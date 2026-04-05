Los bancos más instagrameables de Barcelona: con vistas y en oasis urbanos

Barcelona está repleta de bancos. En calles, avenidas, parques, jardines, frente a la playa… en total, 59.805 asientos por toda la ciudad, lo que equivale a un asiento por cada 29 habitantes. Son omnipresentes en nuestro día a día, aunque solo les damos valor cuando vamos más cansados que Terelu hablando del embarazo de Alejandra Rubio. Pero hay algunos que destacan por encima del resto. Estampas donde sentarse y sacarse fotos directas para ‘stories’. Apunta: ruta por los más pintorescos.

Algunos de los indiscutiblemente más fotografiados son los situados en las plazas de la Sagrada Família y de Gaudí, a ambos lados del monumento. Si consigues esquivar las hordas de guiris que se retratan aquí −es una de las muchas tendencias fotográficas para los turistas en redes sociales−, sacarás una buena instantánea con el principal monumento de la ciudad.

Pétalos de tipuana en la avenida Bogatell. / EPC

También muy transitados por guiris son los bancos de piedra situados en primera línea de playa del paseo marítimo de Bogatell. Eso sí, en invierno (o, al menos, antes de que lleguen los meses más masificados), puedes encontrar zonas donde contemplar el mar en silencio y sacar unas buenas fotografías de la playa. En el mismo barrio, los bancos de la avenida del Bogatell son un lujazo: una zona tranquila, perfecta para leer, escuchar música o, simplemente, descansar. Además, en junio, para la floración de los árboles tipuana tipu, toda la calle viste una alfombra floral amarilla preciosa.

El kilómetro cero de los bancos es donde Cerdà se imaginó el centro de l’Eixample cuando la dibujó: Glòries. Aquí hay de todo tipo, desde tumbonas hasta mesas de pícnic. ¿Las más famosas? Las sillas altas. Una estrella en Instagram donde sentarse para mirar a todos los transeúntes por encima del hombro.

Las sillas altas del parque de Glóries. / JORDI COTRINA / EPC

No muy lejos están los jardines Manuel de Pedrolo (Diputació, 459-463) o los de Clotilde Cerdà (Marina, 197). Fuera de horario escolar, ambos interiores de ‘illa’ son un remanso de paz con bancos fotografiables bajo árboles altos (apúntatelos como refugio climático cuando llegue agosto).

Jardines del Palacete de Muñoz Ramonet, una pequeña joya de Sarrià-Sant Gervasi. / JOAN CORTADELLAS

En la parte alta de la ciudad tienes decenas de zonas ajardinadas con bancos en medio de la vegetación. Rincones idílicos donde sacarte retratos en pareja dignos de la postal de bodas. Por ejemplo, los jardines de la Tamarita (paseo de Sant Gervasi, 47), un oasis de tranquilidad; el Turó Park (Pau Casals, 19), con muchos rinconcitos ocultos; los jardines de la Fundació Julio Muñoz Ramonet (Muntaner, 282), un parque escultórico con una fuente; los jardines del Palacio de Pedralbes (Diagonal, 686), con espacios amplios donde no te molestarán; o los jardines del Palau de les Heures (paseo del Vall d'Hebron, 171), un recinto verde a los pies de esta impresionante casa señorial.

Banco en la plaza de Carlos Ibáñez, en Montjuïc. / Jordi Otix / EPC

Por último, para tener en tu radar: los bancos de Drassanes Reials (en los alrededores de la muralla, por las avenidas Drassanes y Paral·lel y alguno más escondido por la zona) y los de Montjuïc (especial mención para la plaza de Carlos Ibáñez). Ofrecen las vistas panorámicas más impresionantes de la ciudad.