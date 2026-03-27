Mate: la 'app' de Barcelona para ampliar tu círculo social empieza a hacer quedadas analógicas

“Cuéntame la historia de tu vida, pero sin hablar de tu trabajo en ningún momento”. Se te queda cara de miss cuando le preguntan quién es Confucio. No es el único dilema existencial que han tenido que responder los participantes de los planes ‘offline’ de la 'app' barcelonesa Mate. Por ejemplo, “dime un consejo que haya cambiado tu vida”, fue la pregunta que vertebró la última cena, organizada este jueves.

Estas cuestiones son solo algunas de las muchas formas con las que Guillermo Correa y Jules Granier, socios fundadores de Mate, rompen el hielo en sus quedadas. La aplicación funciona como una agencia casamentera, aunque con el objetivo de hacer amigos. Analizan las personalidades de sus usuarios y los juntan con otras cinco personas compatibles, que cenarán juntas. Luego, los reparten por diferentes restaurantes de Barcelona. Un grupo por restaurante.

Una mesa de desconocidos en una de las últimas cenas de Mate. / Mate

Sí, nuevo plan de cenas con desconocidos, que se une a la amplia parrilla de iniciativas para hacer nuevos amigos (seguro que ya te suenan Timeleft o The Offline Club) que ha conquistado la ciudad. La marca Mate no es nueva −nació a finales de 2024 en Barcelona−, sin embargo, ha estado en un proceso de cambios y, tras años de trabajo, se reestrenó esta semana, el 25 de marzo, con un giro dramático en su planteamiento.

Su objetivo principal sigue siendo el mismo −ampliar tu círculo−, pero los métodos que aplican son muy diferentes. Tras ser una plataforma gratuita y abierta a todos, ahora se definen como algo “más selecto”. Para empezar, se tiene que pagar, “así te aseguras que hay interés en quedar y que acudirán a la cita, que tu tiempo vale demasiado como para perderlo intentando conocer gente que cancelará a última hora o ni vendrá”, cuenta Guillermo.

Guillermo ofreciendo un discurso en el evento de presentación de la nueva 'app' de Mate, el pasado día 19 de marzo. / Mate

Además, los ‘matches’ no son infinitos. Te ofrecen cuatro personas al día, máximo, y no los dejan a manos del algoritmo. “Yo soy el algoritmo”, bromea Guillermo, poniendo tono de Palpatine. Aquí son humanos quienes miran la compatibilidad, como celestinas: viendo si encajan según la personalidad, el momento vital en que se encuentren, las aficiones y un largo etcétera. Lo que sí que no quieren son dos cosas. Ni que la gente venga a ligar, ni que acudan a lo ‘networking’. De hecho, está prohibido hablar de trabajo hasta el segundo plato. En Barcelona, sentencian, “‘networkings’ aburridos” para engrosar la lista de contactos “ya hay demasiados”.

No es la única norma. Tampoco está permitido el uso del móvil, por supuesto. “Queremos desdigitalizar las relaciones”, cuenta Guillermo. Quedadas 100% ‘offline’. Solo usarás el teléfono para apuntarte a la cena desde la aplicación. El resto, cara a cara, que es cuando surge la chispa.

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Cena de desconocidos organizada por Mate. / Mate

A pesar del corto recorrido −apenas llevan unos días tras su refundación− ya están en París y en Barcelona. Ahora miran hacia Madrid y también a ampliar la parrilla de planes. “Seguimos haciendo cenas los jueves, pero queremos hacer ‘afterworks’ los viernes y algún plan más, pero no más de tres propuestas semanales. Sí, pocas cosas, pero muy bien seleccionadas”, saca pecho Guillermo.