Abre en el Raval una nueva meca del vintage: chollos en ropa de deporte y fútbol de los 90

Se te pondrá la misma cara de euforia que Laporta lleva vistiendo toda la semana. Aquí tienen escondidos tesoros futboleros, joyitas que querrás sí o sí en tu armario. Es Real Vintage Football, que seguro que te suena si eres asiduo a los circuitos vintage. La marca no es nueva: llevan años vendiendo por internet y montando ‘pop up’ en mercadillos de primera. Ahora, abre un espacio permanente en el Raval, en el 30 de Pintor Fortuny. La inauguración será sábado, 21 de marzo, de 12 a 20 h. 8 horas de fiesta con cerveza gratis y ‘merchandising’ de fútbol.

La apertura coincide con el sexto aniversario de la marca. Empezaron a vender vintage deportivo en 2020 porque su fundador, Joel Jaggar, vio que en su Reino Unido natal tenían muchísimo éxito las tiendas de camisetas de fútbol vintage, como Classic Footbal Shirts –“referentes mundiales”, asegura−, y le sorprendió que, en una ciudad como Barcelona, con tantísimo interés por el vintage y el fútbol, no hubiera espacios que mezclasen ambos.

Uno de los rincones de Real Vintage Football, con tesoros retro del Barça. / Joel Jaggar

Entonces, recuerda, "en toda Barcelona solo había una", Kitalaunch (Rec, 37), así que decidió probar suerte en el mundillo. Empezó el proyecto a base de colaboraciones y ‘pop up’ por todos lados. En este lustro ha colaborado con grandes del deporte, como la revista 'Panenka' (cuyos números también se podrán comprar en la nueva sede física de Real Vintage Football), y con expertos en mercadillos con Flea, junto a quienes creó el Flow Y2K Streetwear, ‘market’ que en un principio iba a ser solo de deporte pero que ahora engloba toda la moda dosmilera vintage.

El catálogo de Real Vintage Football está curado al detalle por Joel. “Es muy chulo buscar reliquias y encontrar tesoros vintage”, dice mientras se le ilumina la voz. “Aquí todo es ‘handpicked’” (es decir, escogido a mano). Se nota que llena el almacén con amor. “Nosotros no te venderemos una camiseta firmada por toda la plantilla, sino algo que quieras llevar como parte de un conjunto”, detalla. Es la “intersección entre el mundo del fútbol y la moda”, lo describe. Asegura, también, que su vintage es solo de los 90 y los 2000. “Algunos jóvenes consideran ya 2010 como vintage”. Sí, seguro que te has sentido viejo de golpe.

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La nueva tienda de Real Vintage Football, desde el exterior. / Joel Jaggar

Más allá de moda deportiva, añade Joel, habrá una sección permanente a cargo de su socio, Josh, el genio tras A Store Like 94 (@astorelike94 en Instagram, donde tiene más de 20 mil seguidores) que recoge ‘merchandising’ retro deportivo que hará la boca agua a los coleccionistas. Ya está aquí el nuevo ‘must’ en el circuito de cazadores vintage.