Open Barri
Ruta por la Barcelona que no sale en las guías: redescubre el barrio de La Marina
¿Turismo sin guiris? Sí, es posible. Durante dos fines de semana consecutivos, esta zona al sur de Montjuïc estará de puertas abiertas. Visita desde el cementerio hasta las torres de Porta Firal
El lado humano de los perros: el fotógrafo canino más viral del mundo se instala en Barcelona
Así es el outlet del Maresme que esconde un mercadillo de chollazos en electrodomésticos y hogar
De los pocos barrios de Barcelona donde todavía hay más menús del día que guiris. Inaudito. Un espejismo preolímpico en la masificada capital catalana. Así es La Marina, la zona que abarca principalmente los barrios de La Marina de Port y La Marina del Prat Vermell. ¿No los sabes situar en el mapa? Están al sur de Montjuïc, entre la Fira Barcelona Gran Vía, el puerto y Zona Franca. Sí, totalmente fuera del recorrido turístico. Pero eso no quiere decir que no tenga joyas para visitar.
Se encargarán de enseñarlas al público los responsables del festival 48h Open House Barcelona que, para la Capital mundial de la Arquitectura, título que en 2026 ostenta Barcelona, han inaugurado Open Barri, breves ciclos focalizados en barrios de la ciudad. En la edición de primavera −del 13 al 26 de abril− harán rutas y actividades en esta zona, una oportunidad para conocer en detalle todo lo que ofrece.
¿Qué deberías tener en el radar? Para empezar, la cara litoral de Montjuïc. Abrirán las puertas del cementerio (para visitar los monumentos más espectaculares del recinto), la colección de carrozas fúnebres del cementerio y el Fossar de la Pedrera (espacio de memoria vinculado a la represión franquista). También en la costa, aunque en la Zona Franca, abrirán las puertas del faro del Llobregat, construcción histórica de 1852, actualmente uno de los faros en funcionamiento más antiguos.
Otro ‘must’ son los conjuntos de viviendas. Está el conjunto de edificios para los trabajadores de la Seat (Foneria, 24), los de Estrelles Altes (Mare de Déu del Port, 397), o los barrios Plus Ultra, el Polvorí, Can Clos y la Colònia Bausili, que mezclan grandes edificios y casas unifamiliares centenarias y que son un reflejo de la evolución de este área que tan importante ha sido para la industria de la ciudad.
Última recomendación, la Torre Ponent, del conjunto de oficinas Porta Firal (paseo de la Zona Franca, 107). Este complejo de cuatro edificios creados en los 2000, en pleno 'boom' económico del barrio, destaca por su base estrecha (en forma de pirámide al revés), una interesantísima propuesta arquitectónica para crear espacios públicos singulares a los pies de las torres. Ya tienes plan para este fin de semana y el próximo: conectar con zonas de Barcelona que todavía no conocías.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
- Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición