Llegan a Barcelona las Spa Raves: fiestas en bañador con sauna, jacuzzis, DJ y hasta saxo en vivo

En este ‘spa’ se ve gente más entregada que en las ‘raves’ de ‘Sirat’. Ni Laporta en Luz de Gas. Más de 100 personas bailotean en chanclas y bañador entre vapores de sauna, piscinas termales y música en directo. Hoy el ‘spa’ incluye DJ set con saxo en vivo. Estas son sesiones discotequeras en las que uno acaba de vuelta y media en un jacuzzi.

Uno de los jacuzzis de Inner Flow. / Marc Asensio Clupes / EPC

“Esto no es una fiesta –avisan-. Esto no es una clase. Esto es una ‘rave’ ritual”. Spa Raves, las han bautizado. Hace días que hicieron ‘sold out’. En Nueva York, Toronto o Londres estas fiestas sudorosas ya han desatado la locura viral. Othership (130.000 seguidores en Instagram) monta hasta obras de teatro en bañador. Ya empiezan a extenderse por Barcelona. Es el ocio que viene: a pie de sauna.

Bailando frente a la sauna. / Marc Asensio Clupes / EPC

Las ha traído a BCN Inner Flow (passeig del Mare Nostrum, 15). Hace apenas año y medio que se inauguró este macrocentro ‘wellness’ frente a la playa de Sant Sebastià. Detrás está Thomas Meyer, el dueño de Desigual. Ofrece desde pesas y clases ‘fitness’ hasta baños de sonido, spa y flotarium instagrameable. “Centro de bienestar”, se resume en redes. Es el estribillo saludable de moda. Ahora se entrena tanto cuerpo como mente. Eso incluye, añaden, “generar entornos sociales saludables”.

Dándolo todo en el 'spa'. / Marc Asensio Clupes / EPC

“Intentamos abrir la puerta a nuevos formatos y rituales de comunidad dentro del bienestar”. Foix Coral habla en nombre de todo el equipo de Inner Flow. “Queremos hacer estandarte de esto: de la unión entre el bienestar y disfrutar”.

Estrenaron las Spa Raves el pasado noviembre con ‘sold out’. Este jueves han sumado una segunda edición a reventar. Prometen repetir. La idea es que se convierta en serie, dicen. “Es muy necesario –justifican-, en un mundo que se mueve súper deprisa, estos momentos de pausa y de conexión con nosotros mismos y con la comunidad de una manera saludable”.

Uri Guitart y Wess B al saxo, durante la Spa Rave. / Marc Asensio Clupes / EPC

Son 90 minutos de ‘rave’ en el 'spa'. Se empieza respirando más profundamente que un jubilado mirando obras (meditación guiada por Rita Evangelista) y acabas con subidón disco: hoy pincha Uri Guitart acompañado del saxo en vivo de Wess B. Es su primera vez en un ‘spa’, se ríen. “Increíble”. Hay quien sigue la fiesta tras el cristal de la sauna. Hay quien baila hasta en la piscina helada.

De fiesta en la piscina helada. / Marc Asensio Clupes / EPC

“No me imaginaba terminar un jueves en un lugar saludable de una forma tan divertida”, resopla Federico tras darlo todo. “Muy diferente”, añade Silvia ya en el vestuario. “Original”. “Sano”, son las palabras más repetidas. En la disco-spa solo se bebe agua, claro. Acabas más agotado que si te hubieras ido de farra con Froilán pero sin resaca.

Fiestas 'wellness'

Hace tiempo que se convirtió en moda viral: no dejan de inventarse fiestas saludables. 0,0. Ya no se tira de alcohol para venirse más arriba que el precio de la gasolina. Se ven ‘runners’ de marcha en las discotecas y ‘coffe raves’ –mañaneos a base de café de especialidad- con 2.000 personas en lista de espera. La última ‘wellness rave’ reunió en Barcelona a 700 personas en mallas. Ahora las fiestas sanas se van apropiando también de las saunas. Es la tendencia con más ‘hype’. La nueva palabra favorita de los ‘influencers’.

“Nosotros vamos a traer a tocar a una chelista”, anuncian ya Enric Gabarró y Jake Wright, fundadores de Ilo Studios. No llevan ni tres semanas abiertos. Están en Bailén, 56 (al lado de plaza Tetuán). Ya antes de inaugurarse tenían vídeos en redes con más de 200.000 visualizaciones. Ambiente instagrameable apto para tiktokeros. Hay sauna con lucecitas, atrio para hacer comunidad y bañeras de acero ideal postureos. Ilo significa “alegría” en finlandés.

Es la sauna más grande de Barcelona. El primer centro que combina ‘breathwork’ con calor y frío extremos. Lo llaman “social wellness”. Ofrece sauna + respiración guiada + baños de hielo, todo en uno. La santísima trinidad viral del bienestar.

Automasajes y 'tapping' (golpecitos con los dedos) durante una clase de recuperación atlética de Ilo. / Zowy Voeten / EPC

La sauna tradicional finlandesa está a 80-95 grados. Al lado hay cuatro bañeras dobles: de 3 a 9 grados. La temperatura –comprobarás en breve- que popularmente se conoce como “fría de cojones”. Pasas de sudar la gota gorda a quedarte petrificado. Igual que al ver las noticias. ¿Los beneficios? “Hasta un 63% menos de riesgo cardiovascular asociado al uso frecuente de sauna –tiran de estudios-. 30% menos de dolor muscular tras inmersiones en frío. 25% menos de cortisol tras programas regulares de respiración controlada”. No es solo recuperación física –concluyen los socios-, “sino claridad mental”.

La primera sauna tradicional rusa

“Necesitamos santuarios donde la gente no solo se relaje, sino también libere su mente”, asiente Denis Khodeev. Es el fundador de Par. Significa ‘vapor’ en ruso. Está en Enric Granados, 85, en plena calle de moda de Barcelona. Es la primera ‘banya’ comunal de España. La primera sauna rusa tradicional. El único spa donde realizan el ‘parenie’, un ritual eslavo casi tan antiguo como Jordi Hurtado. Prometen sacarte hasta “los demonios”.

En la 'banya' comunal de Par con sábana y gorro de fieltro de lana. / Par

“Es más que un spa”, insisten. “Es más espiritual –justifica el director, Xavier Cortés-. La conexión que tienen los países eslavos con la ‘banya’ es del alma. Ellos vienen aquí para purificar su alma”.

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Se combina el calor intenso con ráfagas aromáticas de ‘venik’. Así se denominan las ramas frondosas de eucalipto, abedul o lavanda que van agitando entre sudores los maestros del vapor. El ritual se remata con baños de agua congelada. El mismo modus operandi de contrastes que se repite por toda Barcelona. Hay cubos de ducha y una piscina asumible (20 grados) y dos minicubas con las que dejar de sentir las piernas a lo Rambo. Sí, sales de aquí con menos estrés laboral que un político de Ciudadanos.