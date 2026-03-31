La fiesta de las gangas
Chollazos en Barcelona: este domingo se celebra el mercadillo más grande del año con más de 150 paradas de vintage
Este domingo no solo resucita Jesús, también El Gran Flea, un imperdible para los cazadores de reliquias de segunda mano. No es el único mercadillo del fin de semana: estos son los lugares donde hacer ‘shopping’ vintage esta Semana Santa
Qué hacer esta Semana Santa en Barcelona: estos son los mejores planes
Los rayos de sol de estos días te están gritando al oído que “es hora de cambiar el armario de temporada”. A Marx le daría un infarto, pero es inevitable: en cuanto tu cuerpo recibe un poco de vitamina D, el cerebro te pide irte de compras. ¿Quieres hacerlo sin que pique demasiado al bolsillo y, además, adueñándote de gangas vintage imposibles de encontrar en otro lado? Pues hay plan para ti, porque este domingo no solo resucita Jesús, también lo hace El Gran Flea.
Anota: 5 de abril, de 11 a 19 h, en la Estació del Nord (Nàpols, 68), edición primaveral de El Gran Flea, el mercadillo más multitudinario del Flea, maestros de la segunda mano en Barcelona. Prometen una edición por todo lo alto. “El mercadillo más grande del año”, advierten los cazadores de vintage. En total, 150 paradas de segunda mano, vintage y diseño local. Ponte el sombrero de Indiana Jones porque este domingo saldrás a cazar reliquias y tesoros escondidos.
Las entradas están a 4 euros (2 euros si se compra anticipada o gratis si eres socio del Flea) y, más allá de ropa, también habrá puestos gastronómicos, barra de bebidas, café de especialidad, pódcast en directo, ‘djs’, música y mucha fiesta. Sí, un evento que va más allá de la segunda mano y que quiere convertir la experiencia de compra en un tardeo, para que te lo pases bien incluso si vuelves a casa con las manos vacías.
¿Quieres más lugares donde pescar chollos? No es el único mercadillo de esta Semana Santa. Como es primer fin de semana del mes, también vuelve el Palo Market Fest, el mercadillo de diseño, marcas locales y tesoros escondidos de Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30). Será sábado y domingo, días 4 y 5 de abril, con entradas a 6,50 euros (excepto vecinos del barrio, que la tienen gratis si la solicitan con antelación). Hay dos turnos de acceso, el matinal (de 12 a 17 h) o el de tardeo (de 17.30 a 22 h). Sí, durante ambos tramos habrá música, ‘djs’, fiesta y gastronomía además de las paraditas.
Ojo: si tienes coche, seguramente querrás ir hasta Girona, que será la sede del Jaleo Vintage durante este fin de semana. ¿Que no lo conoces? Entonces no eres un asiduo cazador de gangas. Este mercadillo de entrada gratuita es una de las mejores oportunidades para hacerse con chollazos vintage de primer nivel (desde Burberry hasta Kappa) a un precio casi regalado: todo a 10 euros. “El mercado más loco de España”, lo han bautizado. No es de extrañar, cada semana va de provincia en provincia vendiendo joyitas a ese precio. Así que aprovecha que del viernes, día 3, al domingo, día 5, estará en el Hotel CMC Girona (Barcelona, 112).
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