Así es el outlet del Maresme que esconde un mercadillo de chollazos en electrodomésticos y hogar

“¿Sois de verdad?” les preguntan con la incredulidad de Nicole Kidman en ‘Los otros’. Es la pregunta que más les hacen. “A veces la gente no se cree que podamos vender tanto producto y a tan buen precio”, promete Eugeni, uno de los fundadores. Electrodomésticos y hogar un 30% más baratos que en tiendas oficiales y en Amazon. En Black Friday, el descuentazo está a 50%. Sí, llévate una lavadora, una nevera o un televisor de primeras marcas a precio chollazo. Normal que más de uno crea que lo están metiendo en una estafa piramidal.

“Todo es de primera mano y viene con garantía”, repiten (sí, son dos temas por los que les preguntan muchísimo). ¿Que dóinde está el truco de los ofertones? Se dedican a comprar grandes lotes en liquidación y ‘restock’ de marcas que necesitan rápido, y los ofrecen a precios ajustadísimos. He ahí el secreto de los descuentazos que puedes encontrar en CholloXpress (Camí del Cementeri, Nave 17, Dosrius), “un mercadillo de chollos” ubicado a 30 minutos de Barcelona.

Empezaron en 2024 vendiendo ‘online’, pero tras el éxito, abrieron tienda física en el Maresme hace aproximadamente un año. Arrancaron el proyecto con una estrategia digital muy activa, enseñando diariamente sus productos con vídeos, haciendo comparativas entre los precios reales y sus precios con descuentos, y respondiendo con rapidez todas las preguntas de la comunidad. Sí, la teletienda del siglo XXI. Así fue la estrategia con la que Eugeni ha conseguido casi 30 mil seguidores en Instagram: poniendo cara de Igartiburu mientras enseña neveras y hornos a precios unicornio.

Instantánea de la nave donde se esconde el mercadillo de chollos. / ChollosXpress

El catálogo va cambiando cada dos o tres semanas con la llegada de nuevos productos. Hay un constante movimiento que se refleja en sus redes, que las usan a modo de escaparate, lo que genera auténticas marabuntas de gente (por ejemplo, el fin de semana pasado les visitaron 1.500 personas atraídas por un nuevo lote que se estrenaba ese mismo sábado). Apenas abren 8 horas a la semana −sábado y domingo de 10 a 14 h− y, aun así, todo lo que está en exposición vuela.

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Es por eso que tienen una comunidad VIP, un grupo de WhatsApp cuyos miembros tienen descuentos extra y, además, la opción de visitar la tienda un día antes de que los nuevos lotes estén a la venta del público. Perfecto para adueñarse de gangas sin tener que agarrarse de los pelos contra otros compradores. Apuntarse a la comunidad es fácil y gratis: solo pregúntaselo a Eugeni cuando estés en la tienda.