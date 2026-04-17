Este sábado vuelven a Barcelona las meditaciones virales de The Breath Act

“Que tengas un buen viaje”, te desean al entrar en una sala de hotel. “Las expectativas son altas”, te dicen en una cola kilométrica con mantas y esterillas bajo el brazo. Dentro te espera una penumbra con cascos inalámbricos luminosos y cuencos sonando en vivo. Huele a cacao. Te tumbas y te arropas como si estuvieras en tu sofá. Te ajustas los cascos, comienza la sesión. Una voz te invita a salir de Matrix.

The Breath Act, se llaman estas sesiones multitudinarias. Tienen 'reels' con más de un millón de visualizaciones. Realizan medio centenar de eventos al mes en 11 países con más de 3.000 personas. ¿Su objetivo? “Enseñamos el arte de la respiración consciente –responden sus ideólogos- para maximizar el bienestar físico, mental, emocional y espiritual”. Este sábado, 18 vuelven a hacer escala en Barcelona en el Hotel Occidental Atenea Mar.

Técnica ancestral

“No somos magos, ni gurús espirituales –se presentan en su web Marta y Juan-. Traemos al día a día una técnica ancestral con respaldo científico”. Marta Plannells y Juan D’Angelo son los fundadores de este ‘breathwork’ viral. “A los dos, en algún momento, la vida nos puso una incomodidad demasiado grande –se abre en canal Juan-. Un caos de estos que te paraliza. Nosotros lo llamamos ‘motor de cambio’”. En su caso fue la muerte de su madre. “Fue súper repentino: un cáncer de cerebro”.

Un momento de The Breath Act. / .

“Integramos neurociencia, sonido y respiración”, resumen en Instagram. “No es una playlist de Spotify –detalla Juan-, Eso lo creamos nosotros en estudio: se van poniendo capas de diferentes sonidos para inducir al cerebro a ondas meditativas”. Vendría a ser como una meditación guiada a lo bestia con banda sonora. “Los auriculares te mantienen mucho más inmersivo”, asiente Juan. Sí, parece que nadie te ve. “Justamente se trata de eso –dice-: un viaje único que es por y para ti. Ese es nuestro lema”. Hay gente que llora y grita. “Es una manera de expresar tus emociones sin ser juzgado”, dice Nerea, una de tus vecinas de esterilla. “Yo he tenido un viaje heavy”, resopla al lado Delia. “Noté como bolas de energía en mis manos, nunca me había pasado”. Son tres horas respirando. "La respiración -asiente ella- te cambia de estado totalmente".

La pandemia fue un punto de inflexión, apuntan. “La gente no sabía qué hacer. Porque no sabía estar con uno mismo. Se había desconectado completamente. Y hubo un auge del desarrollo personal”. Es uno de los nichos de mercado con más posibilidades, apunta ya hasta ‘Forbes’.

Crearon la marca en 2020. Un año después estaban haciendo su primera sesión en Gran Canaria: 10 personas. En la siguiente ya había 30 –recuerdan-, en la tercera, 50. Ahora reciben a 170, 180, y porque no caben más. Tienen lista de espera. “Todos los eventos hacen sold out”, sonríen. A Barcelona vienen una vez al mes. Han empezado a hacer teatros: en octubre reunieron en Barcelona a más de 600 personas. El año pasado publicaron libro: ‘Respiras o mueres’ (Alienta Editorial).

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¿Que qué se consigue con estas sesiones? “Yo lo resumo siempre como volverte a reconectar con el milagro de la vida –responde Juan-. Es un milagro. Pregúntale al Chat GPT qué posibilidades hay de que yo exista”. “1 en 400 billones”, responde.