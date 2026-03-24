Este sábado vuelve la ‘coffee rave’ de Barcelona más cotizada: 2.500 personas en lista de espera

Se supura adrenalina de 3 de la mañana a las 11. Hay dj, música house y una multitud bailando con un vaso humeante en la mano. ¿Eso es café? Es café, sí. De especialidad, obvio. Aquí el café –avisan- es sagrado. Es la moda viral que se expande por Barcelona: ‘coffe raves’. Fiestas cafeteras. Sin trasnochar, cero alcohol, nada de resacas infernales. En la de este sábado se sumarán 550 personas. Vuelve a tener "récord de asistencia": aforo completo. Hay más de 2.500 en lista de espera, aseguran.

Se imponen los mañaneos. Es tendencia mundial: se organizan de Dubái a Nueva York. “Nos encantó la idea –recuerda Palak Bothra-: buena música, tus amigos, energía brutal y cero resaca al día siguiente. Buscamos algo parecido en Barcelona… y no encontramos nada. Pues lo hacemos nosotros”.

Palak es una de las fundadoras de Barcelona Coffee Rave, la fiesta mañanera más cotizada de la ciudad. Son tres ideólogos: Palak es de India, viene del mundo del márketing. Tanya Amor -mitad cubana, mitad zimbabuense- y Puyan Sabor–alemán- están detrás de la ‘app’ de restaurantes Bonappó. “Básicamente somos las Naciones Unidas”, se ríen.

Puyan Sabor, Palak Bothra y Tanya Amor, los tres ideólogos de Barcelona Coffee Rave. / Victòria Rovira

Estrenaron sus ‘coffe raves’ en junio del año pasado. “En el primer evento pensábamos que vendrían solo nuestros amigos, y acabamos ‘sold out’ una semana antes con 120 entradas –detallan-. En el tercero vendieron 130 entradas ya en las primeras 24 horas y tuvieron que mudarse a una azotea. ¡Incluso nos preguntaban si sería semanal!”. De momento, organizan una ‘rave’ al mes. Acumulan más de 2.500 personas en lista de espera. “Siempre abrimos primero la venta a la lista de espera”, animan a apuntarse.

"Ven solo, con amigos o aún medio dormido", animan. Este sábado, 28 de marzo, celebran su novena edición en Labtwentytwo (Perú, 102). De 11 a 15. “Perfecto para arrancar el día con 'flow' –incitan- y aún tener todo el sábado libre”. El mismo estribillo saludable de siempre: dj sets, café de especialidad y hasta empujoncitos para conocer gente (“conexiones reales”, que dicen ellos). “Y cada edición tiene sorpresas", avisan . "Es ese tipo de evento en el que acabas bailando con gente que acabas de conocer hace cinco minutos", prometen. “La mayoría no toma alcohol –detallan-, pero siempre hay alguien que pide su primera cerveza a las 12 en punto y eso también nos encanta”.

¿Que qué lo hace tan adictivo? “En lugar de acabar la noche a las 5 de la mañana cansado, empiezas el día lleno de vida –responden-. A la gente le gusta porque rompe con la cultura de fiesta habitual: puedes bailar, conectar y seguir con tu día con energía y la cabeza despejada”.

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Hay fiesteros matutinos de todo tipo, aseguran. “Gente que madruga, gente que nunca pensó que se levantaría temprano un sábado, creativos, emprendedores, locales, expats, curiosos… La comunidad es muy diversa y eso se nota en la atmósfera”. Se forman grupos de WhatsApp, hay quienes se van juntos a comer después. ”Es esa mezcla de vibras increíbles, música, conexión real… Y sí, lo decimos con orgullo: no hay resaca. Sales cargado de energía para el resto del día”.