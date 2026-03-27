Abre en Barcelona el primer estudio de ‘esquí fitness’ de España

Se te queda la misma cara de incredulidad que al ver a Ortega Cano bailando en una iglesia. Ni que fuera un sketch de José Mota. Entras en mallas a un estudio ‘fitness’ y te dan unos palos de esquí. Acabarás haciendo sprint a lo Oriol Cardona en los Juegos Olímpicos de invierno sin moverte un palmo del sitio. Los mismos sudores que si te hubieras metido por una pista negra. Este es un esquí de fondo sin nieve. Sin montaña. Sin ni siquiera esquís. ‘Nordic fitness’, lo llaman. Acaba de abrir en Barcelona el primer centro de España con máquinas que replican los movimientos del esquí nórdico. “Es uno de los deportes más completos del mundo”, prometen.

Mònica, en el centro, dirige una clase de 'nordic fitness' en Skandi. / MANU MITRU / EPC

Abrió hace apenas una semana: Skandi (Calvet, 67). Nuevo refugio de montaña al lado de la Diagonal: sofás mulliditos, revistas nórdicas, paredes llenas de fotos de la nieve. Decenas de bastones en formación de esquí entre pesas y bandas elásticas. Es el primer estudio de ‘esquí fitness’ de España. “El primer centro de entrenamiento nórdico”, proclaman. Solo hay tres en el mundo con estas máquinas que replican el esquí de fondo en secano. Las patentó hace años una danesa, Nicoline Roth, bajo la marca Nrthrn Strong. Se estrenaron en Copenhague y ahora se están viralizando en Nueva York. Acaban de salir en el ‘Today Show’ de la NBC.

Cafés con nieve de fondo. / MANU MITRU / EPC

Se las ha traído a Barcelona Mònica De Chiara. Catalana con padre italiano. 33 años. Esquía desde los tres. “No soy famosa - se ríe-, pero he competido”. En esquí y también en triatlón (nadar + bici + correr). Le tira la adrenalina, sí. Es médico especialista en psiquiatría. Era la coordinadora de la unidad de hospitalización de psiquiatría infantil de la Vall d’Hebron. Lo dejó todo -¡11 años de estudios médicos!- para hacer un MBA para aprender ‘business’. “Soy muy inquieta, necesito retos”, se encoge de hombros. “Quería hacer algo mío”. Algo con adrenalina, claro. Al lunes siguiente de acabar el máster ya estaba abriendo Skandi. Negocio ‘fitness’ de aire escandinavo. “Mi pasión es el deporte –confiesa-. El ‘wellness’ en general, no solo físico, sino también mental. Soy psiquiatra. Le doy mucha importancia a todo lo que hace que estés mejor como persona”.

Mònica De Chiara posa en Skandi con un par de bastones de esquí. / MANU MITRU / EPC

Buscó, buscó, buscó, y encontró estas máquinas en Copenhague. ¿La novedad ‘fitness’? “Trabajas cardio, fuerza y movilidad sin impacto”, detalla Mònica. “Es un entreno de alta intensidad enfocado a la longevidad”. Es la tendencia que más repiten últimamente los gurús en mallas. Ya no basta con hacer ejercicio para estar más fuerte, “sino que sea sostenible a lo largo de los años”, apunta la psiquiatra-entrenadora. “Sin desgaste”, promete. Sin lesiones a largo plazo que te hagan abandonar el entreno. Ahora el objetivo ‘fitness’ es llegar a la inmortalidad como una rosa a lo Jordi Hurtado.

No hay espejos en la sala, de momento. “Yo no entreno para perder peso ni para verme mejor –justifica Mònica-, sino para sentirme mejor y estar más sana. Soy anti operaciones bikinis –reniega-. Como psiquiatra me preocupa fomentar esta moda de entrenar para adelgazar como una obligación. Tiene que ser un placer”.

Eligiendo palos de esquí. / MANU MITRU / EPC

Eliges bastones de tu talla, los ajustas a la máquina y te descalzas para lanzarte a la pista. Aquí se esquía en calcetines. Las mismas técnicas clásicas que en el esquí de verdad. Empiezas por el ‘doble poling’: tiras hacia atrás los dos bastones a la vez con cara de lanzarte fuera de pista. Un minuto y ya estás con la lengua fuera. Y tienes la resistencia al mínimo. No, no sirve hacer la cuña para tomar un respiro.

“Es un buen cardio”, resopla Matías. “Un entrenamiento brutal –añade al lado Carmen-. Yo esquío de toda la vida y me está costando”. “Es una forma divertida de hacer ejercicio –se ríe Natasha-, y a mí no me gusta esquiar”. El entreno combina más de 50 movimientos diferentes. Mònica los intercala con sesiones de pesas sobre esterilla. 45 minutos de sudores en total. “Cinco, cuatro, tres…”, la ‘coach’ te va animando sonriente. No te fíes: te dejará agujetas en músculos que ni sabías que existían.

Sesión de pesas. / MANU MITRU / EPC

Fiestas deportivas

Ir al ‘gym’ ha pasado de ser un suplicio a una fiesta. Se multiplican las “experiencias” en mallas con ‘coaches’ más motivados que Rocky subiendo escaleras. Ya hay incluso fiestas deportivas clandestinas con lista de espera. Las ClandestineMood –así se llaman- han salido hasta en la lista ‘Forbes’.

“Hoy no eres ‘cool’ por estar en la discoteca de moda –da fe Teresa de la Fuente -, eres ‘cool’ por entrenar en el estudio de moda”. Es una de las socias de Iron Studios (Marià Cubí 2). Esta nueva ‘boutique’ de pilates ha metido entre sus ‘megaformers’ hasta a un DJ.

A estas alturas de ‘fitness’, se puede ir a hacer ejercicio incluso a la discoteca. Hace dos semanas que se montó la fiesta runner más multitudinaria hasta la fecha: 900 corredores de marcha (literal) en el Sutton.

Así es la noche más runner de Barcelona: 900 corredores de marcha (literal) en la discoteca Sutton / Manu Mitru

No es la única disco en la que puedes presentarte en mallas sin que el portero te diga que hay fiesta privada. La sala Apolo también se ha sumado al carro ‘fitness’. El 29 de abril hay entreno en la pista de baile con DJ en vivo a ritmo de trance y techno. Es cosa de Juxta Club. “El primer club de fitness de música electrónica”, lo denominan sus dos ideólogas. ¿Por qué no –pensaron en su día- tener en las sesiones ‘fitness’ música de calidad seleccionada por un DJ? Hacen ‘fitness’ dos martes al mes en la Sala Laut. Este año han añadido sesiones de ‘running’: carreras urbanas de 5 km con mixes exclusivos de DJs internacionales. La música se lleva puesta con cascos inalámbricos.

Hace tiempo que se convirtió en moda viral: no dejan de inventarse fiestas saludables. Hay ‘coffe raves’ –este sábado hay una- con 2.000 personas en lista de espera. La última ‘wellness rave’ reunió en Barcelona a 700 personas en mallas. Ya se montan hasta 'Spa Raves'. Inner Flow congregó la semana pasada a más de 100 personas bailoteando en chanclas y bañador entre vapores de sauna, piscinas termales, DJ y hasta saxo en vivo.

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“Nosotros vamos a traer a tocar a una chelista”, anuncian ya los fundadores de Ilo Studios. Es la sauna más grande de Barcelona. El primer centro que combina respiración guiada con calor y frío extremos. Lo llaman “social wellness”. “Estamos acostumbrados a conocer gente a través de cervezas –reniegan-. No, nosotros queremos conocer gente a través de prácticas saludables”. Planean hacer sesiones de jazz, música electrónica, traer cuartetos de cuerda. "Ya estamos hablando con pintores para hacer ‘live painting’”.