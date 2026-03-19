Miniaturas, juegos y pizza: así será la jornada de rol de la escuela de maquetas más viral de Barcelona

No se veían tantas maquetas por metro cuadrado desde la inauguración de Catalunya en miniatura. Es el paraíso del maquetismo y las miniaturas: Picoypincel (Doctor Balari i Jovany, 32). Aquí tienen de todo, aunque en tamaño pulgarcita. Desde un pueblo prehistórico francés hasta las ruinas de Moria de Tolkien. Además, con un nivel de detalle espectacular. Bosques de fantasía hechos de poliespán con tantos elementos que no te extrañará encontrarte a Wally escondido entre los matojos. No te dejes las gafas en casa, que las necesitarás.

Saca el calendario: este sábado, 21 de marzo, de 10.30 a 20 h, el taller se convertirá en la sede de Dioramas&Dados. Será la primera gran jornada de rol que organicen, y usarán sus maquetas para hacer la aventura lo más real posible. “Rol totalmente inmersivo”, lo define Esther que, junto a Ole, es socia fundadora del proyecto. Los participantes podrán escoger su héroe y hacer que se mueva por una maqueta en 3D, con muebles, árboles y edificios. Nada de imaginárselo todo sobre un tablero, como en el rol tradicional. Aquí verás el juego como si fuese una película a ojo de dron. Y, además, habrá pizza para todos.

Sesión de rol inmersivo con escenografía del Colectivo Tuc, que serán los maestros del juego de la sesión de Dioramas&Dados. / Colectivo TUC

La premisa es muy innovadora en Barcelona, no es de extrañar que en dos semanas se agotasen todas las entradas. Sí, demasiado tarde para participar. No temas: ante el exitazo, ya han prometido que sacarán nuevas fechas para las partidas de rol. Mientras, puedes mirar su repleto calendario, más saturado que el estrecho de Ormuz. Tienen cursos, talleres, e incluso Noches de pizza. Así es como llaman a sus tardeos de manualidades, parecidos a las sesiones de pintura y vino que abundan en Barcelona, pero versión apta para maquetistas. “¿Maquetas y vino? Difícil. Aquí quieres estar muy despierto. Nos funcionan más los eventos con café. O con pizzas”, bromea Esther. El próximo será el 17 de abril y consistirá en un ‘speed painting': tienes 90 minutos para pintar una miniatura y, al final, se vota el ganador.

Participantes en una de las sesiones de maquetas de Picoypincel en su sede de Sant Andreu. / Picoypincel

El taller Picoypincel es un éxito en redes. Casi 30 mil seguidores en Instagram. Creen que una de las claves de su viralidad es la juventud de los propietarios −26 y 28 años−, ya que en ocasiones se relaciona las maquetas, los pesebres o las miniaturas con un sector “más anciano”, “muy masculinizado” y “demasiado exigente”, cuentan, “y a algunos les puede interesar, por ejemplo, aprender a hacer maquetas para el pesebre, pero las asociaciones de pesebristas pueden parecer demasiado profesionales. Nosotros hacemos mucho trabajo de introducción”.

Por eso, sus cursos tienen siempre caras de todas las edades y géneros, incluso niños, “creo que tenemos la primera extraescolar de maquetismo”, ríe Esther, mientras enseña los fondos marinos hiperrealistas que han hecho sus alumnos usando pasta. Llamarás inmediatamente a tu madre para que incinere el collar de macarrones que le hiciste en primaria.

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Esther y Ole posan junto a los participantes en un curso de maquetas de palmeras. / Picoypincel

El proyecto empezó en 2020, cuando estaban ambos en la universidad. Estudiaban arqueología y querían hacer una combinación de maquetas e historia. Al principio sus clientes eran museos y centros de investigación, que buscaban miniaturas con rigor científico. Pero en pleno ‘boom’ de las manualidades (tras el covid), vieron un nicho y empezaron con talleres. Fue tal el éxito que en 2025 tuvieron que mudarse al local actual, mucho más grande y con más capacidad para sus talleres. “Que, además, tienen precios competitivos”, saca pecho Esther. Entre 30 y 90 euros como máximo e impartidos por un elenco de profesionales del sector. No te picará el bolsillo.