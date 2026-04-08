El acantilado del Segrià donde la cantante de Selva Nua ordena su vida

'I tu què fas quan no res?' (2025) es el título del segundo y notable disco de Selva Nua, depuración aún mayor, si cabe, del elegante indie pop que este grupo con raíces leridanas nos regaló en 'Momentani' (2022). A esa pregunta nos contesta Joana Jové, cantante, guitarrista y compositora de la banda, con un escondite, nuevo descubrimiento de una saga iniciada hace casi tres años con la Roca d'en Toni en la visión de The New Raemon.

Jové ha elegido las Roques de Vimpèlec, un acantilado al borde de los términos municipales de La Portella y Vilanova del Segrià. "Es un lugar poco frecuentado y discreto; quizá por eso lo vi como un tesoro desde el primer momento", nos explica. "De vez en cuando lo comparto con alguien, pero gusta ir sola y reencontrarme con mi yo pequeñita. Estas rocas me han visto llorar y me han dado calma cuando más lo necesitaba. Es un espacio donde todo se ordena". Ahora vive en Barcelona, pero cuando vuelve a casa y necesita aire, es el lugar al que siempre recurre.

Su historia con el lugar

"Las descubrí cuando iba arriba y abajo con la bicicleta y jugaba a ser exploradora", nos explica Jové sobre un lugar donde peregrina habitualmente desde pequeña, cuando vivía con su familia a las afueras de Vilanova de Segrià. "No recuerdo exactamente cómo llegué la primera vez, ya que las señalizaciones son escasas. Tras descubrirlo, si algún día me enfadaba con los padres, o ellos se enfadaban conmigo, me preparaba un hatillo con agua y algo para picar y hacía ruta para allá".

Joana Jové en las Roques de Vimpèlec / Joana Jové

De su primer día de excursión por las inmediaciones, recuerda haber acabado llena de rasguños: "El lugar está un poco dejado y las ramas no perdonan. Pero una vez ya conocía el recorrido, lo hacía corriendo, y para mí era la sensación más parecida a la libertad que había tenido nunca. Había que tener cuidado con las grietas, los agujeros, incluso con alguna planta trepadora… Era como una carrera de obstáculos adrenalítica que conduce a la roca final, una especie de acantilado campestre con vistas abiertas". Durante mucho tiempo, pensó que se trataba de una necrópolis, pero acabó sabiendo que lo que ella frecuentaba era, en realidad, un antiguo asentamiento.

Una canción muy Vimpèlec

Según Jové, la canción 'Sona estrany', uno de los grandes aciertos de 'I tu què fas quan no fas res?', podría haberse compuesto perfectamente en estas rocas. "Son reflexiones en voz alta sobre la imposibilidad de seguir el ritmo de un sistema que va a mil por ahora, y sobre tener la mente impermeable, saturada de información. En la canción salen conceptos como el pasado remoto y el olvido, que encajan con este refugio, donde te preguntas cómo debía ser la vida en el antiguo poblado medieval y cómo el paso del tiempo ha borrado los recuerdos".

De momento, no ha tratado de componer ningún tema allí mismo. No quiere apresurarse a juzgar el espacio como "poco inspirador" si no le sale enseguida nada de provecho. "Simplemente, voy a buscar la tranquilidad que me permitirá trabajar después, sentada en la mesa, en unas condiciones ambientales más adecuadas". Tranquilidad algo difícil de encontrar, por cierto, en una ciudad como Barcelona, "donde siempre hay alguna novedad o algún estímulo que te empuja a estar activo".

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Selva Nua no solo han llamado la atención en territorio catalán. El mes pasado tocaron por primera vez en Madrid, en la sala Siroco. El que viene, el día 30, para ser precisos, Joana Jové y sus colegas Adrià Garcia (bajo), Pol Mitjans (ex Marialluïsa; batería), Miquel Allué (guitarra) y Arni Gudjonson (teclados) se dejarán caer por el Festival MAIG de Santa Coloma de Queralt. Oportunidad para desconectar de todo sin necesidad de hacer la citada carrera de obstáculos.