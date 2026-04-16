Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

OFFF Barcelona

Festival de la innovación digital

Fin de semana de creatividad. Vuelve el OFFF Barcelona del Disseny Hub Barcelona con su 26ª edición. Tres días con una agenda bien repleta en Sant Martí. Talleres, conferencias, 'masterclasses', instalaciones artísticas, exposiciones y, por supuesto, vuelve el mapeado en la fachada del DHub.

Dónde: Sant Martí.

Cuándo: del 16 al 18 de abril.

Open Barri La Marina

Redescubre Barcelona

Continua el ciclo Open Barri, la iniciativa del festival 48h Open House BCN que quiere redescubrir algunos de los barrios menos conocidos de la ciudad a colación de la capitalidad de la arquitectura de 2026. Ahora es el turno de La Marina, en el litoral sur de la ciudad. Habrá talleres, actividades, música y, por supuesto, puertas abiertas en los rincones más icónicos del barrio, como el cementerio de Montjuïc.

Cuándo: hasta el 26 de abril.

Tumbas en el cementerio Montjuic. / Ángel García / Delegaciones

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el 19 de abril, Two Market se adueña de la Nau Bostik (Ferran Turné, 11) con un Todo a 1€, edición Rave Market: más de 2 toneladas de ropa de verano de mujer. Tambíen habrá talleres de 'upcycling' y un mercadillo paralelo, el Boom Market, con vintage a 5 y 10 euros y chaquetas de piel a 30.

¿Más chollazos? Ve al Blackandwhite Vintage. 18 y 19 de abril, en el patio de la Parròquia Sant Fèlix Africano (Sardenya, 29), mercado de todo a 1 euro. Y sí, todo todo: ropa, vinilos, objetos de cocina, decoración, libros, y un largo etcétera.

Un imperdible: vuelve el Flea con su formato litoral, el Port Flea. Un súpermercadillo en Port Olímpic (Moll Mestral) con 150 paradas de segunda mano y vintage, 'street food' y sesiones de 'dj'. Un festivalazo donde ir a renovar tu armario. El domingo, día 19.

La Torre Amat (Duquessa d'Orleans, 9) acoge de viernes a domingo el Sarrià Market, con una edición especial de Sant Jordi. Moda, gastronomía, música y un bar en el jardín.

En la plaza de Glòries, al lado del DHub, mercadillo de diseño 'outdoor' en el marco del festival OFFF. Del 16 al 18 de abril.

También vuelven Residu Zero. Vintage, antigüedades, moda, artesanía y más. Sábado, 18 de abril, en la calle Joncar, 35.

Alerta gastro: el 18 de abril vuelve Cor de Vi entre las calles Girona y Consell de Cent, un mercadillo dedicado al buen vino y al buen comer. Y sí, todo comercio local: está organizado por la Associació de Comerciants i Professionals de la Dreta de l'Eixample.

Ruta Larios y Torreznos

Tapea a lo Paquita Salas

Durante el mes de abril, Larios ha organizado en diversas ciudades españolas la Ruta Larios y Torreznos. Sí, el tapeo preferido de Paquita Salas. Una propuesta pop que estará disponible en adrid, Valencia, Alicante, Málaga y, por supuesto, Barcelona.

Dónde: Bareto Olimpic (Joaquín Costa, 25), Priscilla Café (Consell de Cent, 273), Pink Corner (Balmes, 52), Fever (Muntaner, 69), Elvira (Consell de Cent, 275), LaCarrà (Muntaner, 34), Cinemateca (Pau Claris, 120), Bar Veni (Tallers, 75), Cafè Berlín (Muntaner, 240).

Cuándo: hasta el 26 de abril.

Barcelona Cocktail Fest

Las mejores coctelerías del mundo, en Barcelona

Prueba los mejores cócteles del mundo en el Barcelona Cocktail Fest, que convertirá la ciudad durante un fin de semana en la capital de la coctelería. Podrás probar sabores exclusivos de 10 de las mejores coctelerías del mundo, según el ranking The World’s 50 Best Bars, y participar en la decena de talleres, conferencias y 'masterclasses' que hay en la agenda.

Dónde: Palo Alto (Pellaires, 30-38).

Cuándo: 18 y 19 de abril.

Setmana Medieval de Sant Jordi

Recreaciones históricas en Montblanc

Vuelve la Setmana Medieval de Sant Jordi a Montblanc. El municipio se llenará durante diez días de recreaciones históricas y de fantasía sobre la leyenda del caballero, la princesa, el dragón y las rosas. Un Sant Jordi inmersivo que este año se marca 39 ediciones.

Dónde: Montblanc.

Cuándo: del 17 al 26 de abril.

La representación de la leyenda de Sant Jordi y el dragón en Montblanc. / Grand Tour de Catalunya

The Champions Burger

Las hamburguesas más virales

Vuelve a Barcelona The Champions Burger, la competición de hamburguesas más viral (más de medio millón de seguidores se han anotado solo en Instagram). Esta semana aterriza en Barcelona en su gira por la península, y estará 10 días ofreciendo todo tipo de hamburguesas, ideadas por los chefs con más tirón digital de España. Hamburguesas rosas, negras, llenas de salsa, con combinaciones imposibles y mucha más fantasía para tu estómago.

Dónde: Parking exterior de Westfield La Maquinista (Potosí, 2).

Cuándo: hasta el 19 de abril.

Una hamburguesa participante en una edición anterior de The Champions Burger. / EPC

BCN Film Fest

Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi

Vuelve el festival de cine más literario de Barcelona, el BCN Film Fest, Festival Internacional de Cine de Barcelona que se celebra para Sant Jordi con una selección de películas del panorama internacional relacionadas en un sentido amplio con la literatura y/o la historia.

Cuándo: hasta el 24 de abril.

Festival Entreveus

Arte en monumentos históricos

Cuatro monumentos catalanes, el Palau Moja (Barcelona), la Canònica de Santa Maria de Vilabertran (Girona), el Reial Monestir de Santes Creus (Tarragona) y la Església de Sant Joan de Boí (Lleida) acogen el Festival Entreveus, que propone cuatro días de diálogo entre arte, música y poesía con la arquitectura y la historia.

Cuándo: del 16 al 19 de abril.

El monasterio de Santes Creus será una de las sedes del Entreveus. / EPC

Festa de la Ciència

Enigmas en familia

Casi dos décadas de Festa de la Ciència. Este fin de semana, pásate por la 19ª edición de este evento científico, el plan familiar que sirve para divulgar a todos los públicos temas científicos complejos a través de enigmas, talleres e incluso coches del futuro.

Dónde: El Born Museu Historia de Barcelona (plaza Comercial, 12).

Cuándo: 18 y 19 de abril.

Perfectes desconeguts

La peli con más 'remakes', en Barcelona

Llega a Barcelona 'Perfectes desconeguts', la primera adaptación teatral en catalán de la película italiana del mismo nombre, que ha conseguido el título de ser la película más versionada del cine contemporáneo. La obra sucede en una cena de cuatro parejas en la que, en un acto de transparencia o masoquismo, deciden poner los móviles en el centro y compartir públicamente todas las notificaciones y llamadas que lleguen durante la noche: por supuesto, salen verdades y escándalos a la luz que hacen que se replanteen si en el fondo conocemos bien a nuestros amigos. El elenco, de lujo, tiene nombres como Marta Bayarri, Biel Duran, Eduard Farelo y Júlia Molins, entre otros.

Dónde: Teatre Poliorama (Rambla dels Estudis, 115).

Cuándo: hasta el 26 de abril.

Los actores de 'Perfectes desconeguts', en escena. / Teatre Poliorama

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra ' Exposició sobre mitologia catalana '.

Dónde: Biblioteca La Fraternitat (Felícia Fuster i Viladecans, 8).

Cuándo: hasta el 29 de abril.

La Presència

Un thriller-comedia

50.000 espectadores, una primera temporada en La Villarroel con el cartel del 'sold-out' y una gira con una treintena de teatros de catalanes. Estos son algunos de los logros que ha conseguido 'La Presència', este exitoso 'thriller' cargado de intriga familiar, adrenalina y y humor, que ahora vuelve a Barcelona en una reposición.

Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).

Cuándo: hasta el 3 de mayo.

Escena de 'La Presència', el 'thriller' en clave de comedia que ha triunfado en Catalunya. / Produccions Sixto Paz

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 21 de junio.

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de agosto.

Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?

Una exposición de otro planeta

Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El laberinto plástico que se alza en una de las salas de 'Como una danza de estorninos'. / JORDI OTIX

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es la nueva experiencia inmersiva en aterrizar a Barcelona. Lo hace en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo (narrados a través de 'la voz del maestro), que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).

Imagen de la exposición 'Gaudí, l'Atelier du divin'. / EP

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

Noticias relacionadas

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).