Resucitan en Barcelona un videoclub de los años 80 con más de 500 cintas VHS

Se te queda la misma cara de pasmo que cuando se le escapó la teta a Sabrina. Aquí se flipa en colores como se hacía antes. Antes de Netflix. Antes de los móviles. Incluso antes de que Jordi Hurtado empezara a presentar ‘Saber y ganar’. Entras en el Mercat dels Encants de Barcelona en pleno 2026 y acabas en un videoclub de los 80. Aquellos curtidos años en los que había que mover el culo del sofá para poder ver películas.

Mostrador con Mac retro y un He-Man de fondo. / MANU MITRU / EPC

Una tele de tubo reproduce ‘Parque Jurásico’ -la original- con menos calidad que un videoclip de Leticia Sabater. Todo es VHS, claro. Se ven cintas de vídeo hasta donde alcanza la vista: más de 500 entre las que elegir. Las típicas novedades ‘vintage’: ‘La historia interminable’, ‘E.T.’, ‘Ghost’, ‘Alien’, ‘Top Gun’. Todas originales de la época. Como el He-Man de cartón tamaño real que te mira desde la esquina. Hasta las estanterías son de videoclubs de los 80 de verdad. Tienen una bici Capri Cobra para urgencias nivel ‘Stranger things’. Al fondo, una tele con neblina por si toca correr hacia la luz a lo Carol Anne en ‘Poltergeist’.

José Rico, propietario de Retro Experience BCN, posa en una bici Capri Cobra en el videoclub ochentero que ha montado en los Encants. / MANU MITRU / EPC

El sábado, 21 estará abierto al postureo este oasis ‘vintage’ que haría salivar a cualquier exniño de EGB. Es uno de los ‘photocalls’ de cine de Encants Movies, la expo peliculera que se monta cada año en los Encants (Castillejos, 158). Además del videoclub ochentero -lo ha resucitado Retro Experience BCN-, se podrá posturear con el coche de Mr Bean, el monopatín volador de ‘Regreso al futuro’ y hasta con la cabeza a escala real del 'Tiburón' de Spielberg. El sábado también habrá taller de Harry Potter, concurso de cosplay con 1.000 euros en premios y desfile. La semana que viene se podrá seguir visitando la expo, pero solo en horarios concertados -adelanta el organizador, Paco Jiménez, de Eventos de cine-, a través de su Instagram. Es una actividad solidaria, recalca. "Donamos 500 euros a la investigación del cáncer infantil".

“¿Número de socia?”. Te lo preguntan desde el mostrador del videoclub frente a un Macintosh Classic II. “Funciona perfectamente”, garantiza José. José Rico es el propietario y CEO de Retro Experience BCN. un MacGyver del ‘vintage’: resucita todos los artículos retro que le pongan por delante, ya sea un videoclub, un salón recreativo o el Delorean de 'Regreso al futuro'. A eso se dedica: a alquilar el pasado y a tematizar eventos. “Si existe, lo tenemos”, garantiza. En total, tiene más de 300 artículos con los que alucinar pepinillos. Tres locales entre Viladecans y Castelldefels llenos de atrezo de los 80 y 90, párkings con coches fantásticos que hablan y hasta la X-Wing de ‘Star wars’ a escala real. “Eso no lo tiene nadie en Europa”, promete. El 18 de abril, por cierto, la instalará en La Farga de L’Hospitalet con el mismísimo Darth Vader como maestro de ceremonias. Van a montar un túnel del tiempo en el Super 90’s Festival.

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¿Que cuánto cuesta ahora una cinta VHS? “Hasta 500 euros la de 'Alien'”, responde José. Depende de la película y de su estado. “30 o 40 euros puede valer esta -señala ‘Top Gun’-, pero si tienes ‘Cristal oscuro’, que es muy difícil de encontrar, o ‘Tiburón’, te pueden cobrar 200 o 300 euros”. Eso sí, ahora solo interesan las de videoclub. Estas cintas –justifica el coleccionista- tenían más calidad que las domésticas. Él tiene en casa 400.