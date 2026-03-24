Hasta 80% de descuento
Tres días de chollazos en marcas: así es el macro outlet que se instala de viernes a domingo en Cornellà
Vuelve Radical Market a Barcelona, el gran mercadillo donde te podrás llevar grandes marcas de ropa, complementos, deporte y hogar sin que te pique el bolsillo. Miles de gangas con la etiqueta del 60 al 80% de descuento, prometen
Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes
Este fin de semana tu cuenta bancaria sudará más que Laporta en Luz de Gas. Hazte hueco en el armario porque cruzarás las puertas de casa ataviado con más bolsas que las vecinas de Valencia. Vuelve el Radical Market, el paraíso de los cazadores de gangas. Se te escapará un “aleluya” en cuanto veas lo que cuelga de sus perchas: aquí todo son prendas de grandes marcas, y todas con etiquetas del 60%, 70% y 80% de descuento.
Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Converse, Calvin Klein o Vans son algunas del centenar de marcas que invadirán el Radical Market durante tres días –de viernes a domingo, el 27, 28 y 29 de marzo–. Este gran ‘outlet’ regresa tras más de un año de parón (su última edición barcelonesa fue en diciembre de 2024) a una nueva ubicación: cambia la Fira Barcelona de Montjuïc por la Fira Cornellà (Albert Einstein, 60), a 20 minutos de Barcelona en coche, y con acceso en transporte público con FGC y Rodalies.
Más allá de ropa, el mercadillo tendrá muchas zonas dedicadas a marcas de otros sectores (y sí, también con descuentazos). Habrá secciones dedicadas al deporte, a los accesorios, al calzado, al descanso y al hogar. Un año más, también habrá zonas de gastronomía, para repostar fuerzas a mediodía porque no, en solo una mañana no te recorrerás todas las paraditas.
La entrada está a 2 euros por persona, y promete “miles de descuentos”, garantizan sus organizadores. Eso sí, aunque habrá restock constante, recomiendan ir los primeros días, “porque los chollos vuelan”. Ojo, última oferta: vuelve el premio de 500 euros. Sortearán entre todos los que se inscriban en su web un vale de 500 euros para gastar en el mercado. Marcas de primera y regaladas, ni con las tarjetas ‘black’ del emérito.
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