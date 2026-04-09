Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

22ª Passejada amb Barret

Con sombreros y a lo loco

Este fin de semana dale la bienvenida a la primavera con el habitual paseo en sombrero. Domingo se celebra la 22ª edición de la Passejada amb Barret, una caminada por el centro en la que cualquiera se puede unir... si llevas un sombrero. Ojo: incluso tu perro se puede unir si lleva sombrero.

Dónde: Inicio del paseo en la rambla de Catalunya con la avenida Diagonal.

Cuándo: 12 de abril.

Un perro ataviado con sombrero en la última Passejada amb Barret de Barcelona. / Montse Salas

Feria de Abril de Paripé

Tardeo multitudinario

Es "el tardeo más grande de la historia", prometen sus organizadores, los expertos en tardeos de Paripé. Quieren superar las 10.000 personas en este gran evento diurno, que tendrá rumba en directo, concurso de sevillanas, coro rociero, luces a lo la Feria de Sevilla y mucho 'hit' de verbena. Será de 17 a 23 h, planazo para salir de fiesta sin tragarte una resaca al día siguiente.

Dónde: La Farga de l'Hospitalet (avenida de Josep Tarradellas i Joan, s/n, L'Hospitalet de Llobregat).

Cuándo: 11 de abril.

Ambiente en una de las anteriores fiestas multitudinarias de Paripé. / Zowy Voeten

San Miguel Biergarten y BCN Beer Fest

Doble ración de fiesta cervecera

Este fin de semana prepara tu hígado, porque se viene beber como un alemán en el Oktoberfest. Se vienen dos planes consagrados a la cerveza. El primero, San Miguel Biergarten, la fiesta anual de la cerveza del Poble Espanyol. El segundo, el BCN Beer Festival, la fiesta anual de la cerveza artesana de la Fira Barcelona. Sí, ambos a cinco minutos el uno del otro. Montjuïc, tres días de kilómetro cero cervecero.

Dónde: Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13) y Fira Barcelona Montjuïc (avenida de la Reina Maria Cristina, s/n).

Cuándo: del 10 al 12 de abril.

Cervezas en la anterior edición del San Miguel Biergarten, en el Poble Espanyol. / Poble Espanyol

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el 12 de abril, Two Market vuelve con su famoso Todo a 1€ en L'Ovella Negra (Zamora, 78). También de Two Market, el mercadillo Vermuteig. Sábado y domingo, vermú, paella, música y mucho vintage en el patio de la parroquia Sant Félix Africà (Sardenya, 29). Sí, mercadillo con solecito.

Un imperdible: vuelve el Flea con su mercado 'outdoor' en el Clot. Será en los jardines Clot de la Mel (Lope de Vega, 280), también el día 12 de abril.

El 11 y 12 de abril, la plaza Margarida Xirgu acoge el mercado Flors al Mercat, un mercadillo de plantas, esquejes, flores y artesanía floral. Habrá música en vinilos y talleres de plantas (como una consulta con la Doctora Plantas para saber por qué se muere tu geranio).

En la plaza de la Catedral, turno de Mercat Gòtic. 28 expositores de arte, antigüedades y coleccionismo se reúnen en esta feria, una de las más antiguas de la ciudad. Días 9 y 10 de abril.

La Petite Parade estará del 10 al 12 de abril con una 'pop-up' en el Born (Corretger, 5). Esperáte mucho vintage y segunda mano de los 80, 90 y principios de los 2000.

Saliendo de Barcelona, nuevo mercadillo de Solidança. 11 de abril, en Sant Just Desvern (en el número 5 de calle Treball) un todo a 3 euros en ropa de segunda mano.

Ouineta - B·Series26

Música catalana puntera

El ciclo B·Series es la propuesta con la que el Festival·B llena durante todo el año -más allá de su semana festivalera- las salas de Barcelona. Este viernes estarán en Razzmatazz con un concierto de Ouineta, "la popstar definitiva", como la describen desde la sala. Una artista catalana que mezcla cultura urbana, pop 'dosmilero', bailes cargados de intensidad con un imaginario extraído de la cultura de internet.

Dónde: Razzmatazz (Almogàvers, 122).

Cuándo: 10 de abril.

The Champions Burger

Las hamburguesas más virales

Vuelve a Barcelona The Champions Burger, la competición de hamburguesas más viral (más de medio millón de seguidores se han anotado solo en Instagram). Esta semana aterriza en Barcelona en su gira por la península, y estará 10 días ofreciendo todo tipo de hamburguesas, ideadas por los chefs con más tirón digital de España. Hamburguesas rosas, negras, llenas de salsa, con combinaciones imposibles y mucha más fantasía para tu estómago.

Dónde: Parking exterior de Westfield La Maquinista (Potosí, 2)

Cuándo: hasta el 19 de abril.

Ànima

Reestreno del exitazo musical

Tras su éxito en el TNC, 'Ànima' se reestrena en el Tívoli. La obra, que ganó siete premios Butaca e hizo 'sold out' en su primera temporada, presenta una nueva versión más corta con nuevas canciones, coreografías, vestuario y escenografía para adaptarse al nuevo escenario barcelonés. Una nueva propuesta más espectacular pero que mantiene su sello de identidad local y en catalán.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 12 de abril.

El elenco de 'Ànima' en el TNC. / David Ruano

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 21 de junio.

Perfectes desconeguts

La peli con más 'remakes', en Barcelona

Llega a Barcelona 'Perfectes desconeguts', la primera adaptación teatral en catalán de la película italiana del mismo nombre, que ha conseguido el título de ser la película más versionada del cine contemporáneo. La obra sucede en una cena de cuatro parejas en la que, en un acto de transparencia o masoquismo, deciden poner los móviles en el centro y compartir públicamente todas las notificaciones y llamadas que lleguen durante la noche: por supuesto, salen verdades y escándalos a la luz que hacen que se replanteen si en el fondo conocemos bien a nuestros amigos. El elenco, de lujo, tiene nombres como Marta Bayarri, Biel Duran, Eduard Farelo y Júlia Molins, entre otros.

Dónde: Teatre Poliorama (Rambla dels Estudis, 115).

Cuándo: hasta el 26 de abril.

Los actores de 'Perfectes desconeguts', en escena. / Teatre Poliorama

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra ' Exposició sobre mitologia catalana '.

Dónde: Biblioteca La Fraternitat (Felícia Fuster i Viladecans, 8).

Cuándo: hasta el 29 de abril.

La Presència

Un thriller-comedia

50.000 espectadores, una primera temporada en La Villarroel con el cartel del 'sold-out' y una gira con una treintena de teatros de catalanes. Estos son algunos de los logros que ha conseguido 'La Presència', este exitoso 'thriller' cargado de intriga familiar, adrenalina y y humor, que ahora vuelve a Barcelona en una reposición.

Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).

Cuándo: hasta el 3 de mayo.

Escena de 'La Presència', el 'thriller' en clave de comedia que ha triunfado en Catalunya. / Produccions Sixto Paz

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es la nueva experiencia inmersiva en aterrizar a Barcelona. Lo hace en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo (narrados a través de 'la voz del maestro), que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).

Imagen de la exposición 'Gaudí, l'Atelier du divin'. / EP

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).

‘Luminiscence’, un espectáculo inmersivo de luz y música en Santa Maria del Pi. / ZOWY VOETEN

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

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Cuándo: hasta el 16 de agosto.