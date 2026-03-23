La agenda
Qué hacer este fin de semana en Barcelona: estos son los mejores planes
Actividades y planes de ocio para la semana del 23 al 29 de marzo
Ruta por la Barcelona que no sale en las guías: redescubre Sant Martí de Provençals
La actualidad del mañana en Barcelona de El Mundo Today
Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.
Festival Art Explora
Música, gastronomía y actividades frente al mar
Art Explora es un festival itinerante con entrada gratuita que viaja por todo el Mediterráneo llenando de cultura los puertos de la región. Después de Marsella, llega el turno de Barcelona. En total, diez días repletos de actividades, que se llevan a cabo en un barco-museo (el primero del mundo), en equipamientos costeros y en mercadillos en los muelles.
Dónde: Moll de Barcelona.
Cuándo: del 26 de març al 6 d'abril.
ZIP
Festival del humor
La tercera edición del ZIP se centra en el sentido del humor. Siete propuestas pensadas para hacerte reír que apelan a diferentes tipos de humor, desde el físico hasta los guiones absurdos. Cinco días con siete obras, un festival exprés.
Dónde: TNC (plaza Arts, 1).
Cuándo: del 25 al 29 de marzo.
D'A
Vuelve el mítico festival de cine
Es uno de los festivales de cine más arraigados a la ciudad: el D'A, dedicado al cine de autor tanto nacional como internacional. Diez días de proyecciones en algunas de las salas más prestigiosas de la ciudad además de una parrilla de charlas, debates y pódcasts.
Dónde: CCCB (Montalegre, 5); Mooby Aribau (Aribau, 8-10); Filmoteca de Catalunya (plaza de Salvador Seguí, 1); Zumzeig (Béjar, 53); Casa Montjuïc (Vilà i Vilà, 65).
Cuándo: hasta el 29 de marzo.
Exposición sobre mitología catalana
Una muestra itinerante
El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.
Dónde: Biblioteca La Fraternitat (Felícia Fuster i Viladecans, 8).
Cuándo: del 24 de marzo al 29 de abril.
Vània
Un actor, ocho papeles
Joel Joan protagoniza 'Vània', la adaptación que el dramaturgo inglés Simon Stephens hizo del clásico 'Tío Vania' de Antón Chéjov, en versión resumida y modernizada. Lo hace en un formato muy complejo: él solo en el escenario. Un solo actor, ocho papeles, un 'one man show'. "Esto es lo más bestia que habré hecho en mi vida", contaba el actor en una entrevista.
Dónde: Teatre Romea (Hospital, 51).
Cuándo: hasta el 22 de marzo.
Dones valentes
Del periodismo al escenario
Txell Feixas, corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Oriente Medio, publicó 'Dones valentes' en 2020, un éxito literario -Premi Nacional de Periodisme 2023- que retrata las historias de mujeres que están cambiando realidades en sus países. Ahora, llega una adaptación teatral de la mano de Aina Tur y Glòria Balañà i Altimira. Un imperdible muy crítico con la actualidad y que cuenta historias desde el rigor.
Dónde: Lliure de Montjuïc (paseo Santa Madrona, 40-46).
Cuándo: hasta el 22 de marzo.
Una festa a Roma
Una comedia dirigida por Clara Segura
El amor y el deseo en la tercera edad. ¿Es posible vivir una historia de amor cuando somos ancianos? A grandes rasgos, esto es lo que rodea 'Una festa a Roma', una comedia triste y conmovedora protagonizada por Romina, de 76 años, atacada por una demencia prematura que la desorienta y le altera la memoria. Obra de Marc Artigau dirigida por Clara Segura.
Dónde: Lliure de Gràcia (Montseny, 47).
Cuándo: hasta el 22 de marzo.
Els fills
Un drama con reparto de lujo
Un reparto de primer nivel -Emma Vilarasau, Mercè Arànega y Jordi Boixaderas- protagonizan 'Els fills', texto de Lucy Kirkwood, una de las voces internacionales más interesantes del teatro contemporáneo. Este drama social y muy político ahonda en la responsabilidad individual y colectiva en un mundo en pleno colapso.
Dónde: La Villarroel (Villarroel, 87).
Cuándo: hasta el 29 de marzo.
En el mar de Sorolla con Manuel Vicent
El maestro valenciano, en Barcelona
El Palau Martorell será la sede de 'En el mar de Sorolla con Manuel Vicent', una de las exposiciones más grandes dedicadas a Joaquín Sorolla, el maestro que retrató a la perfección las luces del Mediterráneo. La colección reúne 86 obras del valenciano, incluidas algunas de las más icónicas, a través de un comisariado literario a cargo del autor Manuel Vicent.
Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).
Cuándo: hasta el 6 de abril.
Somos naturaleza
Una experiencia ecológica inmersiva
Con imágenes de National Geographic y la tecnología inmersiva de Oasis Imersive Studies, la exposición 'Somos Naturaleza' propone un viaje audiovisual de 70 minutos a través de las maravillas de la naturaleza. Espérate proyecciones, vídeos, de luces y mosaicos vivientes. Una experiencia ecologista que te hará reconectar con tu naturaleza.
Dónde: CaixaFòrum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Cuándo: hasta el 6 de abril.
Ànima
Reestreno del exitazo musical
Tras su éxito en el TNC, 'Ànima' se reestrena en el Tívoli. La obra, que ganó siete premios Butaca e hizo 'sold out' en su primera temporada, presenta una nueva versión más corta con nuevas canciones, coreografías, vestuario y escenografía para adaptarse al nuevo escenario barcelonés. Una nueva propuesta más espectacular pero que mantiene su sello de identidad local y en catalán.
Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).
Cuándo: hasta el 12 de abril.
Perfectes desconeguts
La peli con más 'remakes', en Barcelona
Llega a Barcelona 'Perfectes desconeguts', la primera adaptación teatral en catalán de la película italiana del mismo nombre, que ha conseguido el título de ser la película más versionada del cine contemporáneo. La obra sucede en una cena de cuatro parejas en la que, en un acto de transparencia o masoquismo, deciden poner los móviles en el centro y compartir públicamente todas las notificaciones y llamadas que lleguen durante la noche: por supuesto, salen verdades y escándalos a la luz que hacen que se replanteen si en el fondo conocemos bien a nuestros amigos. El elenco, de lujo, tiene nombres como Marta Bayarri, Biel Duran, Eduard Farelo y Júlia Molins, entre otros.
Dónde: Teatre Poliorama (Rambla dels Estudis, 115).
Cuándo: hasta el 26 de abril.
La Presència
Un thriller-comedia
50.000 espectadores, una primera temporada en La Villarroel con el cartel del 'sold-out' y una gira con una treintena de teatros de catalanes. Estos son algunos de los logros que ha conseguido 'La Presència', este exitoso 'thriller' cargado de intriga familiar, adrenalina y y humor, que ahora vuelve a Barcelona en una reposición.
Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).
Cuándo: hasta el 3 de mayo.
Gaudí, l'Atelier du divin
Realidad virtual en la Catedral
'Gaudí, l'Atelier du divin' es la nueva experiencia inmersiva en aterrizar a Barcelona. Lo hace en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo (narrados a través de 'la voz del maestro), que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.
Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).
Montserrat, mare i terra
1.000 años de devoción
Para celebrar el milenario del monasterio de Montserrat, el Museu Frederic Marès, que ya tiene una sala dedicada a la montaña y a su figura de la Madre de Dios, organiza la muestra 'Montserrat, mare i terra', dedicada al colecionismo devocional de su figura. En total, 40 obras expuestas y una agenda llena de actividades que exploran la montaña y la virgen.
Dónde: Museu Federic Marès (plaza Sant Iu, 5).
Cuándo: hasta el 24 de mayo.
Luminiscence
Un mapeado monumental
Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha hecho ruta internacional con más de un millón de espectadores en todo el globo, vuelve a Barcelona. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en una experiencia multisensorial.
Dónde: Basílica de Santa María del Pi (plaza del Pi, 7).
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