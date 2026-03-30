Qué hacer esta Semana Santa en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Sunset al Tibidabo

Atardecer en la Torre de Collserola

Una Semana Santa más, la Torre de Collserola abrirá sus puertas. Serán sesiones de tarde (de 18 a 20.45 h) para ver una panorámica de Barcelona con las luces del atardecer. Aquí tienes toda la información con los precios.

Dónde: Torre de Collserola (carretera de Vallvidrera al Tibidabo, s/n).

Cuándo: del 1 al 5 de abril.

'Sunset al Tibidabo', una visita al atardecer en la Torre de Collserola. / MANU MITRU / EPC

San Miguel Biergarten

La fiesta de la cerveza

Esta Semana Santa, el Poble Espanyol acoge el San Miguel Biergarten su fiesta anual de la cerveza. La plaza mayor de este pueblo recreativo se convierte en una gran terraza al aire libre llena de bebida, comida, talleres, actividades y música. Nueve días de fiesta y tardeos que, además, cuenta con entrada gratuita para residentes en Catalunya.

Dónde: Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: del 2 al 6 de abril y del 10 al 12 de abril.

Reapertura Phenomena Experience

La gran sala de Barcelona vuelve

Después de un intenso proceso de reformas que se alargó seis meses, vuelve Phenomena Experience. Esta sala de cine, laureada como una de las mejores de Europa, abre sus puertas con una estética renovada y con un equipo de cine impecable, para ver películas con una calidad que dejarán satisfecho a cualquier cinéfilo. Aquí puedes leer más de las novedades.

Dónde: Sala Phenomena Experience (Sant Antoni Maria Claret, 168).

Reapertura: 2 de abril.

Vestíbulo del nuevo Phenomena. / EPC

Festival Art Explora

Música, gastronomía y actividades frente al mar

Art Explora es un festival itinerante con entrada gratuita que viaja por todo el Mediterráneo llenando de cultura los puertos de la región. Después de Marsella, llega el turno de Barcelona. En total, diez días repletos de actividades, que se llevan a cabo en un barco-museo (el primero del mundo), en equipamientos costeros y en mercadillos en los muelles.

Dónde: Moll de Barcelona.

Cuándo: hasta el 6 de abril.

El catamarán de Art Explora Festival, "el primer barco-museo del mundo", como lo han descrito sus creadores. / Art Explora Festival

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de agosto.

En el mar de Sorolla con Manuel Vicent

El maestro valenciano, en Barcelona

Últimos días para pasarse por el Palau Martorell, que acoge 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Sala de la exposición 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent'. / Palau Martorell

Somos naturaleza

Una experiencia ecológica inmersiva

Con imágenes de National Geographic y la tecnología inmersiva de Oasis Imersive Studies, la exposición 'Somos Naturaleza' propone un viaje audiovisual de 70 minutos a través de las maravillas de la naturaleza. Espérate proyecciones, vídeos, de luces y mosaicos vivientes. Última oportunidad para pasarse por esta experiencia ecologista que te hará reconectar con tu naturaleza.

Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 6 de abril.

Una de las proyecciones de 'Somos Naturaleza' con imágenes de National Geographic. / Jean-Philip Lessard

Ànima

Reestreno del exitazo musical

Tras su éxito en el TNC, 'Ànima' se reestrena en el Tívoli. La obra, que ganó siete premios Butaca e hizo 'sold out' en su primera temporada, presenta una nueva versión más corta con nuevas canciones, coreografías, vestuario y escenografía para adaptarse al nuevo escenario barcelonés. Una nueva propuesta más espectacular pero que mantiene su sello de identidad local y en catalán.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 12 de abril.

El elenco de 'Ànima' en el TNC. / David Ruano

Perfectes desconeguts

La peli con más 'remakes', en Barcelona

Llega a Barcelona 'Perfectes desconeguts', la primera adaptación teatral en catalán de la película italiana del mismo nombre, que ha conseguido el título de ser la película más versionada del cine contemporáneo. La obra sucede en una cena de cuatro parejas en la que, en un acto de transparencia o masoquismo, deciden poner los móviles en el centro y compartir públicamente todas las notificaciones y llamadas que lleguen durante la noche: por supuesto, salen verdades y escándalos a la luz que hacen que se replanteen si en el fondo conocemos bien a nuestros amigos. El elenco, de lujo, tiene nombres como Marta Bayarri, Biel Duran, Eduard Farelo y Júlia Molins, entre otros.

Dónde: Teatre Poliorama (Rambla dels Estudis, 115).

Cuándo: hasta el 26 de abril.

Los actores de 'Perfectes desconeguts', en escena. / Teatre Poliorama

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra ' Exposició sobre mitologia catalana '.

Dónde: Biblioteca La Fraternitat (Felícia Fuster i Viladecans, 8).

Cuándo: hasta el 29 de abril.

La Presència

Un thriller-comedia

50.000 espectadores, una primera temporada en La Villarroel con el cartel del 'sold-out' y una gira con una treintena de teatros de catalanes. Estos son algunos de los logros que ha conseguido 'La Presència', este exitoso 'thriller' cargado de intriga familiar, adrenalina y y humor, que ahora vuelve a Barcelona en una reposición.

Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).

Cuándo: hasta el 3 de mayo.

Escena de 'La Presència', el 'thriller' en clave de comedia que ha triunfado en Catalunya. / Produccions Sixto Paz

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es la nueva experiencia inmersiva en aterrizar a Barcelona. Lo hace en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo (narrados a través de 'la voz del maestro), que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).

Imagen de la exposición 'Gaudí, l'Atelier du divin'. / EP

Luminiscence

Un mapeado monumental

Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.

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Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).