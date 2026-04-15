La 'influencer' Gigi Vives convierte su cineclub de Barcelona en una experiencia viral

En tiempos de consumo solitario en casa, apostar por algo parecido a un cineclub parece un trabajo arriesgado, pero alguien tiene que hacerlo. Es cuestión de comunidad, de vivir el cine como se diseñó para ser vivido, de compartir ideas en lugar de marcar una película como 'vista' y pasar a otra. Una de las últimas iniciativas en sumarse a una lista con ejemplos veteranos en toda Catalunya es el Cinema Unfiltered (antes, Cinema Club) de Gigi Vives (350.000 seguidores en Instagram), 'influencer' de moda, belleza y, así es, cine que quiso expandir el universo de su pódcast 'Gigi, unfiltered' con planes basados en sus pasiones.

"Llevo años yendo al cine sola", nos explica. "Me encanta ver películas en la gran pantalla. Inspirada por los clubs de lectura, sentí que Cinema Unfiltered podía ser un formato muy bonito para reunir a mi comunidad y poner de moda algo valioso y cultural como el acto de ir a ver cine en el cine. Yo soy la primera que ve películas casi cada día en casa, pero compartirlas en una sala es otra cosa: como dijo el actor Stellan Skarsgård, hay un pulso que se siente, una energía colectiva que hace que la experiencia sea mucho más especial y única".

Cinefilia sin prejuicios

La selección de películas desafía nociones antiguas de cinefilia. "Desde el principio tenía claro que quería empezar el club con títulos accesibles", cuenta Vives. "Cuando se habla de cinefilia se piensa en propuestas más de autor, menos comerciales, pero mi objetivo es llenar salas y convertir a mis seguidores en 'cinemaholics' [o adictos al cine]. Me parecía importante arrancar con películas que sé que gustan a un público amplio y que, además, se han mantenido muy bien en el tiempo".

Así te reciben las butacas en el Cinema Unfiltered (antes Cinema Club) de Gigi Vives / Gigi Vives

Arrancaron en febrero con la mítica 'Cuando Harry encontró a Sally…' ("mi comedia romántica favorita"), del trágicamente fallecido Rob Reiner, a la que siguió 'María Antonieta', de Sofia Coppola, directora que ejemplifica la sinergia entre cine y moda, las dos grandes pasiones de Vives. "Dudé mucho entre estudiar una cosa o la otra", nos dice. "Luego elegí moda, pero el cine siempre ha sido y será mi mayor hobby. En este proyecto colaboro con mi amiga Leti, que en su cuenta @theplot___ profundiza precisamente en estos dos mundos y en cómo se relacionan".

Coloquio de media hora

Aunque las películas son, al menos por ahora, de sobra conocidas, Vives intenta que el público entre en ellas con nuevos ojos. Las proyecciones están precedidas de "una charla dinámica y fácil de seguir en la que ofrecemos datos curiosos del rodaje o detalles que quizá pasan desapercibidos a primera vista, pero que cambian completamente la forma de ver la película". La conversación posterior ya corre a cargo de cada espectador y los suyos.

Con su tercera sesión, Cinema Unfiltered insiste en la comedia romántica: se podrá ver 'Notting Hill' (Mooby Balmes, jueves, día 16, 20.00 h.), clásico popular de finales de los 90 dirigido por Roger Michell a partir de un guion de Richard Curtis ('Cuatro bodas y un funeral', 'Love actually'). En opinión de Vives, esta historia de amor más allá de las clases (el personaje de Hugh Grant es un humilde librero, el de Julia Roberts es una celebridad del cine) ha mantenido intacto su encanto con el paso del tiempo. "Es una de esas películas que siempre te hacen sentir bien y salir del cine con una sonrisa. No como la de Julia Roberts, pero casi [risas]".

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Vives se muestra ilusionada por el proyecto ("cada vez llenamos salas más rápido") y espera ampliarlo más allá de los confines de la sala. "O sea, que no se quede en la experiencia física. Convertirlo en contenido en mis redes, en las de Leti y en las de Club Unfiltered. Nos interesa llegar a toda la gente que no puede venir, pero que quiere formar parte de este universo. La idea es construir un 'members' club' que exista tanto en lo físico como en lo digital y que mezcle entretenimiento, aprendizaje y conversación".