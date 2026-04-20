Frente a la playa de la Nova Marbella
VÍDEO | Sorprendente amanecer haciendo paddle surf con delfines en Barcelona
Un grupo de surferos de Blue Salt School se pasa una hora remando con 5-6 delfines frente la playa del Llevant y la Nova Marbella. “Fue alucinante”
VÍDEO | Avistada una ballena de 18 metros en la costa de Barcelona
“Todo empezó como una broma”, recuerda Ginés. “Hoy veremos delfines y ballenas”, anunció poco antes de subirse a la tabla de paddle surf. Acababa de ver en redes la ballena de 18 metros que se avistó en la costa de Barcelona la semana anterior. “Y al poco rato empezaron a salir”, relata aún emocionado. Estaban a menos de 1 kilómetro de la playa, calcula. “Los veíamos como a unos 500 metros y comenzaron a acercarse –aún no se lo cree-. Como unos 5-6 delfines al lado nuestro que no paraban de salir”, resopla. “Fue alucinante –repite una y otra vez-. No parábamos de chillar cada vez que aparecían”.
Ocurrió el pasado sábado frente a la playa del Llevant y la Nova Marbella. 7.45 h de la mañana. Era uno de los ‘sunrise’ de Blue Salt School (paseo marítimo del Bogatell, 3574). Amanecer con sorpresa. “Estuvimos una hora remando con ellos”, comparte Ginés Pedrero, uno de los socios del club de paddle, quien dirigía la expedición matutina. “Se me caía la lágrima –promete- y tenía el corazón como en un sprint de una carrera de Sup race”.
Es la primera vez que se topan con delfines haciendo paddle surf. ¿Lo que suelen avistar? “Mucha gente que viene de fiesta”, se ríe Ginés. Él ha visto desde su tabla hasta atunes saltando y una mantarraya como las de Maldivas.
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