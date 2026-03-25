L’Hospitalet acogerá “el tardeo más grande de la historia”: 10.000 personas de feria de abril

Promete ser un tardeo más memorable que las farras de Laporta. “El tardeo más grande de la historia”, anuncian otra vez con redoble de más-difícil-todavía. Es la nueva fiesta XXXL de El Paripé, los reyes de los tardeos de masas. El pasado abril ya superaron los 8.500 invitados en su macro feria de abril en La Farga de L’Hospitalet. Ahora quieren llegar a los 10.000. Ese es el nuevo aforo a batir. “Vamos a por el récord”, prometen. Ya han vendido más de 5.000 entradas.

Será el sábado, 11 abril, otra vez en La Farga, de 17 a 23 h. Ya es un clásico: “Un Paripé a lo grande con ambientación de feria de abril”, detallan los socios fundadores. Incluso imitarán el alumbrado de la portada de la feria de Sevilla con pantallas led. Macrotardeo con rumba en directo, concurso de sevillanas y hasta coro rociero entre pachangeo, reggaetón y mucho ‘hit’. De "verbeneo", que dicen ellos. Este año prometen taquillas inteligentes y más barras y baños para evitar tantas colas. “Nos hemos gastado más del doble en sonido y luces”, puntualizan. "Habrá más altavoces que en la Super Bowl de Bad Bunny", se ríen.

Los precursores del tardeo

Dimas, Santi y Claudio son los tres socios fundadores de El Paripé. Los precursores del tardeo en Catalunya. A los que saludan con efusividad familiar los sábados tarde en la puerta de Ku Barcelona (Ramon Trias Fargas, 2). Suelen reunir en la disco de día hasta a 2.000 personas bailando que ni a las 5 de la mañana. Han expandido sus tardeos Paripé por buena parte de la Península: de Ibiza a Andorra, pasando por Málaga, Bilbao, Sevilla o Lleida. "En abril -anuncian- haremos el Gran Premio de Jerez".

Quizá del covid no salimos mejores, pero sí aprendimos algo más que a comprar papel higiénico. Es la herencia que dejaron las restricciones al ocio nocturno: el tardeo. Los ‘boomers’ descubrieron la fórmula para mover el esqueleto como en sus tiempos mozos sin necesidad de trasnochar. Y los más jóvenes se fueron uniendo a una moda discotequera que no deja resaca infernal al día siguiente. Se ha convertido en el plato fuerte del ocio de Barcelona. No hay sala que no organice tardeo. Los hay para todas las edades, ya seas generación Z, 'boomer' o Jordi Hurtado. “Hoy por hoy -aseguran- es la mayor fuerza de ocio de calidad de Barcelona”. La gente –asumen sin dudar- prefiere salir de tarde que de noche. Ahora incluso de mañana. La nueva moda que se está expandiendo por la ciudad son las ‘coffe raves’: hay fiestas con café en Barcelona que tienen más de 2.500 personas en lista de espera.

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El Paripé celebró este enero su sexto aniversario. Ya han montado tardeos hasta en formato festival. “Es como una verbena –detallan-, pero con temazos de antes, de ahora, de todos los géneros. Gente de 25 a 50 años en armonía espectacular”. ¿El secreto del éxito? “Sales de tarde –responden-, te vas a dormir a las once, doce, una, y al día siguiente eres persona. Lo de llegar a casa a las 6 de la mañana –se ríen- la gente de 25 para arriba ya lo contemplamos menos”.