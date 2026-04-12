Empieza la temporada de avistar estrellas: dónde ir a ver cielos nocturnos en Catalunya

No hace falta formar parte de Artemis II para ver las estrellas. En la zona mediterránea, abril marca el inicio de la temporada de avistamientos nocturnos, que se alargará hasta mediados de agosto, tras las Perseidas. “La temporada de la Vía Láctea”, la llaman los aficionados al telescopio y a las cámaras astronómicas, ya que es cuando es más fácil contemplarla.

Ojo: no hace falta ir más equipado que MacGyver para echarle un ojo a los astros. Hay lugares que ponen el material por ti. Son expertos en el tema en Aster (Agrupació Astronòmica de Barcelona), una asociación con casi 80 años de historia que se han pasado más tiempo mirando al cielo que E.T. Ofrecen cursos, talleres y actividades para interesados en la astronomía. Puedes encontrar actividades similares en la casi veintena de observatorios astronómicos que hay por toda Catalunya. ¿El más cercano a Barcelona? Obviamente, el Observatori Fabra (camino de l'Observatori, s/n), en Collserola, cuyas cenas con estrellas son un clásico cuando llega el calor y los cielos despejados.

Vista panorámica del Observatori Fabra. / Alfons Puertas Castro

Otra opción para ver las estrellas son las escapadas a zonas de alta visibilidad. Aquí no hace falta telescopio, a ojo desnudo tienes unas imágenes espectaculares. Una de las más recomendadas es el área de Albanyà, a los pies del Pirineo gerundense. Fue el primer bosque español en recibir el reconocimiento de cielo oscuro por parte de la Dark-Sky Association, entidad internacional que se dedica a la preservación del cielo nocturno sin contaminación lumínica. Una forma de descubrirlo es alojándose en el TAIGA Bassegoda Park, que cuenta con una oferta de actividades astronómicas.

Actividad astronómica en uno de los espacios de divulgación de TAIGA Bassegoda Park. / TAIGA

El Priorat también ha recibido varias distinciones internacionales y, además, la Generalitat lo ha reconocido como zona excelente de Espacio de medio nocturno protegido. Específicamente, en la zona de Prades es donde hay más instalaciones para aquellos que quieran una escapada astronómica. En Xalet de Prades son expertos en este tipo de experiencias. Cuentan con un recinto con varias cabañas −desde iglús con cúpula hasta casas del árbol− para ver las estrellas desde la cama o incluso desde la bañera. Avistamientos de lujo.

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Interior de uno de los iglús de Xalet de Prades con cúpula astronómica. / Xalet de Prades

¿No quieres pegarte más de una hora en coche? Mucho más cerca de Barcelona está la Masía Mas Rabell, ubicada a las afueras de Vilafranca del Penedès. Una casa de turismo rural rodeada de viñedos, gastronomía local y actividades astronómicas, que incluyen telescopios y cenas de alto nivel. Una ‘story’ aquí y pondrás los dientes largos a todos tus seguidores.