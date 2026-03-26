Los mejores planes de Semana Santa en Barcelona: jardines secretos, rincones que no salen en las guías y actividades gratis

Ya ha empezado la época en la que todo el mundo empieza a hacer la cuenta atrás para coger un avión. Y tú, sin vacaciones, ya notas cómo te entra una ira que ni Chappell Roan cuando un fan le pide una foto. Si eres de los desafortunados que se quedan en Barcelona, no te hagas mala sangre. Aprovecha y redescubre tu ciudad. Iglesias desconocidas, ‘esmorzars de forquilla’, jardines escondidos y planes que no cuestan ni un euro. Anota estas recomendaciones, porque pondrán los dientes largos incluso a los que pisen más aeropuertos que Willy Fog.

1. Jardines secretos

Rincones verdes escondidos

Primer ‘must’: un jardín que se esconde dentro de palacios medievales levantados sobre las murallas romanas. Doble dosis de historia. Es el patio de Mercer Barcelona (Lledó, 7), un hotel boutique de cinco estrellas que podría catalogarse de museo: no solo cuenta con fragmentos de la antigua Barcino, también hay frescos del siglo XII, techos de madera del XVIII y arcos del XIV. Un remanso de paz en el centro de Barcelona que puedes visitar ya sea como huésped (de hecho, la moda de las escapadas románticas dentro de la propia ciudad están en auge en los últimos años), o reservando mesa en el restaurante, con un menú de lujo a cargo del chef Xavier Lahuerta.

Patio del hotel, una pieza histórica de lujo en el Born de Barcelona. / Mercer

Otro hotel que esconde un secreto es el Peninsular (Sant Pau, 34). Eso sí, aquí nada de grandes lujos: se trata de un hotel de una estrella. Aun así, ha acogido a famosos, artistas, actores, incluso han grabado películas y hecho pases de moda. No es de extrañar, sus cascadas de potos y sus colores pastel son carne de viral, y ya es asiduo en los ránkings de rincones con encanto.

Cascada de plantas en el patio del Hotel Peninsular. / Elisenda Pons / EPC

También para tener en tu radar, el jardín dels Tarongers de la Casa Bartomeu (Ràbida, 5). Un imperdible: se trata de un espacio cultural pensado para albergar conciertos en una casa monumental con un jardín a la altura. También es de parada obligada la plaza de la Concòrdia de Les Corts, donde se esconden dos jardines, el de Fragments Cafè (plaza Concòrdia, 12), un restaurante de barrio a cuyas mesas bajo los árboles de la plaza se le suma un patio interior resguardado, y el CC Can Déu (plaza Concòrdia, 13), un centro cívico ubicado en una casa señorial cuyo bar-terraza ajardinado ha visto muchas primeras citas.

2. Iglesias desconocidas

Monumentos que no aparecen en las guías

Da igual que tu última experiencia religiosa fuese en la comunión. Si algo ha enseñado Rosalía es que nunca se es demasiado mayor para volver a creer en Dios. O, al menos, nunca es tarde para disfrutar de los encantos arquitectónicos que nos brinda la fe. Barcelona tiene un amplísimo catálogo de iglesias que va más allá de las típicas turísticas. ¿Qué mejor época para visitarlo que Semana Santa? Por ejemplo, pásate por la poco conocida iglesia de Sant Martí de Provençals, un monumento único ubicado en una plaza muy agradable para pasear. Si vas, aprovecha y redescubre el barrio, que te reserva muchas joyas.

Vista del templo desde la plaza de la Iglesia de Sant Martí de Provençals. / Pau Gracià / EPC

La lista de recomendaciones puede ser muy larga. En el corazón del Eixample está la iglesia de la Mare de Déu dels Àngels (València, 244), de motivos muy geométricos y fotografiables. En Sants, la iglesia del Sant Àngel Custodi (Vilardell, 52-54), encapsulada en una esquina, tiene una fachada y apariencia exterior muy peculiar, casi claustrofóbica. En Gràcia, la parroquia de Sant Tomàs d'Aquino (Roger de Flor, 245), que destaca por su exterior geométrico y de ladrillo visto y la gran estatua de piedra rojiza de su fachada. En la Vila Olímpica, la parroquia de Sant Fèlix Africà (Sardenya, 29), una iglesia sin mucho valor arquitectónico pero con un jardín precioso donde se celebran mercadillos con precios que te harán gritar “aleluya”: los próximos son el fin de semana del 18 de abril, un mercadillo con todo a 1€, y el 26 de abril, un Flea con todo a 10 euros (o menos).

Fachada de Sant Àngel Custodi, en Sants. / MANU MITRU / EPC

3. ‘Esmorzar de forquilla’

Pasa del ‘brunch’

Es la moda indiscutible del 2026: los ‘esmorzars de forquilla’. Un ejercicio para homenajear la tradición local y ganarle el pulso a los ‘brunches’. ¿El problema? Muchos de ellos son solo entre semana. Difícil para los que trabajan de sol a sol. Aprovecha la Semana Santa y pásate por un restaurante que sirva estos desayunos en los que mojar pan. Ojo, que algunos cierran de jueves a lunes. Para ellos "las fiestas -dicen- también son sagradas".

Los callos del Bar Sant Josep. / RICARD CUGAT

A medida que crece la demanda crecen las opciones, así que hay donde escoger. Aquí tienes una retahíla de sitios donde se respira autenticidad. Nada de decorar para agradar Instagram, aquí se centran en platos para contentar a sus parroquianos. Apunta: Fonda Bullanga (Diputació, 437), Bar Sant Josep (Saragossa, 33), Ultramarinos Marín (Balmes, 187), Bar Olimpiada 92 (Pellaires, 1), Granja Elena (paseo de la Zona Franca, 228), Bodega Can Ros (Roger de Flor, 303), Bo de Bernat (Urgell, 27) y Gelida (Diputació, 133), entre muchos otros.

4. Planes gratis

Disfruta sin gastarte un euro

También hay planes aptos para los que llegan a final mes contando los céntimos. Sí, todavía quedan propuestas de ocio gratuitas en Barcelona. Un plan que repite esta Semana Santa: la fachada de la Pasión de la Sagrada Família (la de calle Sardenya) se iluminará con un evento de música y luces que dará nueva vida al templo. Del 29 al 31 de marzo habrá dos sesiones diarias de 20 minutos de duración, una a las 21 h y otra a las 21.30 h.

Espectáculo lumínico en la Sagrada Família para la Semana Santa del año pasado. / ZOWY VOETEN

¿Hace buen tiempo? Entonces ve a la playa. No para darte un baño −o sí, si eres valiente−, sino porque hasta el lunes de Pascua se instalará en el Moll de Barcelona el primer barco-museo del mundo. Es una de las instalaciones del Art Explora, festival itinerante con entrada gratuita que viaja por todo el Mediterráneo llenando de cultura, música y gastronomía los puertos de la región. Después de Marsella, ahora es el turno de Barcelona. Cultura a prueba de biodramina.

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