El “banco sagrado” de Barcelona al que peregrinan los turistas turcos sin saber que ya no es el de Arda Turan

No pasan ni 10 minutos y ya hay algún turista revoloteando alrededor con cara de selfie. No es la Sagrada Família ni la Casa Batlló. Es uno de los bancos de madera de los Jardinets de Gràcia. Para los turcos es un “banco sagrado”. Aparece hasta en el Google Maps. “Tarihi Arda Turan bankı”, lo identifican en redes en formato ‘hashtag’ viral. “El banco histórico de Arda Turan”. El futbolista turco, ahora entrenador del Shakhtar Donetsk, se hizo aquí una foto cuando jugaba en el Barça. Se convirtió en meme viral. De la noche a la mañana pasó a ser el Can Yaman de los bancos: lleva casi 10 años desatando pasiones turcas en Barcelona. Han llegado a formarse colas para hacerse fotos sentados exactamente en la misma postura. Y ahí siguen los turistas viniendo en romería sin saber que el idolatrado banco –en un giro de guion propio de culebrón turco- ya no es el original. La historia –es de esperar- prevé alargarse más que una pausa dramática de telenovela.

“Adiós al banco de Arda Turan”, lamentaban los medios hace un año. Se avecinaban las obras de los Jardinets. El Ayuntamiento acabó sustituyéndolo por uno nuevo tras la remodelación. Es el mismo modelo de madera, el popular diseño urbano de Miguel Milá de Urbidermis. Los fans ya han conseguido que parezca el auténtico. El típico desgaste amoroso.

El nuevo banco de Arda Turan otra vez lleno de firmas. / Ferran Nadeu / EPC

Ya está otra vez lleno de firmas turcas. Los turistas garabatean hasta el banco de al lado. Los dos están frente al restaurante japonés Parco (paseo de Gràcia ,119). Arda Turan era cliente fijo. “Venía cada semana cuando estaba jugando en el Barça”, confirma Max Forman, el dueño del local. “Una noche, al salir de aquí, se hizo la foto en el banco y se hizo famosa”, relata ya de carrerilla. La colgó en redes y ¡boom! “Una locura”, resopla Max.

Un grupo de turistas bombardean el banco con sus móviles, esta semana. / Ferran Nadeu / EPC

Los fans imitan incluso la postura del futbolista en la foto viral: la pierna derecha cruzada sobre la izquierda, las dos manos entrelazadas en las rodillas. La anécdota del banco salió hasta en un documental de Amazon Prime en 2024. Y se viralizó aún más la peregrinación al banco santo.

“Soy fan de Arda Turan”, justifica esta semana su posado sonriente Firuddin Jafarov, 19 años. Es de Azerbaiyán, está de vacaciones en Barcelona con unos amigos. Han venido a ver el banco antes que a la Sagrada Família. ¿Que por qué le gusta tanto el futbolista? “Por su personalidad, sus habilidades futbolísticas –responde- y el hecho de que no cambió después de hacerse famoso. Parece muy amable en todas las entrevistas”. No, aún no sabe que no es el banco donde se sentó Arda Turan. “Ah, ¿no?”. Se encoge de hombros. “Aunque no lo sea –sigue haciéndose fotos con sus amigos-, no tenemos otra opción”, se ríe.

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Firuddin Jafarov posa en el banco sustituto de Arda Turan. / Ferran Nadeu / EPC

Y ahora la pregunta es: ¿dónde está el auténtico banco de Arda Turan? Según confirma el Districte de Gràcia, se donó al consulado de Turquía. Así que aún queda un segundo capítulo de aventuras diplomáticas. El consulado aún no ha respondido al mail solicitando que desvele el misterio. Ni yendo en persona ha adelantado un titular. El culebrón del banco santo queda, pues, en pausa dramática. Continuará…