El lado humano de los perros: el fotógrafo canino más viral del mundo se instala en Barcelona

En estas sesiones de fotos se ven más ojos desencajados que esperando un tren de Rodalies. Sonrisas descompuestas, miradas de pánico, escupitajos volando. Como el equipo de Trump cada vez que el presidente de EEUU hace una declaración. Es el fotógrafo de perros más viral del mundo. Hasta Lassie perdería la compostura delante de este hombre. En menos de media hora saca al Scooby-Doo histriónico que toda mascota lleva dentro. Destapa el lado humano de los perros. “Creo que esa es la clave de las fotos y de su éxito”, apunta él, recién llegado a Barcelona. “Es lo que hace que las imágenes nos resulten tan familiares y tan divertidas, porque vemos emociones y deseos muy conocidos”. Terror, alegría, el placer absoluto. Es imposible no darle la razón con un “¡guau!”.

Christian Vieler estará hoy –de 10 a 18h- llenando de babas Diagonal Mar. El fotógrafo alemán instalará su estudio perruno durante tres días en el centro comercial. Es su segunda visita a Barcelona en dos años. Hasta el sábado irán desfilando medio centenar de perros delante de su cámara entre un aluvión de chuches. Ese es su truco: congela a los peludos intentando atrapar como locos comida prémium al vuelo. El evento está impulsado por la marca de nutrición animal Josera.

Han recibido “miles de solicitudes”, detalla la organización. “Y no solo de Barcelona, sino de toda España: Alicante, Sevilla, Oviedo, incluso las islas Baleares”. En la edición anterior –señalan-, hubo quien voló el mismo día con su mascota desde Galicia solo para hacer la sesión.

Uno de los retratos virales del fotógrafo alemán. / Christian Vieler

Era de prever que habría codazos 'online' por una plaza: estas sesiones se ofrecen gratis en Barcelona cuando una hora en el estudio de Christian en Selm (Alemania) cuesta 400 euros. Las mascotas afortunadas que posarán estos tres días se han elegido por sorteo: dará tiempo a hacer unas 50 sesiones como mucho, calculan. El fotógrafo dedica una media hora por perro.

El fotógrafo fotografiado. / Christian Vieler.

Christian Vieler se metió en esto por accidente: testeando un nuevo flash con su labradora Lotte. “Quería comprobar cómo conseguir fotos nítidas cuando los perros están en movimiento –recuerda-. Así que empecé a lanzarle premios”. De eso hace ya 13 años. Ahora tiene una agenda más apretada que Rosalía. Hace ‘tours’ por todo el mundo a lo estrella pop: antes de que acabe mayo habrá pasado por París, Milán, Hamburgo, Copenhague, Florida, Beverly Hills. “Yo no me siento una estrella pop", le quita hierro a la fama. "Solo intento hacer bien mi trabajo”.

Tiene medio millón de seguidores solo en Instagram. Su ‘hashtag’ se ha hecho viral: #dogscatchingtreats. Perros atrapando premios. Los medios ya lo etiquetan como “fenómeno mundial”. Él se describe simplemente como un “fotógrafo trabajador y apasionado”. “Amo lo que hago –dice-, valoro mucho lo que hago, y estoy muy agradecido por tener la oportunidad de hacerlo alrededor del mundo”. ¿Qué le han enseñado los perros todos estos años? “Quizá la paciencia –responde-. Y lo más importante: a celebrar y disfrutar del momento, sin pensar demasiado en el futuro ni en el pasado. Simplemente estar presente”.

Dicen que tiene una conexión mágica con las mascotas. “Yo diría que lo hago lo mejor que puedo”, se encoge de hombros. “A veces tengo suerte”, se ríe. “Se me da bastante bien manejar perros difíciles o asustados. No sé por qué, nunca lo aprendí de forma profesional”. ¿Su fórmula secreta? “Tiempo, calma, empatía y amor por los animales”.

El evento perruno en Diagonal Mar se amenizará con ruleta de premios, pintacaras para niños y una galería de retratos de perros más expresivos que el carlino alienígena de los 'Hombres de negro’.

Alta cocina para perros

Los medios confirmaron el “sorpasso” en 2023: por primera vez en la historia ya vivían más perros que niños en Barcelona. A estas alturas ‘dog friendly’, las mascotas se pueden dar más caprichos paseándose por la ‘city’ que Pancho, el perro de la lotería. ¿El último evento prémium para perros? Menú degustación de alta cocina en la Casa Camper.

Puppy Love Dinner, se llama este nuevo invento ‘guau’. “Nueva forma de compartir mesa en Barcelona”, invita su ideóloga. “Es una experiencia de alta cocina compartida tanto para perros como para sus humanos”. Se estrenó el mes pasado en la Casa Camper: 24 invitados, la mitad a cuatro patas. Cuatro platos degustación por cada comensal, perros incluidos. “La intención era simple –detalla Milly Yang-: crear un momento en el que los perros no solo sean bienvenidos, sino que realmente formen parte de la experiencia”.

Un perro devora un plato con mesa y mantel. / Voilà Concept Store

Milly Yang es la dueña de Voilà Concept Store (plaza Narcís Oller, 1). Es donde termina arrastrado cualquier humano con correa paseando por Gràcia. La primera cafetería de Barcelona exclusiva para perros. La carta canina incluye ‘cookies’ artesanales, ‘dogguccinos’, piruletas de carne, dónuts, gofres, hasta tartas de cumpleaños por encargo. Se da por hecho que no tienen perritos calientes por puro decoro.

Milly ya está planificando para mayo hasta una ‘Dogtail Party’ –una fiesta de cócteles caninos-. Su intención es que las cenas mixtas de alta cocina sean mensuales. En su primera edición, del menú degustación para humanos se encargó el chef Subash Adhikari. Cocrearon un menú paralelo para perros en colaboración con Food for Joe. “Juntos – cuenta Milly- estamos explorando nuevas formas de unir la gastronomía, el estilo de vida y la cultura ‘pet’ en una misma experiencia”. El año pasado montaron una 'pop-up' de Happy Meals en versión perruna.

Pop-Up de Happy Meals en versión perruna en la cafetería canina Voilà, en septiembre pasado. / MANU MITRU / EPC

A Lucy del Vacchio le han llegado a encargar tartas para la fiesta de coronación de una perra. Hace más de una década que abrió la pastelería Snouts (ahora solo vende online). “Todo alimentación natural”, recalca. ¿Que el perro prefiere salir a comer? Se puede pedir hasta un menú completo en Inu Café (Cabestany 12). Su “menú para peludos” incluye primero, segundo y postre por 5,95 € (el beneficio se destina a protectoras). Hasta tienen gyozas para perros.

Comparte esterilla con tu perro

Las mascotas ya pueden incluso apuntarse al gimnasio para no ir, igual que sus humanos. Hace menos de dos meses que abrió en Poblenou Élevé Barre Studio (carrer de l'Amistat 22). El primer estudio ‘fitness’ en el que los clientes entran a cuatro patas y con la lengua fuera. “Es el primer estudio de barre en Catalunya –garantiza su dueña- donde realmente puedes venir a entrenar con tu mascota”. “Puppy Barre”, llaman a las sesiones ‘pet friendly’. La mascota puede estar toda la clase al lado de su dueño en el ‘mat’. O simplemente caminando por la sala dando ambiente. Acabas haciendo más abdominales con las risas que con la clase.

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“Y para el descanso de tu perro después de un día de entrenamiento ‘fitness’" -se ríe Edgar Gil- están sus “camas desenfundables”. Él es uno de los socios, junto a Haritz Aramendi, de Caninetto (Viladomat 57). Sastrería de mascotas. Hace más de una década que venden “ropa y accesorios para perros urbanos”. Porque también hay que ponerse guapos para las citas. Koke -tienda perruna y ‘dog care club’- ha llegado a organizar ‘dog matching’, citas rápidas para que las mascotas encuentren a su media naranja a lo dama y vagabundo. “O simplemente –les quitan presión- a un nuevo mejor amigo del parque”.