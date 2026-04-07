Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

San Miguel Biergarten

La fiesta de la cerveza

Vuelve al Poble Espanyol el San Miguel Biergarten, su fiesta anual de la cerveza. La plaza mayor se convierte en una gran terraza llena de bebida, comida, talleres, actividades y música. Otro año más, entrada gratuita para residentes en Catalunya.

Dónde: Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: del 10 al 12 de abril.

Demon Slayer en concierto

Un anime en directo

¿Fan de 'Demon Slayer'? Es uno de los animes actuales con más tirón. Por eso, está dando la vuelta al mundo de mano de una con la gira Demon Slayer en concierto, que interpreta su icónica banda sonora en directo mientras proyectan las escenas más emblemáticas de la serie.

Dónde: Auditori Fòrum CCIB (plaza Leonardo da Vinci, 4).

Cuándo: 9 de abril.

Ouineta - B·Series26

Música catalana puntera

El ciclo B·Series es la propuesta con la que el Festival·B llena durante todo el año -más allá de su semana festivalera- las salas de Barcelona. Este viernes estarán en Razzmatazz con un concierto de Ouineta, "la popstar definitiva", como la describen desde la sala. Una artista catalana que mezcla cultura urbana, pop 'dosmilero', bailes cargados de intensidad con un imaginario extraído de la cultura de internet.

Dónde: Razzmatazz (Almogàvers, 122).

Cuándo: 10 de abril.

Ànima

Reestreno del exitazo musical

Tras su éxito en el TNC, 'Ànima' se reestrena en el Tívoli. La obra, que ganó siete premios Butaca e hizo 'sold out' en su primera temporada, presenta una nueva versión más corta con nuevas canciones, coreografías, vestuario y escenografía para adaptarse al nuevo escenario barcelonés. Una nueva propuesta más espectacular pero que mantiene su sello de identidad local y en catalán.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 12 de abril.

El elenco de 'Ànima' en el TNC. / David Ruano

Perfectes desconeguts

La peli con más 'remakes', en Barcelona

Llega a Barcelona 'Perfectes desconeguts', la primera adaptación teatral en catalán de la película italiana del mismo nombre, que ha conseguido el título de ser la película más versionada del cine contemporáneo. La obra sucede en una cena de cuatro parejas en la que, en un acto de transparencia o masoquismo, deciden poner los móviles en el centro y compartir públicamente todas las notificaciones y llamadas que lleguen durante la noche: por supuesto, salen verdades y escándalos a la luz que hacen que se replanteen si en el fondo conocemos bien a nuestros amigos. El elenco, de lujo, tiene nombres como Marta Bayarri, Biel Duran, Eduard Farelo y Júlia Molins, entre otros.

Dónde: Teatre Poliorama (Rambla dels Estudis, 115).

Cuándo: hasta el 26 de abril.

Los actores de 'Perfectes desconeguts', en escena. / Teatre Poliorama

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra ' Exposició sobre mitologia catalana '.

Dónde: Biblioteca La Fraternitat (Felícia Fuster i Viladecans, 8).

Cuándo: hasta el 29 de abril.

La Presència

Un thriller-comedia

50.000 espectadores, una primera temporada en La Villarroel con el cartel del 'sold-out' y una gira con una treintena de teatros de catalanes. Estos son algunos de los logros que ha conseguido 'La Presència', este exitoso 'thriller' cargado de intriga familiar, adrenalina y y humor, que ahora vuelve a Barcelona en una reposición.

Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).

Cuándo: hasta el 3 de mayo.

Escena de 'La Presència', el 'thriller' en clave de comedia que ha triunfado en Catalunya. / Produccions Sixto Paz

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es la nueva experiencia inmersiva en aterrizar a Barcelona. Lo hace en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo (narrados a través de 'la voz del maestro), que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).

Imagen de la exposición 'Gaudí, l'Atelier du divin'. / EP

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).

‘Luminiscence’, un espectáculo inmersivo de luz y música en Santa Maria del Pi. / ZOWY VOETEN

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

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Cuándo: hasta el 16 de agosto.