Estos son los mejores conciertos de abril en Barcelona

Incluso quienes no se escapen a ningún lado por Semana Santa podrán viajar musicalmente a latitudes diversas. Y la agenda no pierde fuelle en semanas posteriores, con citas tan importantes a la vista como la fiesta alucinada de Tame Impala o el ¡cuatriplete! de Rosalía en el Sant Jordi con su venerado 'Lux'. Pasen, lean y salgan.

1. Laura Pausini

· Palau Sant Jordi, jueves 2, 20.00 h.

Desde que ganara en Sanremo con 'La solitudine', allá por 1993, la cantante de Faenza no ha dejado de ser sinónimo de Grandes Emociones para un público sin límites generacionales ni geográficos. Su último trabajo es 'Io canto 2' (2026; 'Yo canto 2' en su versión en español), como el primer volumen, una colección de composiciones populares ('Oye mi canto', 'Hijo de la luna', 'Hasta la raíz', etcétera) que Pausini se lleva a su terreno o utiliza para probar nuevos registros. La gira mundial de presentación arranca en nuestra ciudad.

2. Mobb Deep

· Razzmatazz, domingo 5, 19.00 h.

Mobb Deep, o quien nos queda de aquellos, el rapero y productor Havoc, acompañado por dos viejos afiliados del dúo, el rapero Big Noyd y el ‘dj’ y productor L.E.S., conocido también por sus aportaciones a clásicos de NAS o AZ, entre otros muchos. Cabe esperar himnos como 'Survival of the fittest', 'Quiet storm' o 'Shook ones pt. II', el que dio título al famoso capítulo de 'Euphoria' sobre aquella noche agitada en una feria. Cita obligada para los más nostálgicos del oscuro, crudo 'sonido Queensbridge'.

3. Tame Impala

· Palau Sant Jordi, miércoles 8, 21.30 h.

¿Es tan gris el último disco del prodigio (neo)psicodélico Kevin Parker como se ha pintado? No, no lo es. Simplemente, 'Deadbeat' (2025) es más rugoso y voluntariamente desastrado que las colecciones de 'hits' 'Currents' (2015) y 'The slow rush' (2020). Quizás ande escaso en bombas pop inmediatas, pero no se puede negar la efectividad de sorprendentes acercamientos al techno como 'Ethereal connection' y 'End of Summer', que en directo seguramente sonarán atronadores. Y llega, por fin, el momento de disfrutar de un concierto de Tame Impala fuera de la agenda festivalera en Barcelona.

4. ANOHNI

· Palau de la Música Catalana, jueves 9, 21.00 h.

Tras su arrebatador concierto con The Johnsons en el Primavera Sound, un rico despliegue instrumental con fondo de angustia climática, ANOHNI (ex Antony) vuelve a Barcelona en formato de trío, con Gaël Rakotondrabe al piano y Chris Vatalaro a la percusión. La escasez de instrumentos debería servir para apreciar aún mejor la inmensidad de esa voz entre tenor y contralto; para temblar aún más con su característico temblor. Como en la anterior visita, habrá visuales de acompañamiento, en esta ocasión dirigidos por la propia artista.

5. Louis Tomlinson

· Palau Sant Jordi, domingo 12, 20.30 h.

Solo siete ciudades, entre ellas no Barcelona, serán testigo de la gira de Harry Styles para 2026. Pero siempre queda el plan B de pasarse a ver a Tomlinson, colega suyo en la 'boyband' One Direction durante más de década y media. Mientras Styles se aproxima cada vez más a los sonidos de baile, el de Doncaster insiste en el pop de guitarras, pero desde una óptica más luminosa y optimista que de costumbre, en 'How did I get here?' (2026), el disco que mejor refleja su personalidad de cuantos haya grabado, según explicó cuando lo lanzó.

6. Rosalía

· Palau Sant Jordi, lunes 13, miércoles 15, viernes 17 y sábado 18, 20.30 h.

Por si alguien ha vivido bajo una roca en los últimos meses, recordaremos que Rosalía Vila Tobella ha publicado recientemente un nuevo disco, 'Lux', analizado y discutido como ninguna obra musical publicada en este país desde… 'Motomami', de Rosalía. Su ambicioso repertorio, tan diverso como ya cabe esperar en la artista, pero a menudo instalado en una nueva idea de pop sacro, acaba de empezar a sonar en vivo en una gira, según parece, también grande y elocuente .

7. By Storm

· LAUT, sábado 18, 21.00 h.

Tras el fallecimiento del rapero Stepa J. Groggs, sus compañeros en el grupo Injury Reserve, el también rapero Nathaniel 'RiTchie' Ritchie y el productor Parker Corey, decidieron seguir adelante cambiando de nombre. By Storm hablan de nuevos comienzos en sus letras y muestran también un sonido renovado, más abierto que nunca, mezcla de 'boom bap' de toda la vida con apuntes jazz, psicodelia o folk. Su primer disco, el celebrado 'My ghosts go ghost', es una experiencia íntima, sin mucho espacio para voces invitadas, aunque hay una y brillante: Billy Woods.

8. 'Barnasants canta Robe Iniesta'

· Casino de l’Aliança del Poblenou, viernes 24, 20.00 h.

El nuevo director de Barnasants, Marçal Girbau, apostaba el pasado diciembre por una muestra con menos conciertos "y de mayor incidencia". Entre las propuestas de producción propia, este tributo al fallecido líder de Extremoduro a cargo de cantautores y cantautoras, en un formato colectivo. Todavía no se han anunciado los nombres. ¿Habrá intriga hasta el final? Sí que se sabe que se apostará, sobre todo, por temas clásicos, así que no deberían faltar reinterpretaciones de 'So payaso' o 'La vereda de la puerta de atrás'.

9. Juana Molina

· Razzmatazz 2, domingo 19, 20.00 h., y Upload, domingo 26, 20.00 h.

Empezó como actriz de tele y derivó, contra todo pronóstico, en misteriosa cantautora folk y pop, incapaz de hacer nada si no puede hacerlo a su manera. De su ya rica discografía, este cronista se queda con 'Wed 21' (2013), en el que empujaba seriamente sus texturas acústicas hacia el futuro, aunque hay mucho por investigar y valorar en el reciente 'Doga' (2025), adictiva combinación de melodías infantiles (fantásticas la de 'siestas ahí'), sonidos de difícil localización y letras que invitan a la interpretación.

10. Mishima: La nit de les roses

· La Paloma, miércoles 22, 19.00 h.

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Cuarta edición ya del concierto literario de Mishima en La Paloma. Según se explica, al principio de la velada acompañarán, primero, a miembros de la Arrels Fundació y, acto seguido, a varios escritores (Eva Baltasar, Pol Guasch, Carlota Gurt y Biel Mesquida) que leerán fragmentos de sus obras más recientes. La intriga es siempre con qué adaptación en catalán de un éxito pop reciente sorprenderán en el bis. Esta misma velada se podrá disfrutar en el ciclo Recòndit de Sant Vicenç de Camós (18 de abril), el festival Saó de Bellvís (24 de abril) y el Accents de Reus (25 de abril), con la incorporación de talento local.