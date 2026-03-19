Ruta por la Barcelona que no sale en las guías: redescubre Sant Martí de Provençals

Esta es la Barcelona que no sale en las guías turísticas. Suena a eslogan de ‘influencer’ a punto de descubrirte un ‘speakeasy’ de esos que cuelgan la etiqueta de “bar secreto” a pesar de tener más de 100 mil seguidores, pero no. En este caso es literal: se trata del barrio de Sant Martí de Provençals. Situado entre Poblenou y la Meridiana, es una de esas zonas de la ciudad que normalmente solo pisas si tienes que ir a algún recado. Una auténtica lástima, ya que el barrio cuenta con joyas escondidas y plazas y jardines llenos de vida. Estos son los esenciales para enamorarse del barrio.

1. En el casco antiguo

La iglesia de Sant Martí de Provençals

Sant Martí de Provençals es uno de esos (muchos) barrios de Barcelona cuya historia se remonta a cuando era un municipio independiente. Por eso, la ruta tiene que empezar por el antiguo centro neurálgico del pueblo: la iglesia de Sant Martí de Provençals (plaza Ignasi Juliol, 2-4). Esta construcción de estilos gótico y barroco es muy fotogénica, especialmente por los contrastes de su tímpano contemporáneo (del 2019). Un templo poco visitado que nada tiene que envidiar a algunos de los más populares de Ciutat Vella.

Vista del campanario de la iglesia desde el jardín de la calle Fondal de Sant Martí. / Pau Gracià / EPC

Sus alrededores, además, son una delicia. En la plaza Ignasi Juliol tienes un jardín de naranjos con una fuente. En el lateral sur, en la calle Fondal de Sant Martí, un parque que cada tarde vibra con la vida de barrio y local. Y tras el ábside, cruzando la calle, el parque de Sant Martí, con buenas vistas del campanario y su cubierta de cerámica.

La masía Can Cadena y su huerto urbano. / Abel Cobos

No guardes la cámara, que todavía hay más rincones donde ponerte a hacer el guiri. La zona antigua preserva masías catalanas, como Can Planes (Selva del Camp, 1-19), al lado del huerto comunitario, o Ca l'Arnó (Menorca, 21-23), que ahora es una ludoteca. ¿Que con tanto turisteo te entra el gusanillo? Cómete unos churros en la Xurreria Carmen (Menorca, 23) o date el gustazo de un buen ‘esmorzar de forquilla’ en el restaurante del mercado, El Racó del Mercat (Menorca, 19). Ambos establecimientos de barrio, de los de toda la vida.

Interior del mercado de Sant Martí, en cuyos márgenes está El Racó del Mercat. / Pau Gracià / EPC

2. Libros, cine y actividades gratuitas

Plaza Angeleta Ferrer

Siguiente parada: la plaza Angeleta Ferrer. En sus alrededores hay tres ‘hubs’ culturales imprescindibles, y no solo para el barrio, sino para toda la ciudad. Por ejemplo, la mejor biblioteca del mundo está al lado. No es una opinión subjetiva, es un hecho. La Biblioteca Gabriel García Márquez (plaza Carmen Balcells Segalà, 1) recibió en 2023 el título a través de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), la primera española en lograrlo.

Y no es de extrañar. Su propuesta va más allá de la biblioteca tradicional y cuenta con un diseño puntero, zonas de juegos de mesa para socializar, un espacio multisensorial, estudio de radio, e incluso hamacas para leer en silencio como si estuvieras de vacaciones en Hawái. Sí, ya hay quienes lo han bautizado como el primer “siestódromo” municipal.

Una hamaca de lectura en la Biblioteca Gabriel García Márquez. / FERRAN NADEU

Igual de imprescindibles son el Auditori de Sant Martí (plaza Angeleta Ferrer, 2) y el Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215), cuya agenda de planes gratis levantará hasta al catalán más ‘garrepa’ del sofá. No olvides echarle una foto al impresionante gran mural que corona el lateral del centre cívic, hecho por el artista cubano-estadounidense Jorge Rodríguez-Gerada, que mezcla los rasgos de varias vecinas para crear este dibujo a grandísima escala.

El gran mural del Centre Cívic Sant Martí. / Pau Gracià / EPC

Consejo: si te gusta el arte callejero, sube hasta rambla de Guipúscoa. En el lateral de la Farmacia Guipúscoa 69 hay unos dibujos esgrafiados de dos científicos, obra sesentera de Julià Riu Serra y muy bien escondida en un gran párking. Fácil que pase desapercibida.

Dibujos esgrafiados en el lateral de la Farmacia Guipúscoa 69. / Abel Cobos

3. Calatrava y casas modernistas

Calle Bac de Roda

El Puente de Calatrava en Bac de Roda. / Pau Gracià / EPC

La calle Bac de Roda es más conocida por albergar el puente de Calatrava, una construcción muy polarizada: o te encanta o la odias. Marca de la casa del arquitecto. La estética moderna contrasta con la zona, especialmente si bajas un par de manzanas, donde se encuentra una de las calles con más encanto del barrio, el pasaje Antoni Gassol.

Casas bajas de la calle Antoni Gassol, en Sant Martí. / Abel Cobos

Esta calle peatonal es una ventana a una Barcelona que ya no existe. Casas bajas, unifamiliares y de colores. Un rinconcito de paz en medio de edificios altísimos que sirve de oasis para los que definen los grandes pisos colmena de los 60 como atentado terrorista a la estética. Las casas están consideradas conjunto histórico debido a su arquitectura, con elementos sencillos del modernismo popular (no, no te imagines una Casa Batlló, pero sí que es una calle con muchísimo encanto). ¿Lo mejor? Es tan desconocida que si la subes a Instagram seguro que despertará “¿y esto dónde es?” incluso entre los barceloneses de toda la vida.

4. El rincón más viral de Sant Martí

Más de 1 millón de seguidores

A un par de calles de la iglesia de Sant Martí, se esconde el rincón más viral del barrio. Es La Verneda Fight Club (Huelva, 136), el gimnasio de boxeo de Xavier Vázquez, entrenador y estrella digital. Los vídeos de sus puñetazos se cuentan con seis ceros. Más de un millón de seguidores en todas sus redes: 680 mil seguidores en TikTok, 370 mil en YouTube y 200 mil en Instagram, se dice rápido.

5. Entre el Poblenou y Sant Martí

Provençals del Poblenou

Flores creciendo en los muros del parque central del Poblenou, en la frontera de Provençals del Poblenou. / ALBERT BERTRAN / EPC

Sant Martí de Provençals hace frontera con Provençals del Poblenou, otro barrio que se lleva menos laureles que Chalamet en los Oscar. Es el gran ignorado, especialmente porque su vecino, el Poblenou, conquista todos los ‘flashes’. Y no es por falta de rincones fotogénicos, la verdad.

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Interior de la Bodega J. Cala, en Provençals. / Bodega J. Cala

Apunta, repaso rápidao por los ‘must’. ¿Quieres verde? El parque del Centre del Poblenou (avenida Diagonal, 130). ¿Buscas patrimonio industrial reconvertido en centro cultural? Hangar (Emilia Coranty, 16), La Escocesa (Pere IV, 345) o La Clandestina (Pere IV, 483). ¿Casas con historia? El pasaje Klein y las calles Bolívia y Pere IV todavía conservan algunas fachadas centenarias. ¿Un sitio donde tomar algo? La Bodega J. Cala (Pere IV, 460), una delicia con una buena carta de vinos y platillos para acompañar.