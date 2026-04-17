No esperes al 23 de abril: estos son los locales de Barcelona que ya están celebrando Sant Jordi

¿Te ha llegado la alerta de la AEMET? Dicen que cuidado cuando salgas de casa, que el amor está en el aire. Se acerca Sant Jordi, el día más romántico de Catalunya. Pero no hace falta esperarse al 23 de abril para toparse con escaparates embadurnados de dragones, rosas y libros. Aquí tienes una ruta por locales impacientes que ya han adelantado las celebraciones en el calendario.

Un año más, Raima (Comtal, 27), la papelería más grande de Europa y punto de peregrinación viral, vuelve a celebrar el Sant Jordi a lo grande. Entre sus paredes habrá más rosas que en la próxima gira de La Oreja de Van Gogh: ya puedes visitar su clásico Seat 600 recubierto con 1.000 rosas de tela y el dragón gigante de 2,5 metros de cartulina. Además, como novedad, pronto instalarán un jarrón con rosas de papel y cartón. Una figura enorme −tres metros de alto por 1,5 de diámetro− expuesta en la fachada de la tienda. Se podrá visitar hasta el 25 de abril.

Interior de la antigua Fábrica Moritz (Ronda de Sant Antoni, 39). / RICARD CUGAT / EPC

Otro plan: brinda por Sant Jordi. Moritz ha creado La Rosa de Moritz, una cerveza de color rojo (como la sangre del dragón), infusionada con pétalos de rosa. Es la forma con la que la marca barcelonesa se suma a la fiesta del patrón de Catalunya. Podrás echar unos tragos a esta cerveza hasta el 23 de abril en Casa Moritz (Rambla Catalunya, 79) y Fábrica Moritz (ronda Sant Antoni, 41).

No son los únicos que celebran la fecha con unos tragos. “Dime qué bebes y te diré qué leer” es el eslogan de Wine, Women & Words, el ciclo cultural de la actriz Andrea Carballo, que une literatura, vino y perspectiva de género. Este año se adelantan al día del libro (como diría Eduardo Mendoza) y organizan un evento la víspera del 23 en el Hotel Borneta (paseo Picasso, 26–30) para presentar ‘El pensamiento erótico’, de Sara Torres, y debatir sobre el deseo, el cuerpo y los tabúes.

Mirador de la Torre Glòries, con vistas a la Sagrada Familia. / Ferran Nadeu / EPC

¿Eres tocayo de Sant Jordi? Puertas abiertas para todos los Jordi, Jordina, Jorge o sus variantes idiomáticas en varios monumentos barceloneses. Del 18 al 26 de abril, 2x1 en las entradas al mirador de la Torre Glòries. También tienen entrada gratis en la Sagrada Família (con reserva previa) y el Mirador de Colón. Eso sí, aquí tendrás que esperar al 23 de abril. Ambos monumentos solo se suman a la promoción ese mismo día.

Plan cinéfilo con temática Sant Jordi: ir al Anime Day del BCN Film Fest. Este año será el 19 de abril y contará con una proyección muy especial, la première mundial de la primera serie anime hecha en Catalunya y con el catalán como idioma original. Es ‘Valentina de Montblanc’, basada en los cómics de Míriam Bonastre, cuyas aventuras de fantasía a través del folclore catalán llevarán a la protagonista a conocer personajes tan ilustres como el mismísimo Sant Jordi.

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La representación de la leyenda de Sant Jordi y el dragón en Montblanc. / Grand Tour de Catalunya

Hablando de Montblanc, última parada de esta ruta para impacientes. Aquí se celebra la Setmana Medieval de Sant Jordi, que durante diez días (este año, del 17 al 26 de abril) llena el municipio de recreaciones históricas y de fantasía sobre la leyenda del caballero, la princesa, el dragón y las rosas. Un Sant Jordi inmersivo que este año se marca 39 ediciones.