La ruta del vintage: tiendas imperdibles donde comprar muebles y antigüedades de los 50 a los 90

Esta ruta haría habitable hasta el zulo con menos luz de Idealista. Aquí se encuentra lo mejorcito del vintage, así que prepara el bolsillo, que no es barato. Diecisiete recomendaciones perfectas para dejar tu casa de portada de revista. Parecerá el decorado de la última entrevista de Terelu: solo te faltarán unas declaraciones derrotistas sobre la vida, y directa al quiosco. Una lista larguísima que no te podrás despachar en un solo día. Asegúrate de llevar una bebida energética en la mochila, tocará repostar.

1. Poblenou y Provençals

Vintage curado, industrial y escandinavo

Primera parada, en el epicentro de la creatividad barcelonesa: en Provençals del Poblenou, la zona de Sant Martí cuyas fábricas han cobrado una segunda vida gracias a estudios y residencias de artistas. Aquí se ubica Martina Vintage (Bolívia, 239), expertos en recuperar y restaurar mobiliario de los 50 a los 90, con especial hincapié en muebles de estética industrial. Tienen desde sofás hasta lámparas, y todo su catálogo, además de estar a la venta, está disponible para alquiler (sí, algo común en la mayoría de las tiendas de esta lista).

La ruta continúa hasta Casa Murray (Amistat, 11), un imprescindible del Poblenou. Aquí son maestros del vintage: Juanjo, su fundador, lleva décadas cazando objetos singulares. Su estudio cuenta con un catálogo espectacular lleno de historia, donde cada pieza de decoración tiene más cosas que contar que los testigos del caso Koldo. Tiene un ojo clínico para encontrar piezas únicas, e incluso su casa, un auténtico museo del vintage, protagonizó un artículo de la prestigiosa 'Architectural Digest'.

Dos locales más del Poblenou para redondear el paseo por el barrio. Alis (Pallars, 235), tienda de muebles con estudio de restauración de piezas de época y vintage, y Noak Room (Roc Boronat, 69), el Ikea del vintage: es un estudio escandinavo que restaura piezas del norte de Europa de los 40 a los 70 (ojo, por si eres nuevo en este mundillo, las piezas holandesas, danesas y escandinavas son de las más codiciadas entre los forofos del mobiliario vintage).

2. Glòries y Monumental

La manzana de las antigüedades

Al lado de Glòries tienes un clásico para los cazadores de gangas de segunda mano: el mercado dels Encants (Castillejos, 158). Poco hay que decir que ya no sepas de él. Decenas de paraditas y tiendas con todo tipo de productos vintage y con un rango de precios amplísimo, desde compras que podrás hacer con la calderilla hasta jarrones que te exigirán doce mensualidades.

Parada de segunda mano en la planta baja dels Encants. / Ferran Nadeu

Pero no es la única parada vintage. Los alrededores del mercado están llenos de tiendas de segunda mano, diseño del siglo pasado y antigüedades. Ya hay quienes la han bautizado como la manzana de las antigüedades. Por ejemplo, está VISSO (Gran Via de les Corts Catalanes, 828), donde acabarás como Carol Anne en 'Poltergeist': corriendo hacia la luz. Se especializan en luces a gran escala: hacen proyectos para hoteles, tiendas y residencias. En su local de Glòries, además, tienen ‘stock’ único de vintage y ‘outlet’, por si no necesitas bombillas en cantidades industriales y solo quieres un par de lámparas para iluminar tu casa con gusto.

Tienes más antigüedades en Decorantic (Gran Via de les Corts Catalanes, 820) o en Larache (Lepant, 192). Ambos son expertos en compraventa de muebles y decoración antigua, además de tener un taller de restauración para pasar la ITV a todos esos muebles con décadas de historia.

3. Gràcia

Vintage viral

Después de Glòries, sube hasta Gràcia. Aquí se esconde uno de los locales de mobiliario vintage más famosos de la ciudad. Es Boomerang (Ramon y Cajal, 2), una estrella digital con más de 20 mil seguidores y un catálogo de muebles más sesentero que el bigote de Ringo Starr. La tienda rescata piezas internacionales −son especialistas en el norte de Europa− de los 50 a los 70. Y aunque tiene de todo, las más virales son las sillas y las luces, que en Instagram se llevan un centenar de ‘me gusta’ cada vez que aparecen.

Para acabar de redondear la visita a Gràcia, puedes pasarte por la extensísima colección de vintage escondida en Armando de David (Torrent de l’Olla, 33), también punto de peregrinación viral −con más de 10 mil seguidores−, por Soler Arellano (Santa Tecla, 9), expertos en restauración y preservación de muebles clásicos, o por el taller de reparación de vintage y antigüedades ArteVolta (Indústria, 3).

4. Joaquín Costa

Arteria de las reliquias

Y de Gràcia, al Raval. En una ruta sobre vintage no puede faltar Joaquín Costa. Además de haber ampliado su flota de tiendas de ropa vintage, toca destacar la de muebles. Fusta’m (62) cuenta con decoración, muebles e iluminación de los 60 y los 70. ¿Su sello de identidad? Rescatan piezas locales. Vintage con certificado catalán.

Pared con pared tienes el Fantastik (62), cuyo rasgo distintivo es totalmente opuesto: aquí venden reliquias que han cruzado un océano para llegar hasta Barcelona. Un bazar vintage oriental que tiene productos importados desde México hasta la India. Imanes, jarrones, figuras religiosas, libros, muebles y vajillas que cuentan con tres ceros los kilómetros viajados.

5. L’Eixample Esquerra

Antigüedades de lujo

Se te levantará el meñique a lo británico. En Déjà Vu (Calàbria, 126) venden, alquilan y restauran exquisiteces vintage. Vajillas de porcelana históricas, copas dignas de una boda real y hasta lámparas de araña que parecen sacadas del 'Titanic'. “Es como colarse en la cueva de Aladdín”, prometía una fan en TikTok mientras, cámara en mano, paseaba entre sus estanterías llenas de antigüedades.

6. Más allá de Barcelona

Vintage en el área metropolitana

¿No has saciado el apetito vintage? Hay vida más allá de Barcelona. Seguro que a más de un urbanita se le acaba de escapar un gritito del ‘shock’. Esta ruta no acaba hasta que hayas visitado Brutus de Gaper (Pau Casals, 98-100, L’Hospitalet). 1.700 metros cuadrados de tesoros vintage, con mucho producto del norte de Europa. De aquí ha salido ‘atrezzo’ para Netflix y hasta para películas de Almodóvar. Sí, buen gusto garantizado. Eso sí, prepara el bolsillo: hay piezas que suben hasta los 7.000 euros. “Es historia”, dicen sus fundadores, así que tiene un precio.

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Ron Van Melick y Niels Jansen, fundadores de Brutus de Gaper, posan en su 'showroom'. / Zowy Voeten / EPC

Por último, sube hasta Sant Cugat. La meca de las antigüedades está aquí, en el Mercantic (Ermita, 1-5, Sant Cugat). Es un gran mercado con puestos de muebles, artesanía, restauración y mucho más. Entre toda la amplia selección de antigüedades y segunda mano, no te olvides de pasarte por Vintage Industrial. Muebles, decoración, esculturas… Aquí hacen artesanía con acabados y materiales vintage. Sí, la mayoría no son de época: pero están diseñados como si lo fueran.