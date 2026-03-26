Reabren las ruinas íberas más grandes y exclusivas de Catalunya: solo se pueden visitar ocho veces al año

No se veían unas ruinas tan secretas desde Indiana Jones. Te saldrá el instinto de pasearte de puntillas entre sus rocas, no vayas a activar una trampa. Pero aquí ni maldiciones ni tesoros escondidos. No estás en el ‘set’ del ‘remake’ de ‘Tomb Raider’, sino en un yacimiento que solo abre ocho veces al año. Es el Molí d’Espígol de Tornabous (Urgell), los restos urbanos íberos más grandes de Catalunya: en total, ocupan una hectárea.

Un grupo de visitantes exploran las ruinas íberas. / Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Como explica la ACdPC (Agència Catalana del Patrimoni Cultural), responsables de su gestión, el Molí d’Espígol destaca porque sus ruinas presentan una trama urbana compleja y muy estructurada, lo cual revela que fue un centro activo político, económico y social para los pueblos ilergetes, que habitaron la región entre los siglos VI y I a. de C. Debido a su complejidad e importancia permanecen cerradas gran parte del año: solo se pueden visitar en ocho ocasiones y de la mano de un guía y experto.

Después de un parón, este fin de semana retoman las rutas y esta ciudad íbera vuelve a abrir sus puertas. Anótalo en tu calendario: será sábado, 28 de marzo, a las 11 h. La visita es completamente gratuita y se debe reservar a través del teléfono 977 638 556 o por correo electrónico: reservesmonuments.acdpc@gencat.cat. ¿Que no puedes ir? Hay más oportunidades de visitarlas (aunque no muchas más). El último sábado de cada mes se celebrarán jornadas de puertas abiertas. Así, hasta octubre, cuando tendrá una gran fiesta íbera como cierre de temporada. Y luego, parón hasta la próxima primavera. Las visitas siempre son de mañana, en el mismo horario, a las 11 h, excepto en julio y agosto, que se trasladan a las 19 h para evitar que el sol te haga acabar el 'tour' en el hospital.

Noticias relacionadas

La fortaleza Vilars, en Arbeca. / Museu d'Arqueologia de Catalunya

El yacimiento de Molí d’Espígol es uno de los muchos complejos arqueológicos que componen las rutas de los íberos. Esta iniciativa liderada por el MAC (Museu d'Arqueologia de Catalunya) recopila diferentes recorridos y los clasifica por pueblos y comunidades. Así, si quieres ampliar en el pasado de los ilergetes, puedes pasarte por el resto de ruinas catalogadas: la Necrópolis de Almenara (a 8 minutos), la Fortaleza de los Vilars (a 25 minutos), el yacimiento de Estinclells (a 25 minutos) y el poblado íbero de Gebut (a 50 minutos). Todo listo para un ‘road trip’ íbero.