peregrino. Un gigante inofensivo. Aunque intimide su tamaño -pueden llegar a sobrepasar los 10 metros- se alimentan de organismos microscópicos: solo comen plancton.

“Es una muy buena noticia tenerlos aquí cada primavera”, aplaude el biólogo Claudio Barría, director científico de Catsharks. Es la mayor asociación en España dedicada al estudio y conservación de tiburones, rayas y sus ecosistemas. El tiburón peregrino –advierte el profesor e investigador- es una especie protegida en peligro de extinción. “Estos avistamientos son piezas clave para entender mejor la presencia y conservación de este inofensivo animal –apunta el experto-. Su población está disminuyendo”.

El visitante del puerto barcelonés parecía un individuo juvenil (no suelen sobrepasar los 5 metros). ¿Es normal que se acerque tanto? “Puede ocurrir –responde Claudio-. En ocasiones se puede dejar llevar por factores oceanográficos o por señales de alimentación –detalla-. En primavera, las corrientes y las mareas pueden empujar grandes masas de zooplancton hacia el interior de las bocanas o bahías”. No obstante, la incursión urbana del peregrino juvenil solo duró “unos minutos”.

No es el único turista submarino que se está dejando ver por las costas de Barcelona esta primavera. Hay un sinfín de avistamientos de ballenas (a alguna se la ha captado hasta saltando). Acaba de empezar la temporada: de abril a junio, la costa catalana, especialmente la del Garraf, se convierte en una autopista de rorcuales. Es el segundo animal más grande del mundo, solo por detrás de la ballena azul. Este fin de semana, además, un grupo de Blue Salt School se ha pasado una hora haciendo paddle surf con 5-6 delfines frente la playa del Llevant y la Nova Marbella.

¿Tiburones en el Mediterráneo? Se echan las manos a la cabeza con alarmismo peliculero miles de bañistas cada verano en Barcelona. No es ninguna novedad. “En el Mediterráneo se han registrado 45 especies aproximadamente”, detalla Claudio. Eso incluye al tiburón blanco y a los dos peces más grandes del mundo, el tiburón ballena y el peregrino, el que se coló ayer en el Port Olímpic. Nada de lo que preocuparse, pese al alarmismo desatado por el dramático accidente de Maldivas, “que no define para nada el comportamiento natural que tienen los tiburones”, apunta el investigador.

Avistar una aleta es buena señal. “Spielberg los ha convertido en villanos icónicos –lamenta el experto-. En verdad, son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas”. Lo demuestra en el nuevo libro que acaba de publicar mano a mano con Ana Colmenero: ‘Tiburones’ (Catarata). Pretende derribar mitos sobre unos “animales extraordinarios” –resume el autor- que “han sobrevivido a varias extinciones masivas”.

Cada verano se viralizan vídeos de aletas por la costa catalana. El año pasado circularon por Whatsapp vistosos avistamientos en Ametlla de Mar y Badalona. Alguna tintorera –tiburón azul- se grabó a pie de orilla. Pese al recurrente miedo de cine, no suponen ninguna amenaza para los humanos. “Cuando acaban merodeando por la costa –justifican los expertos-, suele ser porque se encuentran débiles o desorientados”.

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“Los avistamientos, en general, no son significativamente más altos”, apunta Claudio. Lo que sí es significativo, añade, es que “se están viendo numerosos casos de espadas de pez espada clavadas en la cabeza de tintoreras”. Se puede apreciar en el vídeo de la tintorera de Ametlla.